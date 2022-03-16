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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 75 No. 3, 2021.

  • Datum izdavanja: 16.03.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 17.03.2022.

Sadržaj

Puni tekst

IRISIN AS A PREDICTOR OF MICROALBUMINURIA IN OBESE PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE (str. 175-183)

engleski pdf 133kb
IRISIN KAO PREDIKTOR MIKROALBUMINURIJE U PRETILIH BOLESNIKA S KORONARNOM BOLEŠĆU (str. 0-0)

YULIIA KOVALOVA, BORYS SHELEST, TETIANA RUDENKO, MARIIA KHVYSIUK, MARYNA KOLOMIIETS
Izvorni znanstveni članak

EXAMINING THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHRONIC PAIN TREATMENT IN CROATIA (str. 185-190)

engleski pdf 105kb
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA LIJEČENJE KRONIČNE BOLI U HRVATSKOJ (str. 0-0)

MIRJANA LONČARIĆ KATUŠIN, JANA KOGLER, DORIAN OVČAR, VIŠNJA MAJERIĆ-KOGLER, IVAN RADOŠ
Izvorni znanstveni članak

PRESJEČNO ISTRAŽIVANJE SOCIJALNE I EMOCIONALNE USAMLJENOSTI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U SJEVERNOJ HRVATSKOJ (str. 191-202)

hrvatski pdf 144kb
A CROSS-SECTIONAL STUDY ON SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS IN OLDER INDIVIDUALS FROM NORTHERN CROATIA (str. 0-0)

MARIJANA NEUBERG, INES KOSIR, TOMISLAV MEŠTROVIĆ, ROSANA RIBIĆ, TINA CIKAČ
Izvorni znanstveni članak

ZASTARJELA I ZANEMARENA RUPTURA PERONEALNE TETIVE KOJA SE PRIKAZALA KAO TUMORSKA TVORBA (str. 203-209)

hrvatski pdf 1528kb
NEGLECTED RUPTURE OF PERONEAL TENDON THAT PRESENTED AS TUMOR FORMATION (str. 0-0)

IVAN BOJANIĆ, ANA GILJANOVIĆ, KREŠIMIR MAJDANČIĆ, DAMJAN DIMNJAKOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja

SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM IN A PATIENT TWO MONTHS AFTER RECOVERY FROM COVID-19 PNEUMONIA AFTER PERFORMING SPIROMETRY (str. 211-214)

engleski pdf 946kb
SPONTANI PNEUMOMEDIJASTINUM NAKON SPIROMETRIJE U BOLESNIKA DVA MJESECA NAKON PREBOLJENJA PNEUMONIJE COVID-19 (str. 0-0)

ANJA LJILJA, DARJAN RANILOVIĆ, IVAN MARASOVIĆ, DINO BEŠIĆ, NEVENKA PISKAČ ŽIVKOVIĆ
Recenzija, Prikaz slučaja

TRIDISCOIDAL PLACENTA (str. 215-216)

engleski pdf 1441kb
TRIDISKOIDNA POSTELJICA (str. 0-0)

DUBRAVKO HABEK, IVAN ANTONIO MILETIĆ, FILIP MEDIĆ, ROKO HABEK
Kratko priopćenje

FROM THE ARCHIVES OF THE ZAGREB ANTIRABIES CLINIC: HOSPITALIZED PERSONS DUE TO ANIMAL BITES FROM 1995 TO 2006 (str. 217-223)

engleski pdf 201kb
IZ ARHIVE ANTIRABIČNE AMBULANTE GRADA ZAGREBA: HOSPITALIZIRANE OSOBE ZBOG UGRIZA ŽIVOTINJA U RAZDOBLJU OD 1995. DO 2006. GODINE (str. 0-0)

RADOVAN VODOPIJA, DORA PRIMORAC, JELENA BONETA, KRUNO SOKOL, DANIELA VOJVODIĆ
Stručni rad

INFORMIRANOST STARIJIH OSOBA O POSTUPCIMA PRI PADU I POSLJEDICAMA PADA (str. 227-223)

hrvatski pdf 118kb
AWARENESS OF ELDERLY PERSONS ABOUT PROCEDURES IN FALL AND CONSEQUENCES OF FALL (str. 0-0)

INA STAŠEVIĆ, ANITA PRSKALO, DARKO ROPAC, GORANKA RAFAJ, ŽIVKO STOJČIĆ
Stručni rad

POSTOPERACIJSKA TROMBOCITOZA U KLINIČKOJ PRAKSI (str. 233-238)

hrvatski pdf 112kb
POSTOPERATIVE THROMBOCYTOSIS IN CLINICAL PRACTICE (str. 0-0)

ANA MILIČEVIĆ, MATEA MILANOVIĆ, INGA MANDAC SMOLJANOVIĆ
Crtice

KIRURŠKI ZAHVATI U PARTIZANSKOJ BOLNICI FRANJA 1944-1945 (str. 239-243)

hrvatski pdf 408kb
SURGICAL PROCEDURES IN THE FRANJA PARTISAN HOSPITAL 1944-1945 (str. 0-0)

DUBRAVKO HABEK
Ostalo

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