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Reumatizam , Vol. 73 No. Supp 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 21.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

OD JETRE DO ZGLOBOVA : GDJE HEPAOTOLOGIJA SUSREĆE REUMATOLOGIJU (str. 1-6)

hrvatski pdf 1922kb
FROM LIVER TO JOINTS: WHERE HEPATOLOGY MEETS RHEUMATOLOGY (str. 1-6)

Sandra Milić
Pregledni rad

Vaskulitisi središnjeg živčanog sustava – neurološka perspektiva (str. 7-7)

hrvatski pdf 1029kb
Vasculitides of the central nervous system – a neurological perspective (str. 7-7)

Branko Malojčić
Sažetak sa skupa

Slikovne metode u dijagnostici neuroloških manifestacija upalnih reumatskih bolesti (str. 8-8)

hrvatski pdf 1028kb
Imaging in the diagnosis of neurological manifestations of inflammatory rheumatic diseases (str. 8-8)

Karlo Stemberger, Ivan Jovanović
Sažetak sa skupa

Neuropsihijatrijski lupus (str. 9-9)

hrvatski pdf 1029kb
Neuropsychiatric lupus (str. 9-9)

Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Neurološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma (str. 10-10)

hrvatski pdf 1024kb
Neurological manifestations of antiphospholipid syndrome (str. 10-10)

Joško Mitrović
Sažetak sa skupa

Periferne neuropatije u reumatološkim bolestima (str. 11-11)

hrvatski pdf 1028kb
Peripheral neuropathies in rheumatic diseases (str. 11-11)

Ervina Bilić
Sažetak sa skupa

Periferna neuropatija i ostali neurološki poremećaji u Sjögrenovoj bolesti (str. 12-12)

hrvatski pdf 1032kb
Peripheral neuropathy and other neurological disorders in Sjögren’s disease (str. 12-12)

Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Autonomni živčani sustav u sistemskim autoimunim bolestima (str. 13-13)

hrvatski pdf 1030kb
The Autonomic Nervous System in Systemic Autoimmune Diseases (str. 13-13)

Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa

Rehabilitacijske intervencije usmjerene na neurološke manifestacije upalnih reumatskih bolesti (str. 14-14)

hrvatski pdf 1032kb
Rehabilitation interventions focused on neurological manifestations in inflammatory rheumatic diseases (str. 14-14)

Frane Grubišić, Valentina Delimar
Sažetak sa skupa

Da li možemo da izlečimo reumatoidni artritis? (str. 15-15)

hrvatski pdf 1028kb
Can we cure rheumatoid arthritis? (str. 15-15)

Gorica Ristić
Sažetak sa skupa

Od patogeneze do ciljane terapije: nove perspektive u reumatskoj polimialgiji i gigantocelularnom arteritisu (str. 16-16)

hrvatski pdf 1032kb
From pathogenesis to targeted therapy: new perspectives in polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis (str. 16-16)

Rifat Međerović
Sažetak sa skupa

Behçet syndrome as a model of inflammation-induced thrombosis (str. 17-17)

engleski pdf 1028kb
Behçetov sindrom kao model tromboze inducirane upalom (str. 17-17)

Giacomo Emmi
Sažetak sa skupa

IgG4-related disease (str. 18-18)

engleski pdf 1027kb
Bolest povezana s IgG4 (str. 18-18)

Emanuel Della Torre
Sažetak sa skupa

Smjernice Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje odraslih bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom biološkim lijekovima i ciljanim sintetičkim molekulama (str. 19-19)

hrvatski pdf 1035kb
Guidelines of the Croatian Society of Rheumatology for the treatment of adult patients with axial spondyloarthritis with biologic drugs and targeted synthetic molecules (str. 19-19)

Simeon Grazio, Ines Doko Vajdić, Porin Perić, Gordana Laškarin, Branimir Anić, Frane Grubišić, Joško Mitrović, Nadica Laktašić Žerjavić, Daniela Marasović Krstulović, Miroslav Mayer, Jasmina Milas Ahić, Ivan Padjen, Dijana Perković, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Neuropsihijatrijske manifestacije u sistemskom eritemskom lupusu – iskustva jednog centra (str. 20-20)

hrvatski pdf 1033kb
Neuropsychiatric Manifestations in Systemic Lupus Erythematosus: A Single-Center Experience (str. 20-20)

