Osijeker Sammelband = Osijek journal , Vol. Vol. 1 No. xx, 1942.

  • Datum izdavanja: 20.03.1942.
  • Objavljen na Hrčku: 27.09.2025.

Sadržaj

Osijek i okolica u predhistorijskim eonima. 1) (str. 5-21)

J. Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 14046kb
Ein ägyptisches Denkmal im Osjeker Museum. (str. 22-25)

Miroslav Höger
Stručni rad

njemački pdf 2629kb
Iz Katančićeva dopisivanja. (str. 25-29)

Ivan Medved
Stručni rad

hrvatski pdf 3413kb
Napoleonovi vojnici u Osijeku. (str. 29-34)

Kamilo Firinger
Stručni rad

hrvatski pdf 4369kb
Bildnisse J. F. Mücke (1819-1883). (str. 34-37)

Otto Schweitzer
Stručni rad

njemački pdf 2851kb
Structura novae Domus Curalis Zidanje nove županijske palače 1834.-46. (str. 37-44)

J. Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 6762kb
Što znademo o prvim sucima (iudices, Richter) u komorskom Osijeku? (str. 45-48)

J. Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 2848kb
Pokojnici u kriptama osječkih crkava. (str. 48-53)

J. Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 4213kb
Isusovačka biblioteka u starom Osijeku*) (str. 53-55)

Ivan Medved
Stručni rad

hrvatski pdf 2074kb
Die Spanier in Osijek. (str. 55-56)

J. Bösendorfer
Stručni rad

njemački pdf 1227kb
Jedna uspomena na hrvatskoga pisca isusovca o. Antuna Kanižlića u osječkoj Tvrđavi. (str. 56-59)

Ivan Medved
Stručni rad

hrvatski pdf 3114kb
Die bürgerliche Zeichenschule in Osijek (1800-1873). (str. 59-60)

Otto Schweitzer
Stručni rad

njemački pdf 1371kb
Hugo Conrad von Hötzendorf (Kratka biografija). (str. 60-65)

Otto Schweitzer
Stručni rad

hrvatski pdf 4179kb
Obitelj Modesti. – Grb obitelji Schaba. (str. 65-66)

A. Brlić
Stručni rad

hrvatski pdf 1416kb
Die Edlen von Teuerer. (str. 67-67)

J. Bösendorfer
Stručni rad

njemački pdf 518kb
Karceri u bivšem osječkom franjevačkom samostanu. (str. 67-69)

P. F. Đerkeš
Stručni rad

hrvatski pdf 1870kb
Divaldiana u Osijeku. (str. 70-89)

J. Bösendorfer
Stručni rad

hrvatski pdf 14756kb

