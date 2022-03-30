Liječnički vjesnik , Vol. 144 No. 3-4, 2022.
- Datum izdavanja: 30.03.2022.
- Objavljen na Hrčku: 31.03.2022.
Sadržaj
Puni tekst
Mirjana Gulin, Lada Zibar, Željko Huljev, Ksenija Vučur, Mario Laganović
Stručni rad
Ivan Kovačić, Marijan Kovačić, Marija Kera, Tamara Tačigin
Izvorni znanstveni članak
Marija Šćepović-Ljucović, Miroslav Mayer, Ivan Padjen, Branimir Anić
Izvorni znanstveni članak
Miroslav Mokos, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Nikolina Bašić-Jukić
Izvorni znanstveni članak
Željka Laksar Klarić, Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včeva, Tamara Živković Ivanović, Darija Birtić, Ratko Prstačić, Željko Zubčić
Pregledni rad
Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Vjekoslav Tomaić, Magdalena Grce
Pregledni rad
Vjekoslav Tomaić, Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Magdalena Grce
Pregledni rad
Marko Barešić, Branimir Anić
Pregledni rad
Darija Birtić, Matej Rezo, Jasminka Grigić, Željka Laksar Klarić, Mirjana Grebenar Čerkez
Pregledni rad
Karmela Šentija
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Danijela Tomić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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