Željka Kardum, Barbara Kosić, Ivana Kovačvić, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Mirna Lucić, Dora Uršić, Antea Marošević Mandić, Sonja Vukadin, Jelena Miletić, Jasmina Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Neurološke manifestacije u primarnoj Sjögrenovoj bolesti (SjB) – iskustvo tercijarnog centra (str. 21-21)

hrvatski pdf 1032kb
Neurological manifestations in primary Sjögren’s disease (SjD) – experience of a tertiary center (str. 21-21)

Ana Vodanović, Marijana Matijaš, Ivona Božić, Diana Meter, Mislav Radić, Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Petra Šimac Prižmić, Marin Petrić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Povezanost kognitivne funkcije s krutošću krvnih žila i perifernom cirkulacijom u bolesnika sa sistemskom sklerozom (str. 26-26)

hrvatski pdf 1035kb
Association of Cognitive Function with Arterial Stiffness and Peripheral Circulation in Patients with Systemic Sclerosis (str. 21-21)

Mislav Radić, Hana Đogaš, Petra Šimac Prižmić, Josipa Radić, Tina Bečić, Andrea Gelemanović, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Biološka terapija u neuro-Behçetovoj bolesti: prikaz dvije bolesnice i terapijski ishodi (str. 22-22)

hrvatski pdf 1033kb
Biological Therapy in Neuro-Behçet’s Disease: A Report of Two Patients and Treatment Outcomes (str. 22-22)

Marko Barešić, Marija Bakula, Marija Bošnjak Pašić, Mario Habek, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Probir na intersticijsku bolest pluća u sklopu SARD kombinacijom ultrazvuka pluća i CA 15-3 – pilot istraživanje (str. 23-23)

hrvatski pdf 1035kb
Screening for interstitial lung disease in SARD using a combination of lung ultrasound and CA 15-3 – a pilot study (str. 23-23)

Kristina Frketić Marović, Anja Vranješ, Anamarija Markulin Lisica, Anela Tolić, Željka Kardum, Ante Ćorić
Sažetak sa skupa

Raznolikost kliničke prezentacije afekcije središnjeg živčanog sustava kod sustavnih reumatoloških i srodnih bolesti – prikaz tri slučaja (str. 24-24)

hrvatski pdf 1030kb
Diversity of clinical presentation of systemic rheumatologic and associated diseases – report of three cases (str. 24-24)

Dubravka Bosnić
Sažetak sa skupa

Tocilizumab u liječenju gigantocelularnog arteritisa: iskustva jednog centra (str. 29-29)

hrvatski pdf 1031kb
Tocilizumab in the treatment of giant cell arteritis: a single-center experience (str. 24-24)

Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Mislav Radić, Ivona Božić, Ivana Erceg Maleš, Martin Petrić, Ana Vodanović, Marijana Matijaš, Petra Šimac Prižmić, Diana Meter, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Učestalost simptomatskih lumboishialgija u bolesnika sa spondiloartritisom (str. 25-25)

hrvatski pdf 1034kb
The frequency of symptomatic lumbosciatica in patients with spondyloarthritis (str. 25-25)

Mila Stazić, Ana-Marija Laškarin, Tatjana Kehler, Viktor Peršić, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa

Juvenilni dermatomiozitis sa zahvaćanjem središnjeg živčanog sustava: prikaz slučaja s pregledom literature (str. 27-27)

hrvatski pdf 1031kb
Juvenile dermatomyositis with central nervous system involvement: case report with literature review (str. 27-27)

Marijan Frković, Marija Jelušić, Toni Matić, Nenad Vukojević, Ivan Jovanović, Ivan Lehman
Sažetak sa skupa

Diagnostic Challenges in Behçet Disease With Central Nervous System Involvement: A Case Report (str. 28-28)

engleski pdf 1029kb
Dijagnostički izazovi u Behçetovoj bolesti s zahvaćanjem središnjeg živčanog sustava: prikaz slučaja (str. 28-28)

Blerta Rexhepi-Kelmendi
Sažetak sa skupa

Gigantocelularni arteritis s progresivnom okluzijom obiju vertebralnih arterija i ponavljanim ishemijskim lezijama stražnje cirkulacije – prikaz bolesnika (str. 30-30)

hrvatski pdf 1030kb
Gigantocellular arteritis with progressive occlusion of both vertebral arteries and recurrent ischemic lesions of the posterior circulation – case report (str. 30-30)

Fanika Mrsić, Anastasija Barić, Ana Marija Kovačić, Vinka Vukosav, Valentina Juraga, Nikolina Ponjavić, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Dijagnostička vrijednost pojedinih manifestacija SLERPI bodovnog sustava izražena omjerima vjerojatnosti u ANA-pozitivnih bolesnika (str. 31-31)

hrvatski pdf 1034kb
Diagnostic value of individual manifestations of the SLERPI score expressed by likelihood ratios in ANA-positive patients (str. 31-31)

