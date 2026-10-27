Politička misao : časopis za politologiju , Vol. 63 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 27.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marta Zorko
Uvodnik
Nikola Cerovac
Izvorni znanstveni članak
Marija Brajdić Vuković, Magda Profaca, Pavel Gregorić
Izvorni znanstveni članak
Marko Grdešić
Pregledni rad
Hrvoje Špehar
Pregledni rad
Ivan Tranfić
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Margaletić
Pregledni rad
Dagmar Radin
Izvorni znanstveni članak
Tihomir Cipek
Recenzija, prikaz
Bruno Korea Gajski
Recenzija, prikaz
Katarina Jukić
Recenzija, prikaz
Darko Polšek
Recenzija, prikaz
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