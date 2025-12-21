Croatian Medical Journal , Vol. 66 No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 21.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nada Božina, Julia Carolin Stingl
Uvodnik
Željko Kaštelan, Tomislav Kuliš, Igor Grubišić, Ivana Brkić Biloš, Maja Prutki, Marija Bubaš, Krunoslav Capak
Izvorni znanstveni članak
Nada Pjevač Keleminić, Venija Cerovečki, Mirjana Kujundžić Tiljak
Izvorni znanstveni članak
Muhammet Hüseyin Erkan, Ömer Faruk Rahman, Abdullah Güner, Fevzi Ayyıldız, Emin Barbarus
Izvorni znanstveni članak
Iva Lončarić Kelečić, Snježana Schuster
Izvorni znanstveni članak
Bekzhan A. Permenov, Olena Zimba, Marlen Yessirkepov, Darkhan Suigenbayev, Burhan Fatih Kocyigit
Izvorni znanstveni članak
Drago Baković, Vanja Pintarić Japec, Anita Struški, Ino Protrka, Juraj Jug
Recenzija, prikaz
Frenki Çipi, Chantal Koloneci, Artejana Marku, Kamila Domi, Xhoana Tahiraj, Visar Malaj, Malvina Hoxha
Pregledni rad
Tamara Božina, Lana Ganoci, Livija Šimičević, Majda Vrkić Kirhmajer, Iva Mucalo, Jure Samardžić, Jozefina Palić, Ana Marija Slišković, Vladimir Trkulja
Pregledni rad
Maša Malenica, Vladimir Kalousek, Ana Smolić, Monika Kukuruzović, Tena Trbojević, Tomislav Sajko
Studija slučaja
Barina Khan
Pismo uredniku
Grgur Salai, Jasna Tekavec-Trkanjec
Pismo uredniku
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