Ivan Padjen, Lucija Totić, Ivana Ježić Vukičević, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Akutni hemoragični encefalitis u sklopu teškog neuropsihijatrijskog sistemskog eritemskog lupusa uspješno liječen obinutuzumabom – prikaz slučaja (str. 32-32)

hrvatski pdf 1035kb
Acute Hemorrhagic Encephalitis in Severe Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus Successfully Treated with Obinutuzumab: A Case Report (str. 32-32)

Marija Šćepović-Ljucović, Ivana Ježić Vukičević, Darija Šperanda, Mislav Čaić, Boris Karanović, Branimir Anić, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Mario Habek, Ivan Adamec, Ana Boban, Marija Boban, Ivan Padjen, Ivan Jovanović, Kristina Frketić Marović, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Voklosporin u liječenju lupus nefritisa – iskustvo jednog centra (str. 33-33)

hrvatski pdf 1033kb
Voclosporin in the Treatment of Lupus Nephritis – A Single-Center Experience (str. 33-33)

Filip Mirić, Tea Ahel-Pavelić, Daniel Victor Šimac, Tanja Tatalović, Dora Palčevski, Nika Nikolac, Felina Anić, Tatjana Zekić, Ana Carević, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Changing the management of systemic vasculitis: the era of targeted therapies (str. 34-34)

engleski pdf 1030kb
Promjene u terapijskom pristupu sistemskim vaskulitisima: era ciljanih terapija (str. 34-34)

Roberto Padoan
Sažetak sa skupa

Ispitivanje uloge serumskog kalprotektina u razlikovanju aktivne faze bolesti od remisije u nesistemskim oblicima juvenilnog idiopatskog artritisa – međunarodno multicentrično prospektivno pilot istraživanje (str. 35-35)

hrvatski pdf 1038kb
Investigation of the role of serum calprotectin in distinguishing the active phase of the disease from remission in non-systemic forms of juvenile idiopathic arthritis – an international multicenter prospective pilot study (str. 35-35)

Hana Musil, Mario Šestan, Ana Lončar Vrančić, Mihaela Sparchez, Daniel Turudić, Mehmet Orhan Erkan, Ozge Basaran, Burcin Sener, Alexis Cochino, Violeta Bittermann, Dasa Misikova, Tomas Dallos, Jordi Anton, Seza Ozen, Dunja Rogić, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa

Povezanost mikroangiopatskih neuroradioloških abnormalnosti s kliničkim karakteristikama i neurološkim događajima kod pacijenta s antifosfolipidnim sindromom (str. 36-36)

hrvatski pdf 1033kb
Association of microangiopathic neuroradiological abnormalities with clinical characteristics and neurological events in patients with antiphospholipid syndrome (str. 36-36)

Stela Hrkač, Josip Tečer, Karla Lazibat, Ana Ristov, Sara Tomašinec, Majda Golob, Ivana Piteša Košutić, Lea Šalamon, Goran Šukara, Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović
Sažetak sa skupa

Kognitivna funkcija u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima: povezanost s dobi, obrazovanjem i aktivnošću bolesti (str. 37-37)

hrvatski pdf 1032kb
Cognitive function in patients with inflammatory rheumatic diseases: correlation with age, education and disease activity (str. 37-37)

Nika Nikolac, Filip Mirić, Jelena Materljan Franki, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Učinkovitost voklosporina u liječenju lupusnog nefritisa u devet bolesnika: inicijalna analiza skupine bolesnika (str. 38-38)

hrvatski pdf 1035kb
Effectiveness of Voclosporin in the Treatment of Lupus Nephritis in Nine Patients: An Initial Analysis (str. 38-38)

Matea Martinić, Mila Stazić, Marija Bakula, Ivana Ježić Vukičević, Marija Šćepović-Ljucović, Mislav Čaić, Boris Karanović, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Darija Šperanda, Marko Barešić, Lana Bubalo, Margareta Fištrek Prlić, Jelena Kos, Ema Ivandić, Ivana Vuković Brinar, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Cerebrovaskularni inzult povezan s gigantocelularnim arteritisom: desetogodišnje iskustvo Kliničkog bolničkog centra Osijek (str. 39-39)

hrvatski pdf 1032kb
Stroke Associated with Giant Cell Arteritis: A Ten-Year Experience from University Hospital Centre Osijek (str. 39-39)

