 Skoči na glavni sadržaj

Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 5, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

INTEGRATED GEOPHYSICAL CONSTRAINTS ON CRUSTAL STRUCTURE AND ALONG-STRIKE HETEROGENEITY BENEATH JAVA ISLAND, SOUTHERN SUNDA ARC (str. 1-25)

engleski pdf 13461kb
INTEGRIRANI GEOFIZIČKI POKAZATELJI STRUKTURE KORE I HETEROGENOSTI DUŽ PRUŽANJA ISPOD OTOKA JAVA, JUŽNI DIO SUNDSKOGA LUKA (str. 25-25)

Rian Amukti, Rashad A Bantan, Hamdy Aboulela, Lina Handayani, Sonny Aribowo
Izvorni znanstveni članak

PREDICTION OF MINERAL RESERVES BY A COMBINATION OF GEOPHYSICAL AND DRILLING DATA USING THE REGRESSION, COKRIGING, AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN THE MESGARAN COPPER DEPOSIT, IRAN (str. 27-40)

engleski pdf 9720kb
PREDVIĐANJE MINERALNIH REZERVI KOMBINACIJOM GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA KORIŠTENJEM REGRESIJE, KOKRIGINGA I UMJETNE NEURONSKE MREŽE U LEŽIŠTU BAKRA MESGARAN, IRAN (str. 40-40)

Kamran Mostafaei, Hamidreza Ramazi, Mohammad Zamani Ahmad Mahmoudi, Mitra Khalilidermani, Dariusz Knez
Izvorni znanstveni članak

OPTIMIZATION OF POWERED ROOF SUPPORT SELECTION IN UNDERGROUND COAL MINING: AN ENHANCED FUZZY SOFT SET-BASED MODEL (str. 41-52)

engleski pdf 6704kb
OPTIMIZACIJA ODABIRA HIDRAULIČKE SAMOHODNE PODGRADE U PODZEMNOJ EKSPLOATACIJI UGLJENA: UNAPRIJEĐENI MODEL TEMELJEN NA NEIZRAZITIM MEKIM SKUPOVIMA (str. 52-52)

Mustafa Emre Yetkin, Nazan Polat
Izvorni znanstveni članak

GEOMECHANICAL IMPACTS OF PORE TYPES IDENTIFIED BY MACHINE LEARNING IN PERMIAN–TRIASSIC RESERVOIRS OF THE PERSIAN GULF (str. 53-66)

engleski pdf 8110kb
GEOMEHANIČKI UTJECAJI TIPOVA PORA IDENTIFICIRANIH STROJNIM UČENJEM U PERMSKO-TRIJASKIM LEŽIŠTIMA PERZIJSKOGA ZALJEVA (str. 66-66)

Saeed Karimkhani, Vahid Tavakoli
Izvorni znanstveni članak

TRACE ELEMENT DISTRIBUTION IN SOILS OF THE BOHDANKA COAL MINE IMPACT ZONE (LUBLIN COAL BASIN): A GEOCHEMICAL PERSPECTIVE (str. 67-81)

engleski pdf 3674kb
RASPODJELA ELEMENATA U TRAGOVIMA U TLIMA ZONE UTJECAJA UGLJENOKOPA BOGDANKA (LUBLINSKI UGLJENI BAZEN): GEOKEMIJSKA PERSPEKTIVA (str. 81-81)

Vasyl Popovych, Viktor Skrobala, Victoria Serhiyenko, Taras Boyko, Yevhen Kobko, Nazarii Koval, Oksana Telak, Ostap Kit, Iryna Fediv
Izvorni znanstveni članak

APPLICATION OF THE GMR PERMEABILITY METHOD TO ARTIFICIAL GEOMETRIES AND MICRO-CT ROCK SAMPLES (str. 83-101)

engleski pdf 4550kb
PRIMJENA GMR METODE ZA ODREĐIVANJE PROPUSNOSTI NA UMJETNIM GEOMETRIJSKIM MODELIMA TE MIKRO CT UZORCIMA STIJENA (str. 101-101)

Marko Gaćina, Domagoj Vulin
Izvorni znanstveni članak

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE HUNGA-TONGA ERUPTION ON JANUARY 15, 2022, ON IONOSPHERIC DISTURBANCES USING GNSS TEC (str. 103-120)

engleski pdf 8586kb
ANALIZA UTJECAJA ERUPCIJE HUNGA TONGE OD 15. SIJEČNJA 2022. NA IONOSFERSKE POREMEĆAJE KORIŠTENJEM GNSS TEC-A (str. 120-120)

Paisa Paisa, Buldan Muslim, Satria Bijaksana, Rizal Suryana, Khalil Ibrahim, Ulvienin Harlianti
Izvorni znanstveni članak

GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF THERMAL WATER WELLS IN TEBING TINGGI, NORTH SUMATRA, INDONESIA: GEOLOGY AND PRELIMINARY INSIGHTS INTO THEIR SOURCES (str. 121-135)

engleski pdf 6739kb
GEOKEMIJSKO ISTRAŽIVANJE IZVORA TERMALNE VODE U TEBING TINGGIJU, SJEVERNA SUMATRA, INDONEZIJA: GEOLOGIJA I PRELIMINARNE SPOZNAJE O NJIHOVIM IZVORIMA (str. 135-135)

