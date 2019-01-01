Acta medica Croatica, Vol. 73 No. 1, 2019.

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LJUDSKA MIKROBIOTA I MIKROBIOM
(str.3-11)
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HUMAN MICROBIOTA AND MICROBIOME
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IVANA ANTAL, MARKO JELIĆ, SARA SILA, SANJA KOLAČEK, ARJANA TAMBIĆ ANDRAŠEVIĆ
Uvodnik
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OUTCOME OF KIDNEY TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH LUPUS NEPHRITIS – A SINGLE CENTER EXPERIENCE AND REVIEW OF THE LITERATURE
(str.13-17)
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ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA KOD BOLESNIKA S LUPUSNIM NEFRITISOM – ISKUSTVO JEDNOG CENTRA I PREGLED LITERATURE
(str.18-18)
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LEA KATALINIĆ, EMMA ELIASSON, LANA GELLINEO, BRANIMIR ANIĆ, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Izvorni znanstveni članak
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SEKSUALNE NUSPOJAVE ANTIPSIHOTIKA
(str.19-24)
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SEXUAL SIDE EFFECTS OF ANTIPSYCHOTICS
(str.25-25)
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NINOSLAV MIMICA, SUZANA UZUN, OLIVER KOZUMPLIK, MARIJA KUŠAN JUKIĆ, STIPE DRMIĆ
Pregledni rad
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UPRAVLJANJE ČIMBENICIMA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
(str.27-36)
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MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
(str.36-36)
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MARIJA GLASNOVIĆ, ALEKSANDAR VČEV, ELIZABETA HORVATIĆ, ŽELJKA KOLAK, VALENTINA MATIJEVIĆ, DOMINIK GJONI, STEFAN GJONI, FABIAN GJONI
Pregledni rad
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PERIOPERACIJSKI POSTUPCI KOD BOLESNIKA NA ANTITROMBOCITNOJ I ANTIKOAGULANTNOJ TERAPIJI
(str.37-41)
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PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF ANTIPLATELET AND ANTICOAGULANT MEDICATION
(str.42-42)
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SVJETLANA DOŠENOVIĆ, NENAD KARANOVIĆ
Pregledni rad
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SUOSJEĆAJNOST KAO DODANA VRIJEDNOST ZDRAVSTVENE SKRBI
(str.43-46)
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COMPASSION AS THE ADDED VALUE OF HEALTH CARE
(str.47-47)
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IVAN ŠKLEBAR, DUŠKA ŠKLEBAR
Pregledni rad
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URINARY TRACT INFECTIONS IN THE ELDERLY. THE EFFECT OF REDUCING THE AGE CRITERIA IN A GERIATRIC SERVICE
(str.49-54)
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INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA KOD STARIJIH OSOBA. UČINAK SMANJENJA KRITERIJA DOBI U GERIJATRIJSKOJ SLUŽBI
(str.55-55)
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LUZ VIVIANA PUERTO RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL RIVERO NAVARRO, CYNTHIA DESIREE LÓPEZ ESTRADA, HUGO MENDIETA ZERÓN
Ostalo
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EPIDURAL ADHESIOLYSIS IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC LOW BACK PAIN IN FAILED BACK SURGERY SYNDROME AND IN LUMBAR RADICULAR PAIN: FIRST YEAR OF EXPERIENCE AT PULA GENERAL HOSPITAL, PULA, CROATIA – A RANDOMIZED TRIAL
(str.57-64)
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EPIDURALNA ADHEZIOLIZA U LIJEČENJU KRONIČNE KRALJEŽNIČKE BOLI KOD SINDROMA NEUSPJELE OPERACIJE KRALJEŽNICE I KOD LUMBALNE RADIKULARNE BOLI: JEDNOGODIŠNJE ISKUSTVO U OPĆOJ BOLNICI PULA
(str.65-65)
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LADA KALAGAC FABRIS, ALEKSANDAR ŠUPUT, NADOMIR GUSIĆ, PREDRAG MAMONTOV
Ostalo
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UGRIZI MORSKIH KORNJAČA U JADRANSKOM MORU - PRIKAZ ČETIRI BOLESNIKA
(str.67-70)
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TURTLE BITES IN ADRIATIC SEA – REPORT OF FOUR CASES
(str.70-70)
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MILOVAN RADOSAVLJEVIĆ, PETAR MILIĆ, IVANA RADOSAVLJEVIĆ
Ostalo
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KRONIČNA TRAUMATSKA ENCEFALOPATIJA: DIJAGNOSTIČKI KRITERIJI I TERAPIJSKI MODELI
(str.71-76)
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CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY: DIAGNOSTIC CRITERIA AND THERAPEUTIC MODELS
(str.77-77)
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VESNA ŠEPER, NEBOJŠA NEŠIĆ
Stručni rad
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FEKALNA TRANSPLANTACIJA – TRANSFER FEKALNE MIKROBIOTE
(str.79-80)
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DAVOR ŠTIMAC
Ostalo
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DO THE BENEFITS OF ASPIRIN EXCEED THE RISK OF MAJOR BLEEDS IN PATIENTS TREATED FOR PRIMARY PREVENTION OF CEREBROVASCULAR AND CARDIOVASCULAR DISEASE?
(str.81-85)
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JE LI DOBROBIT OD LIJEČENJA ASPIRINOM U BOLESNIKA KOJI GA UZIMAJU ZBOG PRIMARNE PREVECIJE MOŽDANO- I SRČANOKRVOŽILNIH BOLESTI VEĆA OD RIZIKA KRVARENJA?
(str.86-86)
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PETAR KES, VANJA BAŠIĆ KES
Ostalo
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UDIO BOLESNIKA NA LISTI ČEKANJA ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA I PRIDRUŽENE BOLESTI – IMA LI MJESTA ZA POBOLJŠANJE?
(str.87-88)
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NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ, BOŽIDAR VUJIČIĆ, JOSIPA RADIĆ, ŽARKO BELAVIĆ, BORIS KUDUMIJA, LEA KATALINIĆ, LEMS JERIN, SANJA STIPANIC, BOJAN JELAKOVIĆ, DRAGAN LJUTIĆ, SANJIN RAČKI
Pismo uredniku
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OSUVREMENJENE SMJERNICE ZA ZBRINJAVANJE AKUTNOG MOŽDANOG UDARA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA I HRVATSKOG DRUŠTVA ZA MOŽDANI UDAR
(str.89-121)
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UPDATE ON GUIDELINES FOR ACUTE STROKE TREATMENT BY THE CROATIAN SOCIETY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION AND THE CROATIAN STROKE SOCIETY
(str.122-122)
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VANJA BAŠIĆ KES, IRIS ZAVOREO, ZLATKO TRKANJEC, VIŠNJA SUPANC, TOMISLAV BREITENFELD, ARIJANA LOVRENČIĆ HUZJAN, MARINA ROJE BEDEKOVIĆ, MARIJANA LISAK, SILVIO BAŠIĆ, SILVA SOLDO BUTKOVIĆ, MARINA TITLIĆ, SANJA TOMASOVIĆ, LJILJANA ČENGIĆ, BISERKA KOVAČ, ERVIN JANČIĆ, DRAGUTIN KADOJIĆ, DENIS ČERIMAGIĆ, ANKA ALEKSIĆ SHIHABI, DIJANA ZADRAVEC, VLADIMIR KALOUSEK, KREŠIMIR ROTIM, VIDA DEMARIN
Ostalo
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AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA - Prikaz knjige
(str.123-124)
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Momir H. Polenaković
Ostalo
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