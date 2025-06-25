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Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Refining anesthesia practice – regional techniques, risk stratification, and evidence based analgesia (str. 183-185)

Viktor Duzel, Miroslav Župčić, Tatjana Šimurina, Sandra Graf Župčić
Uvodnik

engleski pdf 72kb
Preoperative polycythemia may be associated with inferior postoperative outcomes: a retrospective study (str. 186-193)

Ivan Krečak, Marija Valovičić Krečak, Iva Lazinica, Marko Lucijanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 179kb
Risk factors associated with adverse cardiovascular events during orthotopic liver transplantation and the early post-transplant period (str. 194-203)

Nataša Višković Filipčić, Katarina Tomulić Brusich, Milan Milošević, Sonja Perkov, Miroslav Župčić, Tajana Filipec Kanižaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 153kb
The effects of honey solution on postoperative stress, gastric motility, and patient comfort: a randomized controlled trial (str. 204-212)

Janja Tarčuković, Lucia Klarica, Mario Dugonjić, Ivan Vuksan, Tomislav Pavlešić, Pavica Šonjić, Lidija Bilić-Zulle, Miroslav Župčić, Alan Šustić, Marko Zelić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 487kb
Regional anesthesia without opioid administration in mastectomy surgeries followed by breast reconstruction with implants: a randomized controlled study (str. 213-219)

Domagoj Eljuga, Rhea Marie Mužar, Ivo Jurišić, Jasminka Peršec, Ksenija Eljuga, Josip Jaman, Željka Roje, Krešimir Martić, Zlatko Vlajčić, Rado Žic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 766kb
Inadequate pain management in prehospital emergency care: a retrospective study from Krapina-Zagorje County (str. 220-226)

Morena Milić, Ada Barić Grgurević, Josip Vrdoljak, Krunoslav Fučkar, Ana Brundula
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 246kb
The application of paravertebral block for open cholecystectomy in a high-risk patient with an implantable cardioverter-defibrillator: a case report (str. 227-230)

Miroslav Župčić, Katarina Tomulić Brusich, Tin Nadarević, Sandra Graf Župčić, Viktor Duzel, Gzim Redžepi
Studija slučaja

engleski pdf 678kb
Why we should insist on education about and implementation of ultrasound guided regional anesthesia in intensive care units (str. 231-234)

Katarina Tomulić Brusich, Mirna Dubrović, Miroslav Župčić
Esej

engleski pdf 86kb
Does the effectiveness of neuraxial morphine administration vary across different patient populations, dosing strategies, and delivery techniques? (str. 235-237)

Nadija Gačo Rački, Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Valentino Rački, Tatjana Šimurina, Viktor Duzel
Esej

engleski pdf 70kb
Is paravertebral block the optimal analgesic modality for non-mastectomy breast surgery? (str. 238-240)

Lora Kukić, Miroslav Župčić, Nataša Višković Filipčić, Nina Sulen, Viktor Duzel, Dinko Tonković
Esej

engleski pdf 76kb
A case for a bigger role of transcutaneous vagus nerve stimulation in brain injury rehabilitation (str. 241-242)

Martina Miklić Bublić, Dinko Tonković, Vilena Vrbanović Mijatović
Ostalo

engleski pdf 71kb

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