Acta medica Croatica, Vol.71 No.2

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SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA
(str.79-92)
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GUIDELINES FOR THE ADVANCEMENTS OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS
(str.93-93)
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JOSIPA KERN, BISERKA BERGMAN MARKOVIĆ, PREDRAG PALE, INGE HEIM, BOŽICA TRNKA, GORANKA RAFAJ, KARMEN LONČAREK, KRISTINA FIŠTER, MIROSLAV MAĐARIĆ, ĐURO DEŽELIĆ, VESNA ILAKOVAC, MARIJAN ERCEG, IVAN PRISTAŠ, ANAMARIJA MARGAN ŠULC, SILVIJE VULETIĆ
Uvodnik
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ULAZIMO LI U ERU BEZ KEMOTERAPIJE U KRONIČNOJ LIMFOCITNOJ LEUKEMIJI?
ULOGA IBRUTINIBA I VENETOKLAKSA ODNOSNO LEKCIJE NAUČENE OD IDELALISIBA
(str.95-106)
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ARE WE ENTERING CHEMO-FREE ERA IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA?
THE ROLE OF IBRUTINIB AND VENETOCLAX AND LESSONS LEARNT FROM IDELALISIB
(str.106-106)
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VIBOR MILUNOVIĆ, INGA MANDAC ROGULJ, ANA PLANINC-PERAICA, SLOBODANKA OSTOJIĆ KOLONIĆ
Pregledni rad
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EKSTRAGLIKEMIJSKI UČINCI LIRAGLUTIDA, ANALOGA HUMANOG GLUKAGONU SLIČNOG PEPTIDA-1
(str.107-114)
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EXTRAGLYCEMIC EFFECTS OF LIRAGLUTIDE, HUMAN GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 ANALOG
(str.114-114)
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TOMISLAV BULUM, LEA DUVNJAK
Pregledni rad
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EPIDEMIOLOŠKE ZNAČAJKE INFEKCIJA RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM U ZAGREBU TIJEKOM DVIJU UZASTOPNIH ZIMSKIH SEZONA
(str.115-119)
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EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS OUTBREAKS IN ZAGREB DURING TWO CONSECUTIVE WINTER SEASONS
(str.120-120)
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IRENA TABAIN, TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK, VLATKO JELIĆ, GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ
Stručni rad
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PROCJENA SIGURNOSTI BOLESNIKA NA PRIMJERIMA STOPE STANDARDIZIRANE BOLNIČKE SMRTNOSTI
(str.121-124)
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HOSPITAL PATIENT SAFETY ASSESSMENT EXEMPLIFIED BY THE STANDARDIZED MORTALITY RATES
(str.125-125)
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VESNA ČERFALVI, ŽELJKA BENCEKOVIĆ, LIDIJA FUMIĆ DUNKIĆ
Kratko priopćenje
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O PLAGIRANJU U ZNANOSTI
(str.127-131)
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ON PLAGIARISM IN SCIENCE
(str.131-131)
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ZVONKO RUMBOLDT
Kratko priopćenje
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AKUTNI HEPATITIS UZROKOVAN BRUCELOM
(str.133-136)
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ACUTE BRUCELLA HEPATITIS – CASE REPORT
(str.136-136)
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LEJLA ČALKIĆ, LEJLA BAJRAMOVIĆ-OMERAGIĆ
Ostalo
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TEŠKA TROMBOCITOPENIJA IZAZVANA VANKOMICINOM KOD 53-GODIŠNJE ŽENE
(str.137-140)
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SEVERE VANCOMYCIN-INDUCED THROMBOCYTOPENIA IN A 53-YEAR-OLD WOMAN
(str.140-140)
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DALIBOR ZDENČAR, DAGMAR OBERHOFER, ANA MARIJA PAVIČIĆ, MAJA TOMIČIĆ
Ostalo
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ALLERGIC REACTIONS TO POLYSULFONE DIALYSIS MEMBRANES - AN OLD PROBLEM TAKING A NEW DIMENSION?
(str.141-143)
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SINIŠA ŠEFER, LUKA VIDOVIĆ
Pismo uredniku
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