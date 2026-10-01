Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 34 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 01.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 10.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Željana Klječanin Franić, Jovana Ivanić, Marko Poletto, Lucija Devčić, Nikolina Bujanić, Snježana Kužir
Stručni rad
Ksenija Vlahović, Marko Samardžija, Marko Pećin, Gordana Gregurić Gračner
Stručni rad
Aleksandra Semper, Nika Brkljača Bottegaro
Pregledni rad
Nina Kukoč, Marin Torti, Valentina Plichta
Stručni rad
Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Križek, Ivan Šajnović, Adam Devčić, Krešimir Severin
Pregledni rad
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