Dora Uršić, Ana Marija Masle, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Ana Šimac, Mirna Lucić, Antea Marošević-Mandić, Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa

Utjecaj komorbiditeta pri dijagnozi sistemskog eritemskog lupusa na oštećenje organa (str. 40-40)

hrvatski pdf 1032kb
Effect of comorbidity at diagnosis on organ damage in patients with systemic lupus erythematosus (str. 40-40)

Ivana Ježić Vukičević, Darija Šperanda, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

EMEUNET – Europska mreža mladih reumatologa: mogućnosti za edukaciju, istraživanje i profesionalni razvoj (str. 41-41)

hrvatski pdf 1032kb
EMEUNET – The European network of young rheumatologists: opportunities for education, research and professional development (str. 41-41)

Petra Šimac Prižmić
Uvodnik

Sklerodermija ili sklerodermoidna stečena bulozna epidermoliza? Prikaz bolesnice s facies sclerodermica, kontrakturama šaka i stenozom jednjaka (str. 42-42)

hrvatski pdf 1033kb
Scleroderma or Sclerodermoid Epidermolysis Bullosa Acquisita? A Case of Facies Sclerodermica, Hand Contractures, and Esophageal Stricture (str. 42-42)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Filip Mirić
Sažetak sa skupa

Autoimuna hemolitička anemija u trudnice s antifosfolipidnim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom – Prikaz bolesnice (str. 43-43)

hrvatski pdf 1033kb
Autoimmune hemolytic anemia in a pregnant woman with antiphospholipid syndrome and systemic lupus erythematosus – Case report (str. 43-43)

Ana Marija Masle, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Dora Uršić, Mirna Lucić, Antea Marošević-Mandić, Jelena Miletić, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Eozinofilna granulomatoza s poliangiitisom uz zahvaćanje središnjeg živčanog sustava i miokarda – diferencijalno dijagnostičko razlučivanje i pravodobno prepoznavanje kao preduvjet promptne imunosupresije (str. 44-44)

hrvatski pdf 1032kb
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis involving the central nervous system and myocardium – differential diagnosis and timely recognition as prerequisites for prompt immunosuppression (str. 44-44)

Karmen Mišković, Ivan Padjen, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Povezanost biomarkera glikokaliksa s različitim kliničkim manifestacijama, komplikacijama i aktivnosti IgA vaskulitisa u djece (str. 45-45)

hrvatski pdf 1033kb
Association of glycocalyx biomarkers with different clinical manifestations, complications and activity of IgA vasculitis in children (str. 45-45)

Hana Musil, Ana Kozmar, Nastasia Kifer, Danica Grgurić, Marijan Frković, Mario Šestan, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa

Provođenjem klasterske analize u bolesnika s IgA vaskulitisom utvrđene su podskupine s različitim rizikom za razvoj komplikacija bolesti (str. 46-46)

hrvatski pdf 1034kb
Cluster analysis in patients with IgA vasculitis revealed subgroups with different risks for the development of complications of the disease (str. 46-46)

Nastasia Kifer, Domagoj Kifer, Hana Musil, Mario Šestan, Saša Sršen, Marijan Frković, Alenka Gagro, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa

Liječenje ustekinumabom bolesnika sa spondiloartritisom, ulceroznim kolitisom i multiplom sklerozom – prikaz slučaja (str. 47-47)

hrvatski pdf 1035kb
Ustekinumab Treatment of a Patient with Spondyloarthritis, Ulcerative Colitis and Multiple Sclerosis – A Case Report (str. 47-47)

Karla Vurić, Tatjana Kehler, Marija Rogoznica Pavlović, Viktor Peršić, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa

Lezija n. peroneusa kao komplikacija herpes zostera u bolesnice s lupus nefritisom na trajnoj imunosupresivnoj terapiji – prikaz slučaja (str. 48-48)

hrvatski pdf 1032kb
Peroneal Nerve Lesion as a Complication of Herpes Zoster in a Patient with Lupus Nephritis on Long-Term Immunosupressive Therapy – A Case Report (str. 48-48)

Karla Lazibat, Josip Tečer, Majda Golob, Ivana Piteša Košutić, Joško Mitrović, Goran Šukara
Sažetak sa skupa

Aseptični pahimeningitis i neuropatija tankih vlakana kao neurološke manifestacije primarnog Sjögrenova sindroma: prikaz bolesnice (str. 49-49)

hrvatski pdf 1034kb
Aseptic pachymeningitis and small fibre neuropathy as neurological manifestations of primary Sjögren’s syndrome: a case report (str. 49-49)

