Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost , Vol. XXVIII No. 105/106, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Nataša Govedić
Esej
Mihovil Rismondo
Esej
Anđela Vidović
Esej
Nataša Govedić
Esej
Katarina Kolega
Esej
Anamarija Žugić Borić
Esej
Mario Kovač
Esej
Darko Macan
Esej
Patrik Gregurec
Esej
Patrik Gregurec
Uvodnik
Patrik Gregurec
Esej
Katarina Kolega
Ostalo
Martina Petranović
Esej
Romana Brajša, Petra Glad Mažar
Esej
Ljiljana Filipović
Esej
Frédérique Fouassier¸
Esej
Martina Petranović
Recenzija, prikaz
Katarina Pejović
Recenzija, prikaz
Ana Lederer
Recenzija, prikaz
Lucija Ljubić
Recenzija, prikaz
Lada Čale Feldman
Recenzija, prikaz
Sanja Ivić
Recenzija, prikaz
Snježana Banović
Recenzija, prikaz
Martina Petranović
Recenzija, prikaz
Mario Kovač
Recenzija, prikaz
Matko Botić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Hana Kunić
Ostalo
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