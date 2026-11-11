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International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 10, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Quantifying AI Failures for Integration into Physical AI Reliability Models (str. 777-788)

Milan Z. Bjelica, Bogdan Pavković, Denis Vranješ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 316kb
Real-Time Edge Face Detection Using a Lightweight Multi-Task Cascaded Convolutional Neural Network with Hardware-Software Co-Design (str. 789-798)

Van-Khoa Pham, Minh-Duc Phan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3338kb
A Context-Aware GraphSAGE–Transformer Model for LED-Based Indoor Positioning in Narrow Corridors (str. 799-807)

Huy Q. Tran, Cheolkeun Ha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1698kb
Hybrid ConvNeXt–ViT Feature Extraction for Rice Blast Disease Severity Classification (str. 809-818)

M K Shwetha, V Ravi Kumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1126kb
Hybrid Rank-MMR: Zero-shot Text Summarization via Weighted Feature Fusion based on Pre-trained Language Models (str. 819-833)

Minh-Tuan Luu, Quoc-Thai Nguyen, Thanh-Huong Le
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1168kb
Modeling Leakage Current in Naturally Contaminated Insulators Using Linear Regression for Transmission Line Diagnostics (str. 835-841)

Sitti Amalia, Yusreni Warmi, Andre Febrian Kasmar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 433kb
Low-Frequency and Low-Power NIOS-V Soft-Processor Based System-On-Chip Architecture for Real-Time ECG Signal Denoising Using the DWT-ADTF Process (str. 843-857)

Bouchra Bendahane, Wissam Jenkal, Mostafa Laaboubi, Boujemaa Nassiri, Samir Elouaham
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4178kb
Topology-Driven Performance Insights: QoS Metrics of Ryu and ONOS Controllers in Multi-Level Fat-Tree Network (str. 859-871)

Deepthi Goteti, Vuyyuru Krishna Reddy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1262kb
Data Preprocessing for Sub-Bottom Profiler-Based Object Detection (str. 873-885)

Bruno Zorić, Filip Garmaz, Mario Dudjak, Dražen Bajer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5126kb

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