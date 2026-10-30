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Geologia Croatica , Vol. 79 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 02.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Remarks on the Carboniferous blocks in the Late Cretaceous Elmadağ Olistostrome from the Intra-Pontide Ocean: Biochronology of Foraminiferal assemblages from the Ankara region, central Türkiye (str. 213-240)

Melikan Akbaş, Cengiz Okuyucu, Kağan Tekin, Alaettin Tuncer, Kaan Sayit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 12562kb
Radiolarian dating of Mala Palagruža pelagic succession: direct evidence of Middle Jurassic evolution of the central Adriatic Basin (str. 241-254)

Duje Kukoč, Tvrtko Korbar, Ivan Mišur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11289kb
A new Pan-sirenian from the late Eocene of Romania (str. 255-269)

Vlad Aurel Codrea, Laszlo Veress, Viorel-Ilie Arghiuș, Márton Venczel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7495kb
A ≈3.0 Ga zircon core in an Early Cambrian (meta)granitoid from the basement of Mt. Papuk (Croatia): a trifle or treasure for palaeogeographic reconstructions? (str. 271-289)

Dražen Balen, Etienne Skrzypek, Daniela Gallhofer, Petra Schneider, Christoph A. Hauzenberger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4961kb
Clinopyroxene thermobarometry of the Çatak pillow basalts, Maden Complex (Eastern Anatolia): Implications for magma storage and mantle melting (str. 291-300)

Tijen Üner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11130kb
Engineering-geomorphological units of Grey Istria: lithological control on badland denudation (str. 301-319)

Vlatko Gulam, Marina Filipović, Iris Bostjančić, Davor Pollak, Krešimir Petrinjak, Stanislav Bergant, Dubravko Gajski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6775kb
Organic geochemical assessment of the origin and maturityof crude oils from the Drava Basin, Croatia (str. 321-337)

Slavica Marinović, Goran Mikša, Mirna Biondić, Darko Španić, Ksenija Stojanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5144kb

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