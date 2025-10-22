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Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The misuse of prescription stimulants: between overdiagnosing and malingering (str. 307-308)

Ivana Todorić Laidlaw, Sandra Caratan, Marija Štracak
Uvodnik

engleski pdf 64kb
Mortality of female and male Croatian Olympic athletes: a 1948-2016 cohort study (str. 309-320)

Vedran Radonić, Mario Šekerija, Marijan Erceg, Ivana Jurin, Irzal Hadžibegović, Miran Martinac, Tomislav Letilović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1024kb
Personality traits and medical specialty preference among medical students and graduates: a scoping review (str. 321-333)

Antonia Peroš, Nensi Bralić, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 360kb
Adherence to denosumab therapy and fracture risk associated with drug withdrawal: a retrospective study (str. 334-344)

Hande Özdemir, Nur Kakilli, Filiz Tuna, Buket Yılmaz Bülbül, Mehmet Çelik, Selçuk Korkmaz, Derya Demirbağ Kabayel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 314kb
The role of miR-145, miR-200c, and miR-21 in distinguishing between hyperplastic and adenomatous colon polyps and colorectal cancer prediction (str. 345-351)

Esra Guzel Tanoglu, Alpaslan Tanoglu, Samet Ebinc, Ismail Yılmaz, Muhammed Fevzi Esen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 534kb
The onset inflammatory parameters and the Cobb angle in adolescent idiopathic scoliosis: a case-control study (str. 352-359)

Gülseren Demir Karakılıç, Esra Şahingöz Bakırcı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 311kb
The impact of Croatia’s 2013 Primary Care Payment Reform: an exploratory case study of a rural family practitioner group practice (str. 360-366)

Tatjana Prenđa Trupec, Milena Pavlova, Tetiana Chernysh, Wim Groot
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 114kb
The ejaculate obtained on the morning of microdissection testicular sperm extraction (m-TESE) or m-TESE itself in repeated intracytoplasmic sperm injection failure due to severe male infertility? A retrospective study (str. 367-375)

Sule Atalay Mert, Mustafa Ozturk, Tugba Kinay, Ulaş Fidan, Ozhan Ozdemir, Turgay Ebiloglu, Cem Korkmaz, Seyit Temel Ceyhan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 374kb
Prevalence and impact of workplace violence against healthcare workers in Bosnia and Herzegovina (str. 376-378)

Vedad Herenda, Elvedina Žiga, Dženana Hrlović
Reagiranje, polemika

engleski pdf 81kb

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