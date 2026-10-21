Reumatizam , Vol. 73 No. Supp 1, 2026.
- Datum izdavanja: 21.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Sandra Milić
Pregledni rad
Branko Malojčić
Sažetak sa skupa
Karlo Stemberger, Ivan Jovanović
Sažetak sa skupa
Ivan Padjen
Sažetak sa skupa
Joško Mitrović
Sažetak sa skupa
Ervina Bilić
Sažetak sa skupa
Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa
Frane Grubišić, Valentina Delimar
Sažetak sa skupa
Gorica Ristić
Sažetak sa skupa
Rifat Međerović
Sažetak sa skupa
Giacomo Emmi
Sažetak sa skupa
Emanuel Della Torre
Sažetak sa skupa
Simeon Grazio, Ines Doko Vajdić, Porin Perić, Gordana Laškarin, Branimir Anić, Frane Grubišić, Joško Mitrović, Nadica Laktašić Žerjavić, Daniela Marasović Krstulović, Miroslav Mayer, Jasmina Milas Ahić, Ivan Padjen, Dijana Perković, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Željka Kardum, Barbara Kosić, Ivana Kovačvić, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Mirna Lucić, Dora Uršić, Antea Marošević Mandić, Sonja Vukadin, Jelena Miletić, Jasmina Milas Ahić
Sažetak sa skupa
Ana Vodanović, Marijana Matijaš, Ivona Božić, Diana Meter, Mislav Radić, Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Petra Šimac Prižmić, Marin Petrić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Mislav Radić, Hana Đogaš, Petra Šimac Prižmić, Josipa Radić, Tina Bečić, Andrea Gelemanović, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Marko Barešić, Marija Bakula, Marija Bošnjak Pašić, Mario Habek, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Kristina Frketić Marović, Anja Vranješ, Anamarija Markulin Lisica, Anela Tolić, Željka Kardum, Ante Ćorić
Sažetak sa skupa
Dubravka Bosnić
Sažetak sa skupa
Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Mislav Radić, Ivona Božić, Ivana Erceg Maleš, Martin Petrić, Ana Vodanović, Marijana Matijaš, Petra Šimac Prižmić, Diana Meter, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Mila Stazić, Ana-Marija Laškarin, Tatjana Kehler, Viktor Peršić, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa
Marijan Frković, Marija Jelušić, Toni Matić, Nenad Vukojević, Ivan Jovanović, Ivan Lehman
Sažetak sa skupa
Blerta Rexhepi-Kelmendi
Sažetak sa skupa
Fanika Mrsić, Anastasija Barić, Ana Marija Kovačić, Vinka Vukosav, Valentina Juraga, Nikolina Ponjavić, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa
Ivan Padjen, Lucija Totić, Ivana Ježić Vukičević, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
Marija Šćepović-Ljucović, Ivana Ježić Vukičević, Darija Šperanda, Mislav Čaić, Boris Karanović, Branimir Anić, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Mario Habek, Ivan Adamec, Ana Boban, Marija Boban, Ivan Padjen, Ivan Jovanović, Kristina Frketić Marović, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Filip Mirić, Tea Ahel-Pavelić, Daniel Victor Šimac, Tanja Tatalović, Dora Palčevski, Nika Nikolac, Felina Anić, Tatjana Zekić, Ana Carević, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Roberto Padoan
Sažetak sa skupa
Hana Musil, Mario Šestan, Ana Lončar Vrančić, Mihaela Sparchez, Daniel Turudić, Mehmet Orhan Erkan, Ozge Basaran, Burcin Sener, Alexis Cochino, Violeta Bittermann, Dasa Misikova, Tomas Dallos, Jordi Anton, Seza Ozen, Dunja Rogić, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa
Stela Hrkač, Josip Tečer, Karla Lazibat, Ana Ristov, Sara Tomašinec, Majda Golob, Ivana Piteša Košutić, Lea Šalamon, Goran Šukara, Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović
Sažetak sa skupa
Nika Nikolac, Filip Mirić, Jelena Materljan Franki, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Matea Martinić, Mila Stazić, Marija Bakula, Ivana Ježić Vukičević, Marija Šćepović-Ljucović, Mislav Čaić, Boris Karanović, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Darija Šperanda, Marko Barešić, Lana Bubalo, Margareta Fištrek Prlić, Jelena Kos, Ema Ivandić, Ivana Vuković Brinar, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa
Dora Uršić, Ana Marija Masle, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Ana Šimac, Mirna Lucić, Antea Marošević-Mandić, Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa
Ivana Ježić Vukičević, Darija Šperanda, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa
Petra Šimac Prižmić
Uvodnik
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Filip Mirić
Sažetak sa skupa
Ana Marija Masle, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Dora Uršić, Mirna Lucić, Antea Marošević-Mandić, Jelena Miletić, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa
Karmen Mišković, Ivan Padjen, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa
Hana Musil, Ana Kozmar, Nastasia Kifer, Danica Grgurić, Marijan Frković, Mario Šestan, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa
Nastasia Kifer, Domagoj Kifer, Hana Musil, Mario Šestan, Saša Sršen, Marijan Frković, Alenka Gagro, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa
