Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 30.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Prabhu Raddy, Sudhanva A M, Arathi R Shankar
Izvorni znanstveni članak
Le Hoang Hiep, Huu-Huy Ngo
Izvorni znanstveni članak
Mirzaeva Malika, Suleymanov Anvar, Mamatov Narzullo
Izvorni znanstveni članak
Jianguo Zhang, Yun Chen, Wenxing Sun, Yuhui Chen, Junwen Yao, Hua Ye, Duanjiao Li
Izvorni znanstveni članak
Shilpa Bagade, Anjani Devi Thanneru, R. Sahith, V. Bharathi Devarakonda, Anna Geethanjali
Izvorni znanstveni članak
Thiagarajan Counassegarane, Samundiswary Punniakodi
Izvorni znanstveni članak
Bao-Gia Nguyen, Quang-Hung Le
Izvorni znanstveni članak
Souria Sif, Ouahiba Chouhal, Yassine Beddiaf, Abdeldjalil Ledmi, Rafik Mahdaoui, Hichem Haouassi, L. Chrifi-Alaoui
Izvorni znanstveni članak
Shamil H. Hussein, Abdulrahman Kh. Alhafid, Mohammad T. Yaseen, Ali Dh. Shalal
Izvorni znanstveni članak
Yazen S. Sheet, Mohammed Younis Thanoun, Firas S. Alsharbaty
Izvorni znanstveni članak
Thamer A. Alrawashdeh, Adnan A. Hnaif, Mustafa Alrifaee, Mohammed S. Kamel
Izvorni znanstveni članak
Tarek Bouzid, Noureddine Chaib, Mohamed Lahcen Bensaad, Pascal Lorenz
Izvorni znanstveni članak
Ahmed S. Al-Jawadi, Kahlan Hasan Hamed, Shamil H. Hussein, Mohammed Idrees Dawod
Izvorni znanstveni članak
Doaa H. Al-Hadrawi, Ameer A. Al-Shammaa
Izvorni znanstveni članak
Houssam Ahmed Amin Bahi, Karima Boussaha, Zakaria Laboudi
Izvorni znanstveni članak
Saad Wasmi Osman Luhaib, Sawsan N. Abdullah
Izvorni znanstveni članak
Ismail Hburi, Ahmed Abdulameer, Nibras Abbas, Basim Al-Shammari, Hasan Khazaal
Izvorni znanstveni članak
Samir Selmane, Abderrahmane Baadache, Fouzi Semchedine
Izvorni znanstveni članak
Abdelaziz Messas, Hichem Haouassi, Toufik Messaoud Maarouk, Abdelouaheb Khiar
Izvorni znanstveni članak
Hoang Trong Minh, Le Thi Trang Linh, Nguyen Minh Hoang, Ngo Thi Thu Trang, Lam Sinh Cong
Izvorni znanstveni članak
Abdennour Redjaibia, Samia Drissi, Karima Boussaha, Sevinc Gulsecen, Yacine Lafifi
Izvorni znanstveni članak
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