Martina Held, Marija Šćepović-Ljucović, Tereza Gabelić, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Kronični perikardijalni izljev u bolesnice s nediferenciranom bolešću vezivnog tkiva (str. 50-50)

hrvatski pdf 1031kb
Chronic pericardial effusion in a patient with undifferentiated connective tissue disease (str. 50-50)

Iva Domić, Joško Mitrović, Damir Čokljat, Petra Vitlov, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa

Liječenje nejasne kolagenoze s hipokomplementemijskim urtikarijskim vaskulitisom i multiplim autoimunosnim manifestacijama (str. 51-51)

hrvatski pdf 1032kb
Treatment of undifferentiated connective tissue disease with hypocomplementemic urticarial vasculitis and multiple autoimmune manifestations (str. 51-51)

Ines Dukić, Marta Damjanović, Matea Martinić, Branimir Anić, Boris Karanović
Sažetak sa skupa

Meningoencefalitis u Behçetovoj bolesti – prikaz bolesnice (str. 52-52)

hrvatski pdf 1033kb
Meningoencephalitis in Behçet’s disease – a case report (str. 52-52)

Sara Tomašinec, Goran Šukara, Karla Lazibat, Stela Hrkač, Joško Mitrović, Lea Šalamon
Sažetak sa skupa

Nejasan vaskulitis/upalna reumatska bolest, jasna neuropatija: dijagnostički izazov i terapijska odluka (str. 53-53)

hrvatski pdf 1032kb
Unclassified vasculitis/inflammatory rhematic disease, clear neuropathy: A diagnostic challenge and therapeutic decision (str. 53-53)

Josip Tečer, Lea Šalamon, Goran Šukara, Ana Ristov, Joško Mitrović, Majda Golob
Sažetak sa skupa

Prikaz pacijentice sa „difficult-to- treat“ oblikom Behcetove bolesti (str. 54-54)

hrvatski pdf 1033kb
Case report of the patient with a “difficult-to-treat” form of Behcet’s disease (str. 54-54)

Tanja Tatalović, Felina Anić, Filip Mirić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Aseptični meningitis kao komplikacija reumatoidnog artritisa (str. 55-55)

hrvatski pdf 1032kb
Aseptic meningitis as a complication of rheumatoid arthritis (str. 55-55)

Jelena Materljan Franki, Filip Mirić, Slavica Kovačić, Joško Mitrović, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Neuropatske karakteristike boli u upalnim reumatskim bolestima: povezanost s aktivnošću bolesti i oblicima liječenja (str. 56-56)

hrvatski pdf 1032kb
Neuropathic Features of Pain in Inflammatory Rheumatic Diseases: Association with Disease Activity and Treatment Modalities (str. 56-56)

Filip Mirić, Nika Nikolac, Jelena Materljan Franki, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Kliničke karakteristike bolesnika sa sistemskim vaskulitisom uz zahvaćenost srca (str. 57-57)

hrvatski pdf 1030kb
Clinical characteristics of patients with systemic vasculitis and cardiac involvement (str. 57-57)

Daniela Marasović Krstulović, Franka Brničević, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Analiza redovnih narudžbi za prvi pregled u Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC-a Zagreb (str. 58-58)

hrvatski pdf 1033kb
Analysis of the routine booking for a first rheumatology consultation at University Hospital Centre Zagreb (str. 58-58)

Boris Karanović, Branimir Anić, Marija Bakula, Marko Barešić, Mislav Čaić, Ivana Ježić Vukičević, Ivan Padjen, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marija Šćepović-Ljucović, Darija Šperanda, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Fulminantni neuropsihijatrijski sistemski eritemski lupus: terapijski izazov i odgovor na obinutuzumab (str. 59-59)

hrvatski pdf 1034kb
Fulminant neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: a therapeutic challenge and response to obinutuzumab (str. 59-59)

Darija Šperanda, Ivana Ježić Vukičević, Marija Šćepović-Ljucović, Boris Karanović, Ivan Padjen, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Mislav Čaić, Branimir Anić, Miroslav Mayer, Maja Živković, Marijo Vodanović, Ozrenka Zlopaša, Radovan Radonić, Ivan Adamec
Sažetak sa skupa

Opstetričke manifestacije u bolesnica s antifosfolipidnim protutijelima (str. 60-60)

hrvatski pdf 1032kb
Obstetric manifestations in patients with antiphospholipid antibodies (str. 60-60)

