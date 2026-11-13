Liječnički vjesnik , Vol. 148 No. 9-10, 2026.
- Datum izdavanja: 13.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 19.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Simeon Grazio, Frane Grubišić, Tea Schnurrer Luke-Vrbanić, Tatjana Nikolić, Tonko Vlak, Porin Perić, Branka Aukst Margetić, Arijana Lovrić-Huzjan, Dubravka Bobek, Tomislav Nemčić, Dubravka Sajković, Dubravka Šalić Herjavec, Diana Balen, Vedran Brnić, Petra Kovačević Totić, Alemka Krajač-Čupić, Darko Perović
Stručni rad
Ana Klir Klasić, Venija Cerovečki, Mladen Oršolić, Mario Ćurković
Izvorni znanstveni članak
Igor Vrga, Antun Šarić, Boris Vrga
Stručni rad
Dora Pavlić, Nika Baldani, Magdalena Karadža, Luca Zaninović, Lana Škrgatić
Pregledni rad
Ana Vrbanović, Porin Perić
Pregledni rad
Ksenija Kranjčević, Lucija Iškerka
Pregledni rad
Sanda Smuđ Orehovec, Katarina Todorić, Davor Mijatović
Stručni rad
Vatroslav Bubalo
Pismo uredniku
Marija Valovičić Krečak, Jasminka Brkičić, Bernarda Markov, Marko Skelin, Lana Jajac Bručić, Ivan Krečak
Pismo uredniku
Dean Markić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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