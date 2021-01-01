Bulletin of the International Association for Paleodontology, Vol. 15 No. 1, 2021.

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Datum izdavanja: lipnja 2021.
Objavljen na Hrčku: 25. 6. 2021.
|Sadržaj
|Puni tekst
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Prevalence of dental caries in Hadrianapolis medieval population (X. century)
(str.1-5)
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engleskipdf 1 MB
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Melike Camgoz
Izvorni znanstveni članak
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Dental twinning in the primary dentition: new archaeological cases from Italy
(str.6-20)
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engleskipdf 2 MB
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Alessandra Sperduti, Luciano Fattore, Massimo Botto, Claudio Cavazzuti, Luigi Cicala, Elisabetta Garau, Stella Interlando, Elizabeth Fentress, Francesca Candilio
Izvorni znanstveni članak
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Is root exposure a good marker of periodontal disease?
(str.21-30)
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engleskipdf 1 MB
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Alessandro Riga, Claudia Begni, Susanna Sala, Stella Erriu, Silvia Gori, Jacopo Moggi-Cecchi, Tommaso Mori, Irene Dori
Izvorni znanstveni članak
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The probable evidence of leprosy in a male individual unearthed in medieval Armenia (Angeghakot)
(str.31-44)
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engleskipdf 2 MB
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Anahit Yu. Khudaverdyan, Azat A. Yengibaryan, Tigran A. Aleksanyan, Diana G. Mirijanyan, Arshak A. Hovhanesyan, Vardan R. Vardanyan
Izvorni znanstveni članak
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Evolution of the human face: an overview
(str.45-53)
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engleskipdf 2 MB
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Sanpreet Singh Sachdev, Sharvari Madhav Mairal, Mithila Trimbak Patil, Manisha Ahire Sardar, Tabita Joy Chettiankandy, Vivek Pakhmode
Pregledni rad
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Dental health of the historical adult population of Tver (12th-18th centuries, European Russia): Report 1
(str.54-57)
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engleskipdf 2 MB
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Andrei V. Zinoviev
Izvorni znanstveni članak
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