Geologia Croatica , Vol. 79 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 30.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 02.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Melikan Akbaş, Cengiz Okuyucu, Kağan Tekin, Alaettin Tuncer, Kaan Sayit
Izvorni znanstveni članak
Duje Kukoč, Tvrtko Korbar, Ivan Mišur
Izvorni znanstveni članak
Vlad Aurel Codrea, Laszlo Veress, Viorel-Ilie Arghiuș, Márton Venczel
Izvorni znanstveni članak
Dražen Balen, Etienne Skrzypek, Daniela Gallhofer, Petra Schneider, Christoph A. Hauzenberger
Izvorni znanstveni članak
Tijen Üner
Izvorni znanstveni članak
Vlatko Gulam, Marina Filipović, Iris Bostjančić, Davor Pollak, Krešimir Petrinjak, Stanislav Bergant, Dubravko Gajski
Izvorni znanstveni članak
Slavica Marinović, Goran Mikša, Mirna Biondić, Darko Španić, Ksenija Stojanović
Izvorni znanstveni članak
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