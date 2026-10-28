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Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 26 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 28.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 31.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 383-385)

Vedran Đulabić
Uvodnik

hrvatski pdf 83kb
Digital Governance of Public Policies in the European Union under Crisis Conditions (2018–2025): A Systematic Review of Resilience and Institutional Adaptation (str. 387-412)

Tănase Tasențe, Mihaela Lumnita
Pregledni rad

engleski pdf 282kb
The Integration of Artificial Intelligence Systems in Governments to Support Strategic Decision-Making (str. 413-436)

Eldar Saljic, Dusko Tomic, Ibrahim Alhudaidi
Prethodno priopćenje

engleski pdf 170kb
Informal Grievance Handling Practices in the Nepali Civil Service: Evidence from Civil Servant Experiences (str. 437-462)

Saroja Shakya, Nabina Malekar, Anil Kumar Gupta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 226kb
Understanding Police Integrity: A Qualitative Study on Why Officers Reject Bribery (str. 463-482)

Arun Kumar, R Renjini, R Sivakumar, M C Janaki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 211kb
The Scope of Judicial Review of Financial Administrative Sanctions in Public Procurement: A Comparative Study (str. 483-512)

Mohammed Hamli, Abdelhafidh Mana
Pregledni rad

engleski pdf 215kb
Preambula ustava i njezini učinci u hrvatskom i poredbenom ustavnom pravu (str. 513-543)

Ante Elez
Pregledni rad

hrvatski pdf 209kb

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