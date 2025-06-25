Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 25.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Viktor Duzel, Miroslav Župčić, Tatjana Šimurina, Sandra Graf Župčić
Uvodnik
Ivan Krečak, Marija Valovičić Krečak, Iva Lazinica, Marko Lucijanić
Izvorni znanstveni članak
Nataša Višković Filipčić, Katarina Tomulić Brusich, Milan Milošević, Sonja Perkov, Miroslav Župčić, Tajana Filipec Kanižaj
Izvorni znanstveni članak
Janja Tarčuković, Lucia Klarica, Mario Dugonjić, Ivan Vuksan, Tomislav Pavlešić, Pavica Šonjić, Lidija Bilić-Zulle, Miroslav Župčić, Alan Šustić, Marko Zelić
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Eljuga, Rhea Marie Mužar, Ivo Jurišić, Jasminka Peršec, Ksenija Eljuga, Josip Jaman, Željka Roje, Krešimir Martić, Zlatko Vlajčić, Rado Žic
Izvorni znanstveni članak
Morena Milić, Ada Barić Grgurević, Josip Vrdoljak, Krunoslav Fučkar, Ana Brundula
Izvorni znanstveni članak
Miroslav Župčić, Katarina Tomulić Brusich, Tin Nadarević, Sandra Graf Župčić, Viktor Duzel, Gzim Redžepi
Studija slučaja
Katarina Tomulić Brusich, Mirna Dubrović, Miroslav Župčić
Esej
Nadija Gačo Rački, Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Valentino Rački, Tatjana Šimurina, Viktor Duzel
Esej
Lora Kukić, Miroslav Župčić, Nataša Višković Filipčić, Nina Sulen, Viktor Duzel, Dinko Tonković
Esej
Martina Miklić Bublić, Dinko Tonković, Vilena Vrbanović Mijatović
Ostalo
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