Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 49. No. 5., 2026.
- Datum izdavanja: 26.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.
Sadržaj
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Ostalo
Kazalo
Mateja Grubor, David Milković, Nikola Bilandžija, Krešimir Čopec, Goran Fabijanić, Igor Kovačev
Pregledni rad
Željko Andabaka, Emanuel Harmat, Iva Šikuten, Nikola Grabovac
Izvorni znanstveni članak
Aleksandra Bensa, Nikolina Jurković Balog, Ivan Magdić
Stručni rad
David Gluhić
Stručni rad
Josipa Golenja, Marina Anić, Mirela Osrečak, Marko Karoglan
Izvorni znanstveni članak
Ivan Brandić, Karlo Špelić, Mateja Grubor, Ante Galić, Ana Matin
Stručni rad
Mihaela Blatančić, Ivana Alpeza
Pregledni rad
Ana Jeromel, Ana-Marija Jagatić Korenika, Ivana Tomaz, Iva Šikuten, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Darko Preiner, Jasminka Karoglan Kontić
Izvorni znanstveni članak
Darko Preiner
Stručni rad
Peter Berk, Denis Stajnko, Andrej Paušič, Mario Lešnik, Igor Petrovič
Stručni rad
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