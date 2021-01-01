Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 42 No. 1, 2021.

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EUROPSKI PRAVNI OKVIR U PODRUČJU OBRAZOVANJA: TREBA LI NAM UOPĆE ZAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU?
(str.1-19)
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EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF EDUCATION: DO WE ACTUALLY NEED THE CROATIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK ACT?
(str.20-30)
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Tomislav Sokol, Frane Staničić
Izvorni znanstveni članak
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THE GROUNDS AND MORE SERIOUS FORMS OF DISCRIMINATION IN CROATIA
(str.21-41)
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OSNOVE I TEŽI OBLICI DISKRIMINACIJE U HRVATSKOJ
(str.42-42)
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Sanja Bježančević
Izvorni znanstveni članak
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USTAVNA PISMENOST KAO PREDUVJET GRAĐANSKE PISMENOSTI: ISTRAŽIVANJE USTAVNE PISMENOSTI NASTAVNIKA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U GRADU RIJECI
(str.43-68)
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CONSTITUTIONAL LITERACY AS A PRECONDITION OF CIVIC LITERACY: CONSTITUTIONAL LITERACY RESULTS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE CITY OF RIJEKA
(str.69-69)
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Sanja Barić, Sandra Debeljak, Maja Gligora Marković
Prethodno priopćenje
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ČEDOMORSTVO U KAZNENOM ZAKONU IZ 1852. PRAVNO UREĐENJE I SUDSKA PRAKSA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI
(str.71-89)
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INFANTICIDE IN THE CRIMINAL CODE OF 1852 LEGAL REGULATION AND THE COURT PRACTICES IN CROATIA AND SLAVONIA
(str.90-90)
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Dunja Milotić, Mateo Vlačić
Prethodno priopćenje
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TRŽIŠTE RADA U EUROPSKOJ UNIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ
(str.91-109)
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LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF CROATIA
(str.110-110)
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Nenad Božiković
Prethodno priopćenje
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ZAŠTITA RADNIKA U PREKOGRANIČNIM POSTUPCIMA: NADLEŽNOST ZA POJEDINAČNE UGOVORE O RADU I UPUĆIVANJE RADNIKA
(str.111-129)
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PROTECTION OF EMPLOYEES IN CROSS-BORDER PROCEEDINGS: JURISDICTION RULES OVER INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACTS AND POSTING OF WORKERS
(str.130-130)
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Martina Drventić
Prethodno priopćenje
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SEKSUALNO NASILJE POVEZANO S ORUŽANIM SUKOBIMA I PRIMJENA KONCEPATA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RToP)
(str.131-148)
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CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE AND THE APPLICATION OF THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY TO PROTECT (RToP)
(str.149-149)
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Sandra Fabijanić Gagro, Romana Crgol
Pregledni rad
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TRANSFER OF PROPERTY BASED ON PROPERTY LAW RULES AND CONTRACT LAW RULES UNDER FORTHCOMING KOSOVO DRAFT-CIVIL CODE
(str.151-165)
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PRIJENOS VLASNIŠTVA TEMELJEN NA PRAVILIMA VLASNIČKOG I UGOVORNOG PRAVA U PREDSTOJEĆEM NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA KOSOVA
(str.166-166)
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Haxhi Gashi, Bashkim Preteni
Pregledni rad
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PRAVO NA SASLUŠANJE I IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA U POSEBNIM OVRŠNIM POSTUPCIMA RADI PREDAJE DJETETA I OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM
(str.167-184)
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THE RIGHT TO BE HEARD AND TO EXPRESS OPINION IN SPECIAL ENFORCEMENT PROCEEDINGS FOR THE RETURN OF THE CHILD AND THE ESTABLISHMENT OF PERSONAL RELATION WITH THE CHILD
(str.185-185)
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Katarina Knol Radoja
Pregledni rad
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INSTRUMENTI ZAŠTITE VJEROVNIKA DRUŠTAVA KAPITALA KOJA SUDJELUJU U PREKOGRANIČNIM PRIPAJANJIMA I SPAJANJIMA U POLJSKOM TE SLOVAČKOM PRAVU
(str.187-202)
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INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF CREDITORS OF COMPANIES PARTICIPATING IN CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS IN POLISH AND SLOVAK LAW
(str.203-203)
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Mateusz Żaba
Pregledni rad
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NEKA PITANJA VEZANA UZ UPORABU I OSIGURANJE OSOBNIH MALIH ELEKTRIČNIH VOZILA
(str.205-225)
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SOME QUESTIONS REGARDING USAGE AND INSURANCE OF PERSONAL LIGHT ELECTRIC VEHICLES
(str.226-226)
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Slaven Dobrić, Jakša Filipović Čugura, Marin Galić
Pregledni rad
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KONTRADIKTORNOST PRAVILA PARNIČNOG POSTUPKA ZA DOSUĐIVANJE TROŠKOVA U SLUČAJU DJELOMIČNOG POVLAČENJA TUŽBE
(str.227-244)
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CONTRADICTION OF RULES OF CIVIL PROCEDURE FOR AWARDING COSTS IN CASE OF PARTIAL WITHDRAWAL OF THE LAWSUIT
(str.245-245)
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Adis Poljić
Stručni rad
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Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac i Sandra Winkler EUROPSKO PRIVATNO PRAVO: POSEBNI DIO (Zagreb: Školska knjiga, 2021.)
(str.249-250)
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Ivan Tot
Ostalo
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PROF. DR. SC. NEDA ENGELSFELD (1934. – 2021.)
(str.253-254)
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Budislav ml. Vukas, Željko Bartulović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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