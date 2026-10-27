Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 5, 2026.
- Datum izdavanja: 27.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Rian Amukti, Rashad A Bantan, Hamdy Aboulela, Lina Handayani, Sonny Aribowo
Izvorni znanstveni članak
Kamran Mostafaei, Hamidreza Ramazi, Mohammad Zamani Ahmad Mahmoudi, Mitra Khalilidermani, Dariusz Knez
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Emre Yetkin, Nazan Polat
Izvorni znanstveni članak
Saeed Karimkhani, Vahid Tavakoli
Izvorni znanstveni članak
Vasyl Popovych, Viktor Skrobala, Victoria Serhiyenko, Taras Boyko, Yevhen Kobko, Nazarii Koval, Oksana Telak, Ostap Kit, Iryna Fediv
Izvorni znanstveni članak
Marko Gaćina, Domagoj Vulin
Izvorni znanstveni članak
Paisa Paisa, Buldan Muslim, Satria Bijaksana, Rizal Suryana, Khalil Ibrahim, Ulvienin Harlianti
Izvorni znanstveni članak
Eri Sarmantua Sitinjak, Danni Gathot Harbowo
Izvorni znanstveni članak
Fatima Baila, Hamza Beniddar, Hasna Ait Said, Yassine Darmane
Pregledni rad
Setyanto Cahyo Pranoto, Anwar Santoso, Sismanto Sismanto, Eddy Hartantyo, Rhorom Priyatikanto, Nizam Ahmad, Silmie Vidiya Fani, Djohar Syamsi, Kuncoro Wisnu, Mario Batubara, Fitri Nuraeni, Siska Filawati, Muzirwan Muzirwan
Izvorni znanstveni članak
Oksana Datsko, Ihor Kovalenko, Yurii Spychak, Vitalii Yatsenko, Olha Bakumenko, Olena Melnyk
Izvorni znanstveni članak
Ali Nemati Vardin, Masoud Monjezi, Mojtaba Rezakhah, Manoj Khandelwal, Hasel Amini Khoshalan
Izvorni znanstveni članak
Septianto Aldiansyah, Amniar Ati, Fitriyani Saudi, Andrias Andrias
Izvorni znanstveni članak
Sorja Koesuma, Arnida Lailatul Latifah, Angger Zufan Hanggara, Ahmad Fauzi Pohan, Sismanto Sismanto, Budi Eka Nurcahya, Sugeng Purwo Saputro, Rian Amukti
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Brenko, Sibila Borojević Šoštarić, Tena Karavidović, Tajana Sekelj Ivančan
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *