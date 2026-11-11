International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 10, 2026.
- Datum izdavanja: 11.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Milan Z. Bjelica, Bogdan Pavković, Denis Vranješ
Izvorni znanstveni članak
Van-Khoa Pham, Minh-Duc Phan
Izvorni znanstveni članak
Huy Q. Tran, Cheolkeun Ha
Izvorni znanstveni članak
M K Shwetha, V Ravi Kumar
Izvorni znanstveni članak
Minh-Tuan Luu, Quoc-Thai Nguyen, Thanh-Huong Le
Izvorni znanstveni članak
Sitti Amalia, Yusreni Warmi, Andre Febrian Kasmar
Izvorni znanstveni članak
Bouchra Bendahane, Wissam Jenkal, Mostafa Laaboubi, Boujemaa Nassiri, Samir Elouaham
Izvorni znanstveni članak
Deepthi Goteti, Vuyyuru Krishna Reddy
Izvorni znanstveni članak
Bruno Zorić, Filip Garmaz, Mario Dudjak, Dražen Bajer
Izvorni znanstveni članak
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