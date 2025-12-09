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Nursing Evidence and Care : Integrating Science, Education & Caring Practice , Vol. 1 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 09.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Publishing in Professional Journals: A Guide for Getting Started (str. 5-11)

Patricia Gonce Morton
Stručni rad

engleski pdf 280kb
Caring for patients with dementia: An exploration of the attitudes, perceptions and experiences of third year student nurses (str. 13-23)

Emily Scott, Ros Kane
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 354kb
Use of Mobile Health Applications and Health-Promoting Behaviors Among Nursing Students: A Cross-Sectional Study (str. 25-35)

Banu Cevik, Gulay Turgay, Sultan Kav
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 370kb
Shared Perceptions, Different Experiences: Therapeutic Alliance among Healthcare Professionals and Psychiatric Patients (str. 37-44)

Dario Klasan, Ana Mehičić, Ivana Jelinčić, Štefica Mikšić, Marin Mamić, Ivana Barać
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 367kb
Environmental Awareness and Sustainable Practices among Nurses: Predictors, Barriers, and the Role of Green Audits (str. 45-54)

Valentina Ješić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 373kb
Specific Stressors in Palliative Care: Prevalence and Association with Nurses’ Life Satisfaction (str. 55-66)

Karolina Omašić, Sanja Bunčić-Gutić, Monika Barušić, Iva Dujić, Sanja Loinjak, Lucija Puškarić, Iva Vilček, Renata Apatić, Robert Lovrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 456kb
Different Faces of Preoperative Fear: Insights from Cardiac Surgery Patients (str. 67-77)

Antun Kraljević, Stana Pačarić, Željko Mudri, Jasenka Vujanić, Marija Barišić, Suzana Luketić, Nikolina Farčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 361kb
Perceived Sleep Quality among Intensive Care Unit Patients: A Cross-Sectıonal Study (str. 79-88)

Kristina Pauzer, Ivana Mitrović, Zvjezdana Gvozdanović, Željka Dujmić, Maja Čebohin, Goranka Rafaj, Maja Carević, Nikolina Farčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 340kb

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