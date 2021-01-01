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Bulletin of the International Association for Paleodontology, Vol. 15 No. 1, 2021.

Datum izdavanja: lipnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 25. 6. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Prevalence of dental caries in Hadrianapolis medieval population (X. century) (str.1-5) engleskipdf 1 MB
Melike Camgoz
Izvorni znanstveni članak 		 
Dental twinning in the primary dentition: new archaeological cases from Italy (str.6-20) engleskipdf 2 MB
Alessandra Sperduti, Luciano Fattore, Massimo Botto, Claudio Cavazzuti, Luigi Cicala, Elisabetta Garau, Stella Interlando, Elizabeth Fentress, Francesca Candilio
Izvorni znanstveni članak 		 
Is root exposure a good marker of periodontal disease? (str.21-30) engleskipdf 1 MB
Alessandro Riga, Claudia Begni, Susanna Sala, Stella Erriu, Silvia Gori, Jacopo Moggi-Cecchi, Tommaso Mori, Irene Dori
Izvorni znanstveni članak 		 
The probable evidence of leprosy in a male individual unearthed in medieval Armenia (Angeghakot) (str.31-44) engleskipdf 2 MB
Anahit Yu. Khudaverdyan, Azat A. Yengibaryan, Tigran A. Aleksanyan, Diana G. Mirijanyan, Arshak A. Hovhanesyan, Vardan R. Vardanyan
Izvorni znanstveni članak 		 
Evolution of the human face: an overview (str.45-53) engleskipdf 2 MB
Sanpreet Singh Sachdev, Sharvari Madhav Mairal, Mithila Trimbak Patil, Manisha Ahire Sardar, Tabita Joy Chettiankandy, Vivek Pakhmode
Pregledni rad 		 
Dental health of the historical adult population of Tver (12th-18th centuries, European Russia): Report 1 (str.54-57) engleskipdf 2 MB
Andrei V. Zinoviev
Izvorni znanstveni članak 		 
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