Karla Vurić, Tatjana Kehler, Marija Rogoznica Pavlović, Viktor Peršić, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa
Karla Lazibat, Josip Tečer, Majda Golob, Ivana Piteša Košutić, Joško Mitrović, Goran Šukara
Sažetak sa skupa
Martina Held, Marija Šćepović-Ljucović, Tereza Gabelić, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Iva Domić, Joško Mitrović, Damir Čokljat, Petra Vitlov, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa
Ines Dukić, Marta Damjanović, Matea Martinić, Branimir Anić, Boris Karanović
Sažetak sa skupa
Sara Tomašinec, Goran Šukara, Karla Lazibat, Stela Hrkač, Joško Mitrović, Lea Šalamon
Sažetak sa skupa
Josip Tečer, Lea Šalamon, Goran Šukara, Ana Ristov, Joško Mitrović, Majda Golob
Sažetak sa skupa
Tanja Tatalović, Felina Anić, Filip Mirić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Jelena Materljan Franki, Filip Mirić, Slavica Kovačić, Joško Mitrović, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Filip Mirić, Nika Nikolac, Jelena Materljan Franki, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Daniela Marasović Krstulović, Franka Brničević, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Boris Karanović, Branimir Anić, Marija Bakula, Marko Barešić, Mislav Čaić, Ivana Ježić Vukičević, Ivan Padjen, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marija Šćepović-Ljucović, Darija Šperanda, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Darija Šperanda, Ivana Ježić Vukičević, Marija Šćepović-Ljucović, Boris Karanović, Ivan Padjen, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Mislav Čaić, Branimir Anić, Miroslav Mayer, Maja Živković, Marijo Vodanović, Ozrenka Zlopaša, Radovan Radonić, Ivan Adamec
Sažetak sa skupa
Jelena Miletić, Ivana Kovačević, Željka Kardum, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Dora Uršić, Mirna Lucić, Paula Paškalin, Antea Mirošević Mandić, Sonja Vukadin, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa
Ivana Kovačević, Jelena Miletić, Željka Kardum, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Dora Uršić, Mirna Lucić, Klara Cvitković, Antea Marošević Mandić, Sonja Vukadin, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa
Marija Rogoznica Pavlović, Gordana Laškarin, Adriana Prunk Drmić, Mila Stazić, Karla Vurić, Ervin Jančić, Andrijana Bogoje Raspopović, Boris Filipović, Filip Đerke
Sažetak sa skupa
Nadica Laktašić Žerjavić, Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš, Mislav Pap, Vedrana Mužić Radović, Porin Perić
Sažetak sa skupa
Marijana Matijaš, Ana Vodanović, Matea Jelavić, Mislav Radić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Adelmo Šegota, Viviana Avancini-Dobrović
Sažetak sa skupa
Marija Rogoznica Pavlović, Stella Sukačić Jakara, Adriana Prunk Drmić, Ksenija Vučur Šimić
Sažetak sa skupa
Arta Baftiu, Rita Gashi, Vesa Derguti, Gent Gashi, Xhavid Gashi
Sažetak sa skupa
Dino Kurečić, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa
Stanko Nižić, Karmen Mišković, Predrag Pavić, Andrea Crkvenac Gregorek, Marko Barešić
Sažetak sa skupa
Lucija Prtenjača, Frane Grubišić, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa
Iva Domić, Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa
Kristina Jeras, Marta Krišto, Matea Martinić, Branimir Anić, Boris Karanović
Sažetak sa skupa
Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi Kelmendi, Arta Baftiu Gashi, Safa Boja Dashevci
Sažetak sa skupa
Karmen Mišković, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Nika Nikolac, Marija Bakula, Željko Đurić, Petar Martinčić, Katarina Đurić, Snježana Dolić, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa
Tanja Tatalović, Adelmo Šegota, Felina Anić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Filip Mirić, David Bonifačić, Ivan Brumini, Srđan Novak
Sažetak sa skupa
Mislav Radić, Petra Šimac Prižmić, Hana Đogaš, Marijana Matijaš, Ana Vodanović, Josipa Radić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Danijela Kolarić Matešić, Sanda Špoljarić Carević, Mislav Čaić, Ozren Koluder
Sažetak sa skupa
Tea Čubelić, Margareta Živković, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa
Petra Šimac Prižmić, Mislav Radić, Katarina Borić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Margareta Živković, Tea Čubelić, Helena Klasan, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa
Ivona Božić, Diana Meter, Dijana Perković
Sažetak sa skupa
Tamara Vukić
Sažetak sa skupa
Tamara Vukić
Sažetak sa skupa
Karlo Planinčić, Anita Jakovina, Igor Bohaček
Sažetak sa skupa
Tihana Kump
Sažetak sa skupa
Nikolina Vidaković
Sažetak sa skupa
Andreja Jakolić, Karla Šiljevinac
Sažetak sa skupa
Petra Burić, Mirela Matić
Sažetak sa skupa
Marija Zubčić
Sažetak sa skupa
Danica Grgurić
Sažetak sa skupa
Ivana Papić
Sažetak sa skupa
Ivana Đeneš, Sonja Dizdarević
Sažetak sa skupa
Gordana Maligec
Sažetak sa skupa
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