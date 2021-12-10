- Datum izdavanja: 10.12.2021.
- Objavljen na Hrčku: 12.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
KAZALO(str. 5-5)
TABLE OF CONTENTS(str. 6-6)
Kazalo
UVODNA RIJEČ UREDNICA(str. 7-8)
Uvodnik
DEFENSE OF EGALITARIAN VALUES IN THE CONTEMPORARY CROATIAN SOCIAL AND CONSTITUTIONAL-LEGAL ORDER: RE-EXAMINING THE EGALITARIAN SYNDROME THEORY(str. 9-31)
Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj
Pregledni rad
PRORAČUN EUROPSKE UNIJE(str. 33-65)
THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION(str. 33-65)
Matko Guštin
Pregledni rad
LABOUR EXPLOITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL REGARD TO CHILD LABOUR IN ASIA AND AFRICA(str. 67-103)
Ana-Marija Bajan
Pregledni rad
THE ISSUE OF ENTICEMENT OF CHILDREN FOR SATISFACTION OF SEXUAL NEEDS IN EUROPEAN AND CROATIAN CRIMINAL LAW(str. 105-125)
Mihaela Blažević
Stručni rad
TAJNOST PODATAKA U ARHIVSKOJ GRAĐI(str. 127-157)
DATA CONFIDENTIALITY IN ARCHIVAL MATERIAL(str. 127-157)
Ines Stako
Stručni rad
CONFERENCE REVIEW: 20TH ŠIPAN SUMMER SEMINAR, 2021.(str. 159-164)
Matko Guštin
Sažetak sa skupa
Posjeta: 0 *