Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 26 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 28.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 31.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Vedran Đulabić
Uvodnik
Tănase Tasențe, Mihaela Lumnita
Pregledni rad
Eldar Saljic, Dusko Tomic, Ibrahim Alhudaidi
Prethodno priopćenje
Saroja Shakya, Nabina Malekar, Anil Kumar Gupta
Izvorni znanstveni članak
Arun Kumar, R Renjini, R Sivakumar, M C Janaki
Izvorni znanstveni članak
Mohammed Hamli, Abdelhafidh Mana
Pregledni rad
Ante Elez
Pregledni rad
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