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Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 34 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

HistaTERM – razvoj višejezične baze histološkog nazivlja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (str. 44-48)

hrvatski pdf 174kb
HistaTERM – Development of a Multilingual Histological Terminology Database at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb (str. 0-0)

Željana Klječanin Franić, Jovana Ivanić, Marko Poletto, Lucija Devčić, Nikolina Bujanić, Snježana Kužir
Stručni rad

Regulativne promjene i njihov odraz na studij Veterinarske medicine: usklađivanje s Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2025/1223 (str. 49-55)

hrvatski pdf 150kb
Regulatory changes and their impact on the study of Veterinary Medicine: alignment with Commission Delegated Directive (EU) 2025/1223 (str. 0-0)

Ksenija Vlahović, Marko Samardžija, Marko Pećin, Gordana Gregurić Gračner
Stručni rad

Bolnost torakolumbalne i sakroilijačne regije u konja: pregled najčešćih patoloških stanja (str. 56-67)

hrvatski pdf 241kb
Equine Thoracolumbar and Sacroiliac Pain: An Overview of Common Pathological Conditions (str. 0-0)

Aleksandra Semper, Nika Brkljača Bottegaro
Pregledni rad

Pojavnost hipertenzivne retinopatije u mačaka (str. 68-73)

hrvatski pdf 243kb
Prevalence of hypertensive retinopathy in cats (str. 0-0)

Nina Kukoč, Marin Torti, Valentina Plichta
Stručni rad

Pojava i kretanje zaraznih bolesti domaćih životinja u Požeškoj županiji od 1891. do 1919. godine (str. 74-81)

hrvatski pdf 200kb
The Occurrence and Dynamics of Infectious Diseases of Domestic Animals in Požega County from 1891 to 1919 (str. 0-0)

Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Ivan Šajnović, Adam Devčić, Krešimir Severin
Pregledni rad

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