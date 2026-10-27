 Skoči na glavni sadržaj

Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 63 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednice (str. 5-8)

Marta Zorko
Uvodnik

hrvatski pdf 257kb
"Umijeće da se nama ne upravlja toliko mnogo": autonomija i kritika u Foucaultovoj političkoj filozofiji (str. 11-31)

hrvatski pdf 437kb
"The Art of Not Being Governed Quite So Much”: Autonomy and Critique in Foucault’s Political Philosophy (str. 11-31)

Nikola Cerovac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 437kb
Etički formalizam u hrvatskoj akademskoj zajednici: empirijska analiza institucionalne etike (str. 32-62)

hrvatski pdf 468kb
Ethical Formalism in the Croatian Academic Community: An Empirical Study of Institutional Ethics (str. 32-62)

Marija Brajdić Vuković, Magda Profaca, Pavel Gregorić
Izvorni znanstveni članak

Ekosocijalizam u tri jednostavne teze (str. 63-89)

hrvatski pdf 1942kb
Ecosocialism in Three Simple Theses (str. 63-89)

Marko Grdešić
Pregledni rad

Politička nada između utopije i političke eshatologije (str. 90-114)

hrvatski pdf 455kb
Political Hope Between Utopia and Political Eschatology (str. 90-114)

Hrvoje Špehar
Pregledni rad

“Rodna ideologija” kao okvir mobilizacije: Analiza intervjua s akterima kršćanske desnice u Hrvatskoj (str. 115-140)

hrvatski pdf 459kb
“Gender Ideology” as a Mobilization Frame: An Analysis of Interviews with Christian Right Actors in Croatia (str. 115-140)

Ivan Tranfić
Izvorni znanstveni članak

Od mirovnih sporazuma do nacionalne sigurnosti: normativno-institucionalni model sigurnosne održivosti mira (str. 141-162)

hrvatski pdf 434kb
From Peace Agreements to National Security: A Normative-Institutional Model of the Security Sustainability of Peace (str. 141-162)

Krešimir Margaletić
Pregledni rad

Sustavne prepreke implementaciji zdravstvenih politika: analiza politika prevencije kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj (str. 163-200)

hrvatski pdf 2341kb
Systemic Barriers to Health Policy Implementation: An Analysis of Cardiovascular Disease Prevention Policies in Croatia (str. 163-200)

Dagmar Radin
Izvorni znanstveni članak

Emmanuel Todd Der Westen im Niedergang. Ökonomie, Kultur und Religion im freien Fall (str. 203-208)

Tihomir Cipek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 299kb
Timothy W. Ryback Uvod u katastrofu: Hitlerov završni pohod na vlast (str. 208-211)

Bruno Korea Gajski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 288kb
Tomislav Nedić Metafizika vlasništva – Kant i umno utemeljenje stvarnog prava (str. 211-215)

Katarina Jukić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 293kb
Odd Arne Westad The Coming Storm. Power, Conflict, and Warnings from History1 (str. 215-220)

Darko Polšek
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 297kb

Posjeta: 0 *