Nursing Evidence and Care : Integrating Science, Education & Caring Practice , Vol. 1 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 09.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 05.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Patricia Gonce Morton
Stručni rad
Emily Scott, Ros Kane
Izvorni znanstveni članak
Banu Cevik, Gulay Turgay, Sultan Kav
Izvorni znanstveni članak
Dario Klasan, Ana Mehičić, Ivana Jelinčić, Štefica Mikšić, Marin Mamić, Ivana Barać
Izvorni znanstveni članak
Valentina Ješić
Izvorni znanstveni članak
Karolina Omašić, Sanja Bunčić-Gutić, Monika Barušić, Iva Dujić, Sanja Loinjak, Lucija Puškarić, Iva Vilček, Renata Apatić, Robert Lovrić
Izvorni znanstveni članak
Antun Kraljević, Stana Pačarić, Željko Mudri, Jasenka Vujanić, Marija Barišić, Suzana Luketić, Nikolina Farčić
Izvorni znanstveni članak
Kristina Pauzer, Ivana Mitrović, Zvjezdana Gvozdanović, Željka Dujmić, Maja Čebohin, Goranka Rafaj, Maja Carević, Nikolina Farčić
Izvorni znanstveni članak
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