Jelena Miletić, Ivana Kovačević, Željka Kardum, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Dora Uršić, Mirna Lucić, Paula Paškalin, Antea Mirošević Mandić, Sonja Vukadin, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Antifosfolipidni sindrom i najčešće kliničke manifestacije – iskustvo jednog centra (str. 61-61)

hrvatski pdf 1034kb
Antiphospholipid syndrome and the most common clinical manifestations – experience of a single center (str. 61-61)

Ivana Kovačević, Jelena Miletić, Željka Kardum, Ana Marija Masle, Ana Šimac, Dora Uršić, Mirna Lucić, Klara Cvitković, Antea Marošević Mandić, Sonja Vukadin, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Dvojna primjena ciljane CGRP i antireumatske terapije u bolesnika s migrenom i upalnim reumatskim bolestima: multicentrično iskustvo iz kliničke prakse (str. 62-62)

hrvatski pdf 1033kb
Dual-primary CGRP and antirheumatic therapy in patients with migraine and chronic rheumatic pain: a multicenter trial in clinical practice (str. 62-62)

Marija Rogoznica Pavlović, Gordana Laškarin, Adriana Prunk Drmić, Mila Stazić, Karla Vurić, Ervin Jančić, Andrijana Bogoje Raspopović, Boris Filipović, Filip Đerke
Sažetak sa skupa

Acromioclavicular joint involvement in rheumatoid arthritis (str. 64-64)

engleski pdf 1032kb
Promjene AC zgloba u reumatoidnom artritisu (str. 64-64)

Nadica Laktašić Žerjavić, Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš, Mislav Pap, Vedrana Mužić Radović, Porin Perić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 1032kb
Gigantocelularni arteritis s atipičnom neurološkom prezentacijom – prikaz bolesnika (str. 65-65)

hrvatski pdf 1030kb
Giant cell arteritis with an atypical neurological presentation – Case report (str. 65-65)

Marijana Matijaš, Ana Vodanović, Matea Jelavić, Mislav Radić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Kada minimalna trauma nije bezazlena: prijelom C7 u uznapredovalom ankilozantnom spondilitisu (str. 66-66)

hrvatski pdf 1032kb
When Minor Trauma Is Not Benign: C7 Fracture in Advanced Ankylosing Spondylitis (str. 66-66)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Adelmo Šegota, Viviana Avancini-Dobrović
Sažetak sa skupa

Periferna neuropatija u granulomatozi s poliangitisom: klinički i elektrofiziološki oporavak tijekom liječenja rituksimabom – prikaz slučaja (str. 67-67)

hrvatski pdf 1034kb
Peripheral Neuropathy in Granulomatosis with Polyangiitis: Clinical and Electrophysiological Recovery During Rituximab Treatment – A Case Report (str. 67-67)

Marija Rogoznica Pavlović, Stella Sukačić Jakara, Adriana Prunk Drmić, Ksenija Vučur Šimić
Sažetak sa skupa

Reumatoidni artritis i sindrom karpalnog tunela kao neurološka manifestacija – klinička povezanost – Prikaz slučaja (str. 68-68)

hrvatski pdf 1031kb
Rheumatoid arthritis and carpal tunnel syndrome as a neurological manifestation – an important clinical connection – Case report (str. 68-68)

Arta Baftiu, Rita Gashi, Vesa Derguti, Gent Gashi, Xhavid Gashi
Sažetak sa skupa

Serumska bolest uzrokovana rituksimabom u bolesnice sa sistemskim eritemskim lupusom i Sjoegrenovom bolešću – prikaz bolesnice i pregled literature (str. 69-69)

hrvatski pdf 1033kb
Rituximab-induced serum sickness in a patient with systemic lupus erythematosus and Sjoegren’s disease – case-based review (str. 69-69)

Dino Kurečić, Marija Bakula, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Nespecifična bol u prsima s neočekivanim ishodom: klinički izolirani aortitis (str. 70-70)

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Nonspecific chest pain with an unexpected outcome: clinically isolated aortitis (str. 70-70)

Stanko Nižić, Karmen Mišković, Predrag Pavić, Andrea Crkvenac Gregorek, Marko Barešić
Sažetak sa skupa

Monoartikularna prezentacija seropozitivnog RA: dijagnostički izazov (str. 71-71)

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Monoarticular onset of seropositive RA: A diagnostic challenge (str. 71-71)

Lucija Prtenjača, Frane Grubišić, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

Aseptični meningitis kao rijetka neurološka manifestacija miješane bolesti vezivnog tkiva (str. 72-72)

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Aseptic meningitis as a rare neurological manifestation of mixed connective tissue disease (str. 72-72)

