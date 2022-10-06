Acta Pharmaceutica , Vol. 72 No. 4, 2022.
- Datum izdavanja: 31.12.2022.
- Objavljen na Hrčku: 06.10.2022.
Sadržaj
Puni tekst
SANDRA MARGETIĆ, SANDRA ŠUPRAHA GORETA, IVANA ĆELAP, MARIJA RAZUM
Pregledni rad
YUBO ZHOU, YINGXIN YANG, MINYAN MA, LINGYUN XIE, AIJUAN YAN, WEN CAO
Izvorni znanstveni članak
GEOVANNA NALLELY QUIÑONEZ-BASTIDAS, ULISES OSUNA-MARTÍNEZ, ANA LAURA REDA-LICEA, MANUEL LÓPEZ-ORTÍZ, IGNACIO REGLA, ANDRÉS NAVARRETE
Izvorni znanstveni članak
JORDI BARRACHINA, CÉSAR MARGARIT, BLANCA ANDREU, THOMAS ZANDONAI, PURA BALLESTER, JAVIER MURIEL, ESPERANZA CUTILLAS, ANA M. PEIRÓ
Izvorni znanstveni članak
SHAIMAA M. BADR-ELDIN, HIBAH M. ALDAWSARI, USAMA A. FAHMY, OSAMA A. A. AHMED, NABIL A. ALHAKAMY, MAHMOUD A. ELFAKY, ALAA SIRWI, SALMAN A. HAWSAWI, ALI H. ALZAHRANI, ABDULRAHMAN Y. YASEEN, MOHANNAD QASSIM, SABNA KOTTA
Izvorni znanstveni članak
LI YU, JIANYING LI
Izvorni znanstveni članak
JUNHUA XU, SONG WAN, WEI CHEN, YI ZHANG, ZHENZHONG JI
Izvorni znanstveni članak
LINGLI HOU, QI LIU, YING ZHAO, HONGWEI YANG, QINGYING MENG, FEI YU
Izvorni znanstveni članak
MARIJANA ŠIMIĆ JOVIČIĆ, MAJA PUŠIĆ, MAJA ANTUNOVIĆ, MAJA LEDINSKI, LUCIJA LIBRENJAK, ROBERT KOLUNDŽIĆ, TOMISLAV RIBIČIĆ, VLADIMIR TRKULJA, INGA URLIĆ
Kratko priopćenje
CHEN SHU, ZHANG YAN-YAN, ZHANG HAI, DING LONG-KUN, XI YUE, YAN MAN, SUN CHANG, WU LIANG, HU HAO
Kratko priopćenje
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