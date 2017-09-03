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Acta medica Croatica, Vol.71 No.2

Acta medica Croatica,Vol.71 No.2
Datum izdavanja: Rujan 2017.

Objavljen na Hrčku: 03.09.2017.
Sadržaj Puni tekst
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA (str.79-92) hrvatskipdf 418 KB
GUIDELINES FOR THE ADVANCEMENTS OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS (str.93-93)  
JOSIPA KERN, BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ, PREDRAG PALE, INGE HEIM, BOŽICA TRNKA, GORANKA RAFAJ, KARMEN LONČAREK, KRISTINA FIŠTER, MIROSLAV MAĐARIĆ, ĐURO DEŽELIĆ, VESNA ILAKOVAC, MARIJAN ERCEG, IVAN PRISTAŠ, ANAMARIJA MARGAN ŠULC, SILVIJE VULETIĆ
Uvodnik 		 
ULAZIMO LI U ERU BEZ KEMOTERAPIJE U KRONIČNOJ LIMFOCITNOJ LEUKEMIJI? ULOGA IBRUTINIBA I VENETOKLAKSA ODNOSNO LEKCIJE NAUČENE OD IDELALISIBA (str.95-106) hrvatskipdf 187 KB
ARE WE ENTERING CHEMO-FREE ERA IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA? THE ROLE OF IBRUTINIB AND VENETOCLAX AND LESSONS LEARNT FROM IDELALISIB (str.106-106)  
VIBOR MILUNOVIĆ, INGA MANDAC ROGULJ, ANA PLANINC-PERAICA, SLOBODANKA OSTOJIĆ KOLONIĆ
Pregledni rad 		 
EKSTRAGLIKEMIJSKI UČINCI LIRAGLUTIDA, ANALOGA HUMANOG GLUKAGONU SLIČNOG PEPTIDA-1 (str.107-114) hrvatskipdf 128 KB
EXTRAGLYCEMIC EFFECTS OF LIRAGLUTIDE, HUMAN GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 ANALOG (str.114-114)  
TOMISLAV BULUM, LEA DUVNJAK
Pregledni rad 		 
EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE INFEKCIJA RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM U ZAGREBU TIJEKOM DVIJU UZASTOPNIH ZIMSKIH SEZONA (str.115-119) hrvatskipdf 314 KB
EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS OUTBREAKS IN ZAGREB DURING TWO CONSECUTIVE WINTER SEASONS (str.120-120)  
IRENA TABAIN, TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK, VLATKO JELIĆ, GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ
Stručni rad 		 
PROCJENA SIGURNOSTI BOLESNIKA NA PRIMJERIMA STOPE STANDARDIZIRANE BOLNIČKE SMRTNOSTI (str.121-124) hrvatskipdf 88 KB
HOSPITAL PATIENT SAFETY ASSESSMENT EXEMPLIFIED BY THE STANDARDIZED MORTALITY RATES (str.125-125)  
VESNA ČERFALVI, ŽELJKA BENCEKOVIĆ, LIDIJA FUMIĆ DUNKIĆ
Kratko priopćenje 		 
O PLAGIRANJU U ZNANOSTI (str.127-131) hrvatskipdf 99 KB
ON PLAGIARISM IN SCIENCE (str.131-131)  
ZVONKO RUMBOLDT
Kratko priopćenje 		 
AKUTNI HEPATITIS UZROKOVAN BRUCELOM (str.133-136) hrvatskipdf 81 KB
ACUTE BRUCELLA HEPATITIS – CASE REPORT (str.136-136)  
LEJLA ČALKIĆ, LEJLA BAJRAMOVIĆ-OMERAGIĆ
Ostalo 		 
TEŠKA TROMBOCITOPENIJA IZAZVANA VANKOMICINOM KOD 53-GODIŠNJE ŽENE (str.137-140) hrvatskipdf 80 KB
SEVERE VANCOMYCIN-INDUCED THROMBOCYTOPENIA IN A 53-YEAR-OLD WOMAN (str.140-140)  
DALIBOR ZDENČAR, DAGMAR OBERHOFER, ANA MARIJA PAVIČIĆ, MAJA TOMIČIĆ
Ostalo 		 
ALLERGIC REACTIONS TO POLYSULFONE DIALYSIS MEMBRANES - AN OLD PROBLEM TAKING A NEW DIMENSION? (str.141-143) engleskipdf 71 KB
SINIŠA ŠEFER, LUKA VIDOVIĆ
Pismo uredniku 		 
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