Iva Domić, Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa

Uloga voklosporina u liječenju rezistentnog lupusnog nefritisa u bolesnika s terapijski ograničavajućim komorbiditetima – prikaz slučaja (str. 73-73)

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The role of voclosporin in the treatment of refractory lupus nephritis in a patient with treatment-limiting comorbidities: a case report (str. 73-73)

Kristina Jeras, Marta Krišto, Matea Martinić, Branimir Anić, Boris Karanović
Sažetak sa skupa

Vascular Events in Autoimmune Diseases: A Literature Review and Case Report (str. 74-74)

engleski pdf 1030kb
Vaskularni događaji kod autoimunosnih bolesti: pregled literature i prikaz slučaja (str. 74-74)

Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi Kelmendi, Arta Baftiu Gashi, Safa Boja Dashevci
Sažetak sa skupa

Periferni relaps aksijalnoga spondiloartritisa (SpA) nakon uvođenja atogepanta: prikaz bolesnice (str. 75-75)

hrvatski pdf 1034kb
Peripheral flare of axial spondyloarthritis (SpA) following initiation of atogepant, an oral CGRP receptor antagonist: a case report (str. 75-75)

Karmen Mišković, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Bitka između glave i srca: eozinofilna angiocentrična fibroza velikih krvnih žila, eustahijeve tube i epifarinksa (str. 76-76)

hrvatski pdf 1034kb
A battle between the head and the heart: eosinophilic angiocentric fibrosis of the great vessels, eustachian tube and nasopharynx (str. 76-76)

Nika Nikolac, Marija Bakula, Željko Đurić, Petar Martinčić, Katarina Đurić, Snježana Dolić, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Sinovijalna hondromatoza ramenog zgloba u pacijentice sa reumatoidnim artritisom – Prikaz slučaja (str. 77-77)

hrvatski pdf 1031kb
Synovial chondromatosis of the shoulder in a patient with rheumatoid arthritis – Case report (str. 77-77)

Tanja Tatalović, Adelmo Šegota, Felina Anić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Neurosarkoidoza kao prva manifestacija sistemske sarkoidoze – prikaz slučaja (str. 78-78)

hrvatski pdf 1032kb
Neurosarcoidosis as the First Manifestation of Systemic Sarcoidosis – A Case Report (str. 78-78)

Filip Mirić, David Bonifačić, Ivan Brumini, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Neurološke manifestacije u sistemskoj sklerozi – pregled dostupnih dokaza (str. 79-79)

hrvatski pdf 1032kb
Neurological Manifestations in Systemic Sclerosis: A Review of the Available Evidence (str. 79-79)

Mislav Radić, Petra Šimac Prižmić, Hana Đogaš, Marijana Matijaš, Ana Vodanović, Josipa Radić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Postinfektivna miopatija i reaktivni artritis uz pleuroperikardijalne manifestacije nakon infekcije Mycoplasmom pneumoniae: prikaz slučaja bolesnice (str. 80-80)

hrvatski pdf 1034kb
Post-infectious myopathy and reactive arthritis with pleuropericardial manifestations following Mycoplasma pneumoniae infection: a case report of a female patient (str. 80-80)

Danijela Kolarić Matešić, Sanda Špoljarić Carević, Mislav Čaić, Ozren Koluder
Sažetak sa skupa

Od anafilaktičkog šoka na IVIG do potpune tolerancije SCIG-a: izazovi nadomjesnog liječenja imunoglobulinima u bolesnice s CVID-om (str. 81-81)

hrvatski pdf 1033kb
From anaphylactic shock with IVIG to complete tolerance of SCIG: challenges of immunoglobulin replacement therapy in a patient with CVID (str. 81-81)

Tea Čubelić, Margareta Živković, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa

Zahvaćenost središnjeg živčanog sustava u primarnom Sjögrenovu sindromu: heterogena i dijagnostički zahtjevna manifestacija (str. 82-82)

hrvatski pdf 1033kb
Central nervous system involvement in primary Sjögren’s syndrome: a heterogeneous and diagnostically challenging manifestation (str. 82-82)

Petra Šimac Prižmić, Mislav Radić, Katarina Borić, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Uspješno liječenje životno ugrožavajuće difuzne alveolarne hemoragije u 88-godišnjeg bolesnika s ANCA-asociranim vaskulitisom unatoč izostanku bubrežnog oporavka (str. 83-83)

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Successful treatment of life-threatening diffuse alveolar hemorrhage in an 88-year-old patient with ANCA-associated vasculitis despite the lack of renal recovery (str. 83-83)

Margareta Živković, Tea Čubelić, Helena Klasan, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa

Glavobolje u reumatološkim bolestima (str. 84-84)

hrvatski pdf 1026kb
Headaches in rheumatic diseases (str. 84-84)

Ivona Božić, Diana Meter, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Dijagnostički izazov nasljedne spastične parapareze u bolesnice s bolovima u križima i poremećajem hoda – prikaz slučaja (str. 85-85)

hrvatski pdf 1033kb
Diagnostic Challenge of Hereditary Spastic Paraplegia in a Patient with Low Back Pain and Gait Disturbance – A Case Report (str. 85-85)

Tamara Vukić
Sažetak sa skupa

Kompleksni regionalni bolni sindrom – dijagnostički i terapijski izazov: prikaz slučaja (str. 86-86)

hrvatski pdf 1032kb
Complex Regional Pain Syndrome – A Diagnostic and Therapeutic Challenge: A Case Report (str. 86-86)

Tamara Vukić
Sažetak sa skupa

Neurološke manifestacije u ANCA vaskulitisu – Uloga medicinske sestre (str. 87-87)

hrvatski pdf 1029kb
Neurological manifestations in ANCA vasculitis – The role of the nurse (str. 87-87)

Karlo Planinčić, Anita Jakovina, Igor Bohaček
Sažetak sa skupa

Uloga medicinske sestre u prepoznavanju i zbrinjavanju neuropsihijatrijskih manifestacija sistemskog eritemskog lupusa (str. 88-88)

hrvatski pdf 1028kb
The role of the nurse in the recognition and treatment of neuropsychiatric manifestations of systemic lupus erythematosus (str. 88-88)

Tihana Kump
Sažetak sa skupa

Učinak konflikta radne i obiteljske uloge na mentalno zdravlje medicinskih sestara/tehničara (str. 89-89)

hrvatski pdf 1026kb
The impact of Work-Family Role Conflict on the Mental Health of Nurses (str. 89-89)

Nikolina Vidaković
Sažetak sa skupa

Uloga medicinske sestre u procjeni neuroloških simptoma kod reumatoloških bolesti – Behcetova bolest (str. 90-90)

hrvatski pdf 1029kb
The role of the nurse in the assessment of neurological symptoms in rheumatological diseases – Behcet’s disease (str. 90-90)

Andreja Jakolić, Karla Šiljevinac
Sažetak sa skupa

Sestrinska skrb za oboljelog od vaskulitisa povezanog s ANCA protutijelima (AAV) – Prikaz slučaja (Granulomatoza s poliangitisom – GPA) (str. 91-91)

hrvatski pdf 1032kb
Nursing Care for Patient with ANCA Associated Vasculitis (AAV) – A Case Report (Granulomatosis with polyangiitis – GPA) (str. 91-91)

Petra Burić, Mirela Matić
Sažetak sa skupa

Kada se planirani zahvat pretvori u neurološku hitnost: izazovi sestrinske skrbi u mladog bolesnika sa sle-om i sekundarnim antifosfolipidnim sindromom (str. 92-92)

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When a Planned Procedure Turns into a Neurological Emergency: Challenges of Nursing Care in a Young Patient with SLE and Secondary Antiphospholipid Syndrome (str. 92-92)

Marija Zubčić
Sažetak sa skupa

U potrazi za NEMO-om: medicinska sestra u skrbi za dijete s rijetkom autoinflamatornom bolešću (str. 93-93)

hrvatski pdf 1034kb
Finding NEMO: Nursing Care for a Child with a Rare Autoinflammatory Disease (str. 93-93)

Danica Grgurić
Sažetak sa skupa

Kad lupus zahvati živčani sustav: izazovi sestrinske skrbi u liječenju bolesnice s neuropsihijatrijskim sistemskim eritemskim lupusom – prikaz slučaja (str. 94-94)

hrvatski pdf 1029kb
When Lupus Affects the Nervous System: Nursing Care Challenges in Treating a Patient with Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus – A Case Report (str. 94-94)

Ivana Papić
Sažetak sa skupa

Uloga medicinske sestre kod pacijenata s akutnom intermitentnom porfirijom – prikaz slučaja (str. 95-95)

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The role of the nurse in patients with acute intermittent porphyria - case report (str. 95-95)

Ivana Đeneš, Sonja Dizdarević
Sažetak sa skupa

Naš svijet kvallitete (str. 96-96)

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Our world of quality (str. 96-96)

Gordana Maligec
Sažetak sa skupa

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