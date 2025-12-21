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Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

The role of pharmacogenomics in personalized medicine (str. 379-381)

Nada Božina, Julia Carolin Stingl
Uvodnik

engleski pdf 77kb
Feasibility and first-year findings of a pilot program of prostate cancer screening in Croatia (CROState) (str. 382-389)

Željko Kaštelan, Tomislav Kuliš, Igor Grubišić, Ivana Brkić Biloš, Maja Prutki, Marija Bubaš, Krunoslav Capak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 948kb
Self-perceived quality of life, health, and physical activity among older adults: the roles of marital status and residence during the COVID-19 pandemic (str. 390-395)

Nada Pjevač Keleminić, Venija Cerovečki, Mirjana Kujundžić Tiljak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 139kb
ChatGPT and Gemini in warfarin counseling (str. 399-405)

Muhammet Hüseyin Erkan, Ömer Faruk Rahman, Abdullah Güner, Fevzi Ayyıldız, Emin Barbarus
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 105kb
Exploring pain conceptualization in relation to outcomes in patients with chronic low back pain: a prospective observational study (str. 406-418)

Iva Lončarić Kelečić, Snježana Schuster
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 139kb
Healthcare professionals’ views on training, standards, and resources for extracorporeal membrane oxygenation: a cross-sectional survey (str. 419-428)

Bekzhan A. Permenov, Olena Zimba, Marlen Yessirkepov, Darkhan Suigenbayev, Burhan Fatih Kocyigit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 376kb
Can medical assistants help improve family medicine practices in Croatia? (str. 429-435)

Drago Baković, Vanja Pintarić Japec, Anita Struški, Ino Protrka, Juraj Jug
Recenzija, prikaz

engleski pdf 121kb
Health economic evaluations of myasthenia gravis: a systematic review (str. 436-445)

Frenki Çipi, Chantal Koloneci, Artejana Marku, Kamila Domi, Xhoana Tahiraj, Visar Malaj, Malvina Hoxha
Pregledni rad

engleski pdf 224kb
Pharmacogenomics in the prediction of adverse effects of cardiovascular drugs: the PGx CardioDrug project (str. 446-455)

Tamara Božina, Lana Ganoci, Livija Šimičević, Majda Vrkić Kirhmajer, Iva Mucalo, Jure Samardžić, Jozefina Palić, Ana Marija Slišković, Vladimir Trkulja
Pregledni rad

engleski pdf 264kb
Assuming the right approach in cerebrofacial arteriovenous metameric syndrome: a case report (str. 456-459)

Maša Malenica, Vladimir Kalousek, Ana Smolić, Monika Kukuruzović, Tena Trbojević, Tomislav Sajko
Studija slučaja

engleski pdf 494kb
Post-COVID lung injury and the need for longitudinal histology (str. 460-460)

Barina Khan
Pismo uredniku

engleski pdf 56kb
In reply to: “Post-COVID lung injury and the need for longitudinal histology” (str. 461-462)

Grgur Salai, Jasna Tekavec-Trkanjec
Pismo uredniku

engleski pdf 68kb

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