Eri Sarmantua Sitinjak, Danni Gathot Harbowo
Izvorni znanstveni članak

POTENTIAL RECOVERY OF INDUSTRIAL MINERALS FROM GRANITE WASTE AS A CIRCULAR ECONOMIC OPPORTUNITY TO MITIGATE ITS IMPACTS: AN EVALUATIVE REVIEW (str. 137-156)

engleski pdf 4891kb
POTENCIJAL OPORABE INDUSTRIJSKIH MINERALA IZ GRANITNOGA OTPADA KAO PRILIKA ZA KRUŽNO GOSPODARSTVO I UBLAŽAVANJE UTJECAJA OTPADA: PREGLEDNA EVALUACIJSKA STUDIJA (str. 156-156)

Fatima Baila, Hamza Beniddar, Hasna Ait Said, Yassine Darmane
Pregledni rad

TOWARD A GIC HAZARD MODEL FOR INDONESIA: ANALYSING LATITUDINAL EFFECTS OF GEOMAGNETIC STORMS ON THE 210° MAGNETIC MERIDIAN (str. 157-170)

engleski pdf 5270kb
PREMA MODELU OPASNOSTI OD GIC-A ZA INDONEZIJU: ANALIZA LATITUDINALNIH UČINAKA GEOMAGNETSKIH OLUJA NA 210. MAGNETSKI MERIDIJAN (str. 170-170)

Setyanto Cahyo Pranoto, Anwar Santoso, Sismanto Sismanto, Eddy Hartantyo, Rhorom Priyatikanto, Nizam Ahmad, Silmie Vidiya Fani, Djohar Syamsi, Kuncoro Wisnu, Mario Batubara, Fitri Nuraeni, Siska Filawati, Muzirwan Muzirwan
Izvorni znanstveni članak

OPTIMIZATION OF EXPOSURE TIME IN PXRF PROTOCOLS FOR HIGH-PRECISION GEOCHEMICAL MAPPING OF HEAVY METALS IN SOILS (str. 171-180)

engleski pdf 2330kb
OPTIMIZACIJA VREMENA IZLAGANJA U PXRF PROTOKOLIMA RADI VISOKOPRECIZNOGA GEOKEMIJSKOG KARTIRANJA TEŠKIH METALA U TLU (str. 180-180)

Oksana Datsko, Ihor Kovalenko, Yurii Spychak, Vitalii Yatsenko, Olha Bakumenko, Olena Melnyk
Izvorni znanstveni članak

BENCHMARKING MACHINE LEARNING MODELS FOR PENETRATION RATE PREDICTION IN ROTARY DRILLING: A CASE STUDY FROM THE SUNGUN COPPER MINE (str. 181-196)

engleski pdf 6173kb
USPOREDBA MODELA STROJNOGA UČENJA ZA PROCJENU BRZINE PENETRACIJE PRI ROTACIJSKOME BUŠENJU: STUDIJA SLUČAJA RUDNIKA BAKRA SUNGUN (str. 196-196)

Ali Nemati Vardin, Masoud Monjezi, Mojtaba Rezakhah, Manoj Khandelwal, Hasel Amini Khoshalan
Izvorni znanstveni članak

COMPARISON OF THE EROSION PREDICTION MODELS FROM USLE, MUSLE AND RUSLE IN THE POLEANG RIVER BASIN (str. 197-212)

engleski pdf 6324kb
USPOREDBA MODELA ZA PREDVIĐANJE EROZIJE USLE, MUSLE I RUSLE U SLIJEVU RIJEKE POLEANG (str. 212-212)

Septianto Aldiansyah, Amniar Ati, Fitriyani Saudi, Andrias Andrias
Izvorni znanstveni članak

PHYSICS-INFORMED NEURAL NETWORKS FOR OFFSHORE TSUNAMI SIMULATION OF THE 2006 SOUTHERN JAVA EARTHQUAKE (str. 213-226)

engleski pdf 4889kb
FIZIČKI POTAKNUTE NEURONSKE MREŽE ZA SIMULACIJU CUNAMIJA NA OTVORENOME MORU IZAZVANIH POTRESOM NA JUŽNOJ JAVI 2006. (str. 226-226)

Sorja Koesuma, Arnida Lailatul Latifah, Angger Zufan Hanggara, Ahmad Fauzi Pohan, Sismanto Sismanto, Budi Eka Nurcahya, Sugeng Purwo Saputro, Rian Amukti
Izvorni znanstveni članak

HYDROMORPHIC BOG IRON ORE FORMATION IN FOOTHILL CAMBISOLS: MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL EVIDENCE FROM KNEZOVLJANI, CENTRAL CROATIA (str. 227-242)

engleski pdf 5767kb
HIDROMORFNO FORMIRANJE MOČVARNOGA ŽELJEZA U KAMBISOLIMA U PODNOŽJU UZVISINA: MINERALOŠKI I GEOKEMIJSKI POKAZATELJI S LOKALITETA KNEZOVLJANI, SREDIŠNJA HRVATSKA (str. 242-242)

Tomislav Brenko, Sibila Borojević Šoštarić, Tena Karavidović, Tajana Sekelj Ivančan
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *