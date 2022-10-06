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Acta Pharmaceutica , Vol. 72 No. 4, 2022.

  • Datum izdavanja: 31.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Direct oral anticoagulants (DOACs): From the laboratory point of view (str. 459-482)

SANDRA MARGETIĆ, SANDRA ŠUPRAHA GORETA, IVANA ĆELAP, MARIJA RAZUM
Pregledni rad

engleski pdf 760kb
Effect of in vitro gastrointestinal digestion on the chemical composition and antioxidant properties of Ginkgo biloba leaves decoction and commercial capsules (str. 483-507)

YUBO ZHOU, YINGXIN YANG, MINYAN MA, LINGYUN XIE, AIJUAN YAN, WEN CAO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1362kb
Synergistic action between a synthetic cannabinoid compound and tramadol in neuropathic pain rats (str. 509-527)

GEOVANNA NALLELY QUIÑONEZ-BASTIDAS, ULISES OSUNA-MARTÍNEZ, ANA LAURA REDA-LICEA, MANUEL LÓPEZ-ORTÍZ, IGNACIO REGLA, ANDRÉS NAVARRETE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2610kb
Therapeutic alliance impact on analgesic outcomes in a real-world clinical setting: An observational study (str. 529-545)

JORDI BARRACHINA, CÉSAR MARGARIT, BLANCA ANDREU, THOMAS ZANDONAI, PURA BALLESTER, JAVIER MURIEL, ESPERANZA CUTILLAS, ANA M. PEIRÓ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 546kb
Optimized D-α-tocopherol polyethylene glycol succinate/phospholipid self-assembled mixed micelles: A promising lipid-based nanoplatform for augmenting the antifungal activity of fluconazole (str. 547-560)

SHAIMAA M. BADR-ELDIN, HIBAH M. ALDAWSARI, USAMA A. FAHMY, OSAMA A. A. AHMED, NABIL A. ALHAKAMY, MAHMOUD A. ELFAKY, ALAA SIRWI, SALMAN A. HAWSAWI, ALI H. ALZAHRANI, ABDULRAHMAN Y. YASEEN, MOHANNAD QASSIM, SABNA KOTTA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 861kb
Punicalagin attenuated allergic airway inflammation via regulating IL4/IL-4Rα/STAT6 and Notch- GATA3 pathways (str. 561-573)

LI YU, JIANYING LI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2063kb
Relaxin inhibits 177 Lu-EDTMP associated cell death in osteosarcoma cells through notch-1 pathway (str. 575-585)

JUNHUA XU, SONG WAN, WEI CHEN, YI ZHANG, ZHENZHONG JI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 844kb
MicroRNA-140-5p inhibits cellular proliferation, migration and invasion by downregulating AKT/STAT3/NF-κB pathway in breast carcinoma cells (str. 587-597)

LINGLI HOU, QI LIU, YING ZHAO, HONGWEI YANG, QINGYING MENG, FEI YU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 997kb
In vitro effects of ascorbic acid on viability and metabolism of patients’ osteosarcoma stem cells (str. 599-613)

MARIJANA ŠIMIĆ JOVIČIĆ, MAJA PUŠIĆ, MAJA ANTUNOVIĆ, MAJA LEDINSKI, LUCIJA LIBRENJAK, ROBERT KOLUNDŽIĆ, TOMISLAV RIBIČIĆ, VLADIMIR TRKULJA, INGA URLIĆ
Kratko priopćenje

engleski pdf 1705kb
Anti-inflammatory effects of NaB and NaPc in Acinetobacter baumannii-stimulated THP-1 cells via TLR-2/NF-κB/ROS/NLRP3 pathway (str. 615-628)

CHEN SHU, ZHANG YAN-YAN, ZHANG HAI, DING LONG-KUN, XI YUE, YAN MAN, SUN CHANG, WU LIANG, HU HAO
Kratko priopćenje

engleski pdf 5016kb

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