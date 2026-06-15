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Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost , Vol. XXVIII No. 105/106, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predatorsko ponašanje poput kiseline nagriza međuljudske odnose. Tena Štivičić: Acid/ Kiselina. Zagrebačko kazalište mladih, 2025. (str. 4-8)

Petra Pleše
Esej

hrvatski pdf 239kb
Avangarda opraštanja i Rondo. Zvonimir Berković: Rondo. Gradsko dramsko kazalište Gavella, 2025. (str. 9-14)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 242kb
Dva kazališna autorska projekta. Drago Hedl – Patrik Lazić: Matija, Arterarij, 2025. Dorotea Šušak i Romano Nikolić: Kuća je velika ne može se ona nosit, Kazalište Marina Držića, Dubrovnik, 2025. (str. 15-25)

Petra Jelača
Esej

hrvatski pdf 318kb
Naglasak na slavljenju ljubavi. Monika Herceg: Zakopana čuda. Koprodukcija: Umjetnička organizacija TAHT, Centar za kulturu Trešnjevka, Tvrđava kulture Šibenik, 2025. (str. 26-29)

Nina Ožegović
Esej

hrvatski pdf 173kb
Pauza od dramskih pauza. Carmina Burana, autorski projekt Kokana Mladenovića, Gradsko dramsko kazalište Gavella, 2026. (str. 30-42)

Mihovil Rismondo
Esej

hrvatski pdf 443kb
Srce tame s neželjenom prtljagom. Mate Matišić: Kolumne zaboravljene djece. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 2026. (str. 43-47)

Anđela Vidović
Esej

hrvatski pdf 540kb
Afinitet za Molierea u dubrovačkim frančezarijama i u romanu Mihaila Bulgakova (str. 48-51)

Nataša Govedić
Esej

hrvatski pdf 88kb
Jedinstveni kazališni omnibus (str. 52-73)

Katarina Kolega
Esej

hrvatski pdf 1061kb
Između infrastrukture i izvedbe: prema novim modelima e-časopisa (str. 74-77)

Anamarija Žugić Borić
Esej

hrvatski pdf 295kb
Strip na daskama koje životarenje znače (str. 78-90)

Mario Kovač
Esej

hrvatski pdf 408kb
Daleki rođaci (Kako se strip i kazalište mahom izbjegavaju) (str. 91-99)

Darko Macan
Esej

hrvatski pdf 1039kb
O adaptaciji Amfitriona u medij stripa (str. 100-105)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 710kb
Uvodni tekst (Rubrika Dramaturgija) (str. 106-106)

Patrik Gregurec
Uvodnik

hrvatski pdf 54kb
Woland = Brecht. Kazalište i mi u Majstoru i Margariti (str. 107-111)

Patrik Gregurec
Esej

hrvatski pdf 271kb
Hrvatska može biti ponosna na svoje dramske pisce. Razgovor s Vladislavom Fekete (str. 112-118)

Katarina Kolega
Ostalo

hrvatski pdf 125kb
Dvostruko slavlje: dijalog suvremene slovačke i hrvatske drame (str. 119-123)

Martina Petranović
Esej

hrvatski pdf 323kb
Kazališna družina KUFER (2000. - 2026.): kontinuitet rada u uvjetima nestabilnosti. Teatrografija i ostali projekti (str. 124-143)

Romana Brajša, Petra Glad Mažar
Esej

hrvatski pdf 814kb
Ljubav i pravda (str. 144-150)

Ljiljana Filipović
Esej

hrvatski pdf 103kb
Prevare u krevetu i prisilni brakovi. Shakespeareovo iskrivljavanje motiva romantične komedije u djelu Mjera za mjeru (str. 151-161)

Frédérique Fouassier¸
Esej

hrvatski pdf 369kb
Od „bolne točke” do kazališne perjanice – suvremena slovačka drama danas. Suvremena slovačka drama, Hrvatski centar ITI, Zagreb 2025. (str. 162-165)

Martina Petranović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 98kb
Prisutnost u odsutnosti. Petra Pogorevc, Kazalište i korota Uprizorenje smrti kao gubitka. Mestno gledališče ljubljansko, 2025. (str. 166-169)

Katarina Pejović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 106kb
Izvedbeni meandri mediteranizma. Ivana Krtinić, Mediteranizam dubrovačkoga scenskog prostora 17. stoljeća. Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar 2024. (str. 170-172)

Ana Lederer
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 126kb
99 drama koje (ni)jesu kratke. Davor Mojaš, Skroviti teatar. Društvo dubrovačkih pisaca, Dubrovnik, 2024. (str. 173-175)

Lucija Ljubić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 111kb
Sine ira et studio? Snježane Banović, Država i njezino kazalište. Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu (1941. - 1945.), dopunjeno i prerađeno izdanje. Zagreb: Fraktura, 2026. (str. 176-180)

Lada Čale Feldman
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 112kb
Kazalište na Kaptolu. Lucija Ljubić i Davor Schopf, OSMIJEH ZAGREBA, 75 godina Zagrebačkoga gradskog kazališta Komedija 1950.- 2025. ZGK Komedija, Zagreb, 2025. (str. 181-187)

Sanja Ivić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 137kb
Knjiga o jakim bojama života, ne „samo“ kazališta. Hrvoje Ivanković, Nevina kazališna sjećanja. Hrvatski centar ITI, 2025. (str. 188-191)

Snježana Banović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 96kb
Glasovi koje vrijedi čuti: nove drame iz Srednje Europe. Drama Revival: Four New Plays From Central Europe. Arts and Theatre Institute / Institut umění – Divadelní ústav, Prag 2023. (str. 192-195)

Martina Petranović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 90kb
Shakespeareu pod kožom. Nataša Govedić, Learovanje. Naklada Ljevak, Zagreb 2025. (str. 196-197)

Mario Kovač
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1337kb
Slike i san. Diptih o glumcima, iz perspektive jednog gledatelja (str. 198-202)

Matko Botić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 344kb
Nisam tražila sam (drama) (str. 203-228)

Hana Kunić
Ostalo

hrvatski pdf 339kb

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