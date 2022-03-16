Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 75 No. 3, 2021.
- Datum izdavanja: 16.03.2022.
- Objavljen na Hrčku: 17.03.2022.
Sadržaj
Puni tekst
YULIIA KOVALOVA, BORYS SHELEST, TETIANA RUDENKO, MARIIA KHVYSIUK, MARYNA KOLOMIIETS
Izvorni znanstveni članak
MIRJANA LONČARIĆ KATUŠIN, JANA KOGLER, DORIAN OVČAR, VIŠNJA MAJERIĆ-KOGLER, IVAN RADOŠ
Izvorni znanstveni članak
MARIJANA NEUBERG, INES KOSIR, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, ROSANA RIBIĆ, TINA CIKAČ
Izvorni znanstveni članak
IVAN BOJANIĆ, ANA GILJANOVIĆ, KREŠIMIR MAJDANČIĆ, DAMJAN DIMNJAKOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
ANJA LJILJA, DARJAN RANILOVIĆ, IVAN MARASOVIĆ, DINO BEŠIĆ, NEVENKA PISKAČ ŽIVKOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja
DUBRAVKO HABEK, IVAN ANTONIO MILETIĆ, FILIP MEDIĆ, ROKO HABEK
Kratko priopćenje
RADOVAN VODOPIJA, DORA PRIMORAC, JELENA BONETA, KRUNO SOKOL, DANIELA VOJVODIĆ
Stručni rad
INA STAŠEVIĆ, ANITA PRSKALO, DARKO ROPAC, GORANKA RAFAJ, ŽIVKO STOJČIĆ
Stručni rad
ANA MILIČEVIĆ, MATEA MILANOVIĆ, INGA MANDAC SMOLJANOVIĆ
Crtice
DUBRAVKO HABEK
Ostalo
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