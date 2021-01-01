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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 42 No. 1, 2021.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 42 No. 1
Datum izdavanja: svibnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 24. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
EUROPSKI PRAVNI OKVIR U PODRUČJU OBRAZOVANJA: TREBA LI NAM UOPĆE ZAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU? (str.1-19) hrvatskipdf 364 KB
EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF EDUCATION: DO WE ACTUALLY NEED THE CROATIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK ACT? (str.20-30)  
Tomislav Sokol, Frane Staničić
Izvorni znanstveni članak 		 
THE GROUNDS AND MORE SERIOUS FORMS OF DISCRIMINATION IN CROATIA (str.21-41) engleskipdf 8 MB
OSNOVE I TEŽI OBLICI DISKRIMINACIJE U HRVATSKOJ (str.42-42)  
Sanja Bježančević
Izvorni znanstveni članak 		 
USTAVNA PISMENOST KAO PREDUVJET GRAĐANSKE PISMENOSTI: ISTRAŽIVANJE USTAVNE PISMENOSTI NASTAVNIKA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U GRADU RIJECI (str.43-68) hrvatskipdf 544 KB
CONSTITUTIONAL LITERACY AS A PRECONDITION OF CIVIC LITERACY: CONSTITUTIONAL LITERACY RESULTS OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE CITY OF RIJEKA (str.69-69)  
Sanja Barić, Sandra Debeljak, Maja Gligora Marković
Prethodno priopćenje 		 
ČEDOMORSTVO U KAZNENOM ZAKONU IZ 1852. PRAVNO UREĐENJE I SUDSKA PRAKSA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI (str.71-89) hrvatskipdf 360 KB
INFANTICIDE IN THE CRIMINAL CODE OF 1852 LEGAL REGULATION AND THE COURT PRACTICES IN CROATIA AND SLAVONIA (str.90-90)  
Dunja Milotić, Mateo Vlačić
Prethodno priopćenje 		 
TRŽIŠTE RADA U EUROPSKOJ UNIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ (str.91-109) hrvatskipdf 344 KB
LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF CROATIA (str.110-110)  
Nenad Božiković
Prethodno priopćenje 		 
ZAŠTITA RADNIKA U PREKOGRANIČNIM POSTUPCIMA: NADLEŽNOST ZA POJEDINAČNE UGOVORE O RADU I UPUĆIVANJE RADNIKA (str.111-129) hrvatskipdf 321 KB
PROTECTION OF EMPLOYEES IN CROSS-BORDER PROCEEDINGS: JURISDICTION RULES OVER INDIVIDUAL EMPLOYMENT CONTRACTS AND POSTING OF WORKERS (str.130-130)  
Martina Drventić
Prethodno priopćenje 		 
SEKSUALNO NASILJE POVEZANO S ORUŽANIM SUKOBIMA I PRIMJENA KONCEPATA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RToP) (str.131-148) hrvatskipdf 370 KB
CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE AND THE APPLICATION OF THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY TO PROTECT (RToP) (str.149-149)  
Sandra Fabijanić Gagro, Romana Crgol
Pregledni rad 		 
TRANSFER OF PROPERTY BASED ON PROPERTY LAW RULES AND CONTRACT LAW RULES UNDER FORTHCOMING KOSOVO DRAFT-CIVIL CODE (str.151-165) engleskipdf 370 KB
PRIJENOS VLASNIŠTVA TEMELJEN NA PRAVILIMA VLASNIČKOG I UGOVORNOG PRAVA U PREDSTOJEĆEM NACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA KOSOVA (str.166-166)  
Haxhi Gashi, Bashkim Preteni
Pregledni rad 		 
PRAVO NA SASLUŠANJE I IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA U POSEBNIM OVRŠNIM POSTUPCIMA RADI PREDAJE DJETETA I OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM (str.167-184) hrvatskipdf 379 KB
THE RIGHT TO BE HEARD AND TO EXPRESS OPINION IN SPECIAL ENFORCEMENT PROCEEDINGS FOR THE RETURN OF THE CHILD AND THE ESTABLISHMENT OF PERSONAL RELATION WITH THE CHILD (str.185-185)  
Katarina Knol Radoja
Pregledni rad 		 
INSTRUMENTI ZAŠTITE VJEROVNIKA DRUŠTAVA KAPITALA KOJA SUDJELUJU U PREKOGRANIČNIM PRIPAJANJIMA I SPAJANJIMA U POLJSKOM TE SLOVAČKOM PRAVU (str.187-202) hrvatskipdf 322 KB
INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF CREDITORS OF COMPANIES PARTICIPATING IN CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS IN POLISH AND SLOVAK LAW (str.203-203)  
Mateusz Żaba
Pregledni rad 		 
NEKA PITANJA VEZANA UZ UPORABU I OSIGURANJE OSOBNIH MALIH ELEKTRIČNIH VOZILA (str.205-225) hrvatskipdf 402 KB
SOME QUESTIONS REGARDING USAGE AND INSURANCE OF PERSONAL LIGHT ELECTRIC VEHICLES (str.226-226)  
Slaven Dobrić, Jakša Filipović Čugura, Marin Galić
Pregledni rad 		 
KONTRADIKTORNOST PRAVILA PARNIČNOG POSTUPKA ZA DOSUĐIVANJE TROŠKOVA U SLUČAJU DJELOMIČNOG POVLAČENJA TUŽBE (str.227-244)  
CONTRADICTION OF RULES OF CIVIL PROCEDURE FOR AWARDING COSTS IN CASE OF PARTIAL WITHDRAWAL OF THE LAWSUIT (str.245-245) engleskipdf 350 KB
Adis Poljić
Stručni rad 		 
Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac i Sandra Winkler EUROPSKO PRIVATNO PRAVO: POSEBNI DIO (Zagreb: Školska knjiga, 2021.) (str.249-250) hrvatskipdf 173 KB
Ivan Tot
Ostalo 		 
PROF. DR. SC. NEDA ENGELSFELD (1934. – 2021.) (str.253-254) hrvatskipdf 141 KB
Budislav ml. Vukas, Željko Bartulović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij 		 
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