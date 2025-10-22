Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 5, 2025.
- Datum izdavanja: 22.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ivana Todorić Laidlaw, Sandra Caratan, Marija Štracak
Uvodnik
Vedran Radonić, Mario Šekerija, Marijan Erceg, Ivana Jurin, Irzal Hadžibegović, Miran Martinac, Tomislav Letilović
Izvorni znanstveni članak
Antonia Peroš, Nensi Bralić, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak
Hande Özdemir, Nur Kakilli, Filiz Tuna, Buket Yılmaz Bülbül, Mehmet Çelik, Selçuk Korkmaz, Derya Demirbağ Kabayel
Izvorni znanstveni članak
Esra Guzel Tanoglu, Alpaslan Tanoglu, Samet Ebinc, Ismail Yılmaz, Muhammed Fevzi Esen
Izvorni znanstveni članak
Gülseren Demir Karakılıç, Esra Şahingöz Bakırcı
Izvorni znanstveni članak
Tatjana Prenđa Trupec, Milena Pavlova, Tetiana Chernysh, Wim Groot
Izvorni znanstveni članak
Sule Atalay Mert, Mustafa Ozturk, Tugba Kinay, Ulaş Fidan, Ozhan Ozdemir, Turgay Ebiloglu, Cem Korkmaz, Seyit Temel Ceyhan
Izvorni znanstveni članak
Vedad Herenda, Elvedina Žiga, Dženana Hrlović
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