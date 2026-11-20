Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 30.12.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Huda A. Al-Tayyar, Saad Ahmed Ayoob
Izvorni znanstveni članak
Mouhsine Rhaimi, Rochdi Messoussi
Izvorni znanstveni članak
Haythem Hayouni, Wala Ben Rhouma
Izvorni znanstveni članak
Spoorthi Pothaganahalli Akkalappa, Meenakshi Laxman Rathod, Dinesha Puttaraje Gowda, Smitha Sasi, Shivaputra S.
Izvorni znanstveni članak
Akash Rajak, Sunil Kumar, Siddheshwari Dutt Mishra, Amit Kumar
Izvorni znanstveni članak
Osamah Ali Mohsin, Alyani bt. Ismail
Izvorni znanstveni članak
Guangxu Wang, Peng Li, Fei Hao, Shu Zhao, Xuanwen Hao, Huan Jia
Izvorni znanstveni članak
Sravya Pallantla, D. Haritha
Izvorni znanstveni članak
Jinan N. Shehab, Wisam Hayder Mahdi, Israa Hazem Ali
Izvorni znanstveni članak
Hassene Chaibi, Amine Marref
Izvorni znanstveni članak
Khadidja Zairi, Bouziane Brik, Younes Guellouma, Hadda Cherroun
Izvorni znanstveni članak
Kiran Tomar, Vikash Thada, Umang Garg
Izvorni znanstveni članak
Vishal Ramola, Manoj Kumar Panda
Izvorni znanstveni članak
Md Imran V A, S Gauhar Fatima, Abdul Aleem, H Abdul Wasay, Sayed Mahaboob
Izvorni znanstveni članak
Luan Ruҫi, Olimpjon Shurdi, Algenti Lala
Izvorni znanstveni članak
Thota Deepa, Ch. D V Subba Rao
Izvorni znanstveni članak
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