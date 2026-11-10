 Skoči na glavni sadržaj

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu , Vol. 43 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-4)

hrvatski pdf 634kb
Contents (str. 1-4)


Kazalo

engleski pdf 634kb
Vergotin ova pećina: rezultati izravnog radiokarbonskog datiranja ljudskih ostataka i revizije litičkog materijala (str. 5-41)

hrvatski pdf 4447kb
Vergotinova Pećina: results of direct radiocarbon dating of human remains and revision of lithic material (str. 5-41)

Luka Bariša, Darko Komšo, Nadia Dunato Pejnović, Ivor Karavanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4447kb
Detektiranje centralnih naselja vinkovačke kulture u međuriječju Save, Drave i Dunava putem metoda mrežne analize (str. 43-78)

hrvatski pdf 3137kb
Detection of central settlements of the Vinkovci culture in the Sava, Drava, and Danube interfluve using network analysis methods (str. 43-78)

Matija Brlek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3137kb
Nova arheološka istraživanja halštatskog razdoblja u Martijancu i okolici (str. 79-124)

hrvatski pdf 4684kb
New archaeological research on the Hallstatt period in Martijanec and its surroundings (str. 79-124)

Saša Kovačević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4684kb
Posude Aleksandrijske grupe keramike tipa Gnathia iz nekropole gradinskog naselja Kopila (o. Korčula, Hrvatska) (str. 125-151)

hrvatski pdf 3086kb
Vessels of the Alexandria group of Gnathia ware from the necropolis of the hillfort settlement of Kopila (Korčula Island, Croatia) (str. 125-151)

Igor Borzić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3086kb
Arheobotanička analiza antičke luke Barbir (Sukošan) u Hrvatskoj (str. 153-169)

hrvatski pdf 2415kb
Archaeobotanical research at the Roman-age harbour of Barbir (Sukošan) in Croatia (str. 153-169)

Petra Petković, Sara Essert, Mladen Pešić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2415kb
Two Roman-period sarcophagi from the Kosmaj Mountain area in Serbia: The Pavlovac Monastery and Stojnik/Zoroljin (str. 171-203)

engleski pdf 5999kb
Dva rimskodobna sarkofaga sa područja planine Kosmaj u Srbiji: Manastir Pavlovac i Stojnik/Zoroljin (str. 171-203)

Mihajlo N. Džamtovski, Stefan D. Novaković, Natalija Z. Batoćanin
Izvorni znanstveni članak

srpski pdf 5999kb
Nova saznan ja kroz najnovije rezultate analize ostataka rimske vojne opreme u političkom središtu provincije Dalmacije. S. Ivčević, Rimska vojna oprema iz doba principata u međuriječju Krke i Cetine, Katalozi i monografije 7, Arheološki muzej u Splitu, Split, 2024. (str. 205-213)

hrvatski pdf 763kb
New insights from the latest analysis of the remains of Roman military equipment in the political centre of the Province of Dalmatia. S. Ivčević, Roman Military Equipment of the Principate Era between the Krka and Cetina Rivers, Catalogues and Monographs 7, Archaeological Museum in Split, Split, 2024 (str. 205-213)

Domagoj Bužanić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 763kb
Islamic Culture and Pre-Islamic Beliefs in Central Asia, Dragnea M., Dragnea D., Marcos A. A. (eds.), Lexinton Books, Lanham (MA) – London, 2024, 298 str. / p. (str. 215-223)

hrvatski pdf 765kb
Islamic Culture and Pre-Islamic Beliefs in Central Asia, Dragnea M., Dragnea D., Marcos A. A. (eds.), Lexinton Books, Lanham (MA) – London, 2024, 298 str. / p. (str. 215-223)

Katarina Botić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 765kb
Upute autorima (str. 225-236)

hrvatski pdf 636kb
Guidelines for contributors (str. 225-236)


Ostalo

engleski pdf 636kb

Posjeta: 0 *