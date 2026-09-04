Nursing Evidence and Care : Integrating Science, Education & Caring Practice , Vol. 2 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 04.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Bošnjaković, Štefica Mikšić, Mihajlo Vladić, Marin Mamić
Izvorni znanstveni članak
Ksenija Ćurić, Vlasta Pekić, Jelena Šarić Jurić, Sandra Babić, Maja Carević, Marin Kovač, Nikolina Farčić
Izvorni znanstveni članak
Ana Hrženjak, Ana Marija Prka, Željka Dujmić, Dino Vida, Goranka Rafaj, Zvjezdana Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak
Marin Mamić, Sara Kapčević, Ivana Banožić, Ivana Mamić, Željka Dujmić, Mihajlo Vladić, Robert Lovrić, Štefica Mikšić
Izvorni znanstveni članak
Valentina Grnja, Lorena Isabella Grnja, Zdravko Grnja, Ana Ljubojević, Žarko Udiljak
Izvorni znanstveni članak
Matej Erdeg, Jasenka Vujanić, Teodora Milinković, Marija Barišić
Izvorni znanstveni članak
Mateja Lenić, Marko Krnjajić, Ana-Marija Kraljević, Gülşen Kılıç, Jadranka Plužarić, Željko Mudri
Izvorni znanstveni članak
Valentina Ješić, Sabina Babić
Izvorni znanstveni članak
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