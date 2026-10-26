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Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 49. No. 5., 2026.

  • Datum izdavanja: 26.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-1)


Ostalo

hrvatski pdf 367kb
Sadržaj (str. 2-3)


Kazalo

hrvatski pdf 484kb
Autonomni sustavi u akvaponskim sustavima (str. 4-10)

hrvatski pdf 3005kb
Autonomous systems in aquaponic systems (str. 10-10)

Mateja Grubor, David Milković, Nikola Bilandžija, Krešimir Čopec, Goran Fabijanić, Igor Kovačev
Pregledni rad

Unutarsortna varijabilnost gospodarskih i kemijskih svojstava klonskih kandidata sorte “Trnjak crni” (Vitis vifinera L.) u vinogorju Imotski (str. 12-20)

hrvatski pdf 3744kb
Intravarietal variability of agronomic and chemical characteristics of clonal candidates of the variety ‘Trnjak crni’ (Vitis vinifera L.) in Imotski wine-growin region (str. 20-20)

Željko Andabaka, Emanuel Harmat, Iva Šikuten, Nikola Grabovac
Izvorni znanstveni članak

Bakar i cink u tlima maslinika na području Kaštelanskog zaljeva (str. 22-30)

hrvatski pdf 3925kb
Copper and zinc in olive grove soils in Kaštela Bay area (str. 30-30)

Aleksandra Bensa, Nikolina Jurković Balog, Ivan Magdić
Stručni rad

Ekstrakti pinofita i kompleksirani bakar (Cu) kao moderni induktori otpornosti vinove loze (str. 34-42)

hrvatski pdf 4515kb
Conifer extracts and complexed copper (Cu) as modern resistance inducers in grapevines (str. 42-42)

David Gluhić
Stručni rad

Utjecaj djelomične defolijacije u vrijeme zametanja bobica na prinos i polifenolni sastav grožđa sorte ‘Merlot’ (Vitis vinifera L.) (str. 44-52)

hrvatski pdf 3618kb
The influence of basal defoliation at berry set on yield and phenolic composition of grapes of the ‘Merlot’ variety (Vitis vinifera L.) (str. 52-52)

Josipa Golenja, Marina Anić, Mirela Osrečak, Marko Karoglan
Izvorni znanstveni članak

Primjena strojnog učenja u poljoprivredi (str. 54-59)

hrvatski pdf 1940kb
Application of Machine Learning in Agriculture (str. 59-59)

Ivan Brandić, Karlo Špelić, Mateja Grubor, Ante Galić, Ana Matin
Stručni rad

Specifične tehnologije u hrvatskom vinarstvu: od proizvodnje do potencijala označavanja (str. 60-70)

hrvatski pdf 5302kb
Specific Winemaking Technologies in Croatia: From Production to Labelling Potential (str. 70-70)

Mihaela Blatančić, Ivana Alpeza
Pregledni rad

Aromatski sastav i senzorna svojstva vina PIWI sorte ‘Voltis’ (str. 74-81)

hrvatski pdf 3218kb
Aroma composition and sensory properties of Voltis wines (str. 81-81)

Ana Jeromel, Ana-Marija Jagatić Korenika, Ivana Tomaz, Iva Šikuten, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Darko Preiner, Jasminka Karoglan Kontić
Izvorni znanstveni članak

Različita osjetljivost sorata vinove loze na zlatnu žuticu (str. 82-95)

hrvatski pdf 5898kb
Diﬀerential susceptibility of grapevine cultivars to Flavescence dorée (str. 95-95)

Darko Preiner
Stručni rad

Monitoring mechanical cover crop control in vineyard with the vegetation index obtained by multispectral UAS flights (str. 98-106)

engleski pdf 5664kb
Praćenje mehaničkog održavanja pokrovnih usjeva u vinogradu primjenom vegetacijskog indeksa dobivenog multispektralnim UAS snimanjem (str. 106-106)

Peter Berk, Denis Stajnko, Andrej Paušič, Mario Lešnik, Igor Petrovič
Stručni rad

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