 Skoči na glavni sadržaj

Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Vol. 5 No. 1, 2021.

  • Datum izdavanja: 10.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

KAZALO

 (str. 5-5)

hrvatski pdf 29kb

TABLE OF CONTENTS

 (str. 6-6)


Kazalo

engleski pdf 29kb

UVODNA RIJEČ UREDNICA

 (str. 7-8)


Uvodnik

hrvatski pdf 38kb

OBRANA EGALITARNIH VRIJEDNOSTI U SUVREMENOM HRVATSKOM DRUŠTVENOM I USTAVNO-PRAVNOM PORETKU: PREISPITIVANJE TEORIJE EGALITARNOGA SINDROMA

 (str. 9-31)

hrvatski pdf 7629kb

DEFENSE OF EGALITARIAN VALUES IN THE CONTEMPORARY CROATIAN SOCIAL AND CONSTITUTIONAL-LEGAL ORDER: RE-EXAMINING THE EGALITARIAN SYNDROME THEORY

 (str. 9-31)

Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj
Pregledni rad

PRORAČUN EUROPSKE UNIJE

 (str. 33-65)

hrvatski pdf 10919kb

THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

 (str. 33-65)

Matko Guštin
Pregledni rad

RADNA EKSPLOATACIJA DJECE S POSEBNIM OSVRTOM NA DJEČJI RAD U AZIJI I AFRICI

 (str. 67-103)

hrvatski pdf 314kb

LABOUR EXPLOITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL REGARD TO CHILD LABOUR IN ASIA AND AFRICA

 (str. 67-103)

Ana-Marija Bajan
Pregledni rad

MAMLJENJE DJETETA ZA ZADOVOLJENJE SPOLNIH POTREBA U EUROPSKOM I HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU

 (str. 105-125)

hrvatski pdf 146kb

THE ISSUE OF ENTICEMENT OF CHILDREN FOR SATISFACTION OF SEXUAL NEEDS IN EUROPEAN AND CROATIAN CRIMINAL LAW

 (str. 105-125)

Mihaela Blažević
Stručni rad

TAJNOST PODATAKA U ARHIVSKOJ GRAĐI

 (str. 127-157)

hrvatski pdf 3498kb

DATA CONFIDENTIALITY IN ARCHIVAL MATERIAL

 (str. 127-157)

Ines Stako
Stručni rad

PRIKAZ KONFERENCIJE: 20. ŠIPANSKA LJETNA ŠKOLA, DUBROVNIK, 25. – 30. LIPNJA 2021.

 (str. 159-164)

hrvatski pdf 66kb

CONFERENCE REVIEW: 20TH ŠIPAN SUMMER SEMINAR, 2021.

 (str. 159-164)

Matko Guštin
Sažetak sa skupa

Posjeta: 0 *