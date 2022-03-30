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Liječnički vjesnik , Vol. 144 No. 3-4, 2022.

  • Datum izdavanja: 30.03.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 31.03.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Preporuke za prevenciju infekcije humanim papilomavirusima (HPV) u primatelja bubrežnog presatka Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (str. 67-71)

hrvatski pdf 1482kb
Recommendations for prevention of human papillomavirus (HPV) infection in kidney transplant recipients of the Croatian Society for Nephrology, Dialysis and Transplantation (str. 67-71)

Mirjana Gulin, Lada Zibar, Željko Huljev, Ksenija Vučur, Mario Laganović
Stručni rad

engleski pdf 1482kb
Kirurško liječenje gigantskih bazocelularnih karcinoma lica: naše iskustvo (str. 72-78)

hrvatski pdf 2521kb
Surgical treatment of giant basal cell carcinoma of the face: our experience (str. 72-78)

Ivan Kovačić, Marijan Kovačić, Marija Kera, Tamara Tačigin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2521kb
Longitudinalni ekstenzivni transverzalni mijelitis u sistemskom eritemskom lupusu – prikaz bolesnice s pregledom literature (str. 79-86)

hrvatski pdf 1591kb
Longitudinal extensive transverse myelitis in systemic lupus erythematosus – a case report and review of literature (str. 79-86)

Marija Šćepović-Ljucović, Miroslav Mayer, Ivan Padjen, Branimir Anić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1591kb
Transplantacija bubrega u starijeg bolesnika organom vrlo starog darovatelja (str. 87-89)

hrvatski pdf 1695kb
Kidney transplantation in elderly recipient with organ from a very old donor (str. 87-89)

Miroslav Mokos, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Nikolina Bašić-Jukić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1695kb
Primjena ultrabrze videoendoskopije u laringektomiranih bolesnika – pregled literature (str. 90-95)

hrvatski pdf 1754kb
Application of high-speed videoendoscopy in laryngectomy patients – a review of the literature (str. 90-95)

Željka Laksar Klarić, Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včeva, Tamara Živković Ivanović, Darija Birtić, Ratko Prstačić, Željko Zubčić
Pregledni rad

engleski pdf 1754kb
Epigenetički biljezi u tumorima glave i vrata: posebni osvrt na tumore orofarinksa povezane s HPV-om (str. 96-105)

hrvatski pdf 1874kb
Epigenetic markers in head and neck cancer: special view on HPV-associated oropharyngeal cancer (str. 96-105)

Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Vjekoslav Tomaić, Magdalena Grce
Pregledni rad

engleski pdf 1874kb
Onkogeneza povezana s HPV-om u tumorima glave i vrata (str. 106-111)

hrvatski pdf 2157kb
HPV-associated oncogenesis in head and neck cancer (str. 106-111)

Vjekoslav Tomaić, Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Magdalena Grce
Pregledni rad

engleski pdf 2157kb
Terapijske mogućnosti liječenja intersticijskih bolesti pluća u sklopu sistemskih reumatskih bolesti – primjer sistemske skleroze (str. 112-116)

hrvatski pdf 1420kb
Therapeutic options for the treatment of interstitial lung diseases in systemic rheumatic diseases – systemic sclerosis as an example (str. 112-116)

Marko Barešić, Branimir Anić
Pregledni rad

engleski pdf 1420kb
Utjecaj nacionalnog zatvaranja uslijed pandemije bolesti COVID-19 na učestalost javljanja sekretornog otitisa u djece – KBC Osijek (str. 117-120)

hrvatski pdf 1443kb
The impact of national lockdown due to COVID-19 pandemic on frequency of occurrence of secretory otitis media in children – our experience (str. 117-120)

Darija Birtić, Matej Rezo, Jasminka Grigić, Željka Laksar Klarić, Mirjana Grebenar Čerkez
Pregledni rad

engleski pdf 1443kb
Prim. dr. sc. Gordana Kaić [1965. – 2021.] (str. 121-122)

Karmela Šentija
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1516kb
Dr. Dragomir Dokmanović [19. 8. 1940. – 12. 2. 2022.] (str. 124-124)

Danijela Tomić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 1389kb

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