Croatian Medical Journal , Vol. 62 No. 5, 2021.
- Datum izdavanja: 21.10.2021.
- Objavljen na Hrčku: 31.05.2022.
Sadržaj
Puni tekst
Lukoye Atwoli, Abdullah H. Baqui, Thomas Benfield, Raffaella Bosurgi, Fiona Godlee, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn-Langton, Carlos Augusto Monteiro, Ian Norman, Kirsten Patrick, Nigel Praities, Marcel GM Olde Rikkert, Eric J. Rubin, Peush Sahni, Richard Smith, Nick Talley, Sue Turale, Damián Vázquez
Uvodnik
Svjetlana Kalanj Bognar, Anton Glasnović
Uvodnik
Seda Akkaya Özdinç, Hale Akpinar, Göksel Bengi, Sülen Sarioğlu, Özgül Sağol, Gozde Dervis Hakim, Mesut Akarsu, Müjde Soytürk, Omer Selahattin Topalak
Izvorni znanstveni članak
Kristina Gašparović, Gordana Pavliša, Maja Hrabak Paar, Marija Brestovac, