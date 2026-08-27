Subterranea Croatica , Vol. 23 No. supplementum 4, 2025.
- Datum izdavanja: 27.08.2026.
- Objavljen na Hrčku: 28.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Tvrtko Korbar, Maša Surić
Stručni rad
Robert Lončarić
Stručni rad
Dario Vujević, Martio Bodružić, Mate Parica
Stručni rad
Tatjana Bakran-Petricioli, Donat Petricioli
Stručni rad
Tvrtko Dražina, Jana Bedek, Kristijan Cindrić, Dora Hlebec, Branko Jalžić, Lucija Kauf, Ana Komerički, Marko Lukić, Martina Pavlek, Ivana Šantek, Nikola Tvrtković
Stručni rad
Goran Rnjak, Dina Rnjak
Stručni rad
Damir Pavelić, Tvrtko Dražina, Goran Rnjak
Stručni rad
Tvrtko Dražina
Ostalo
Urednički odbor
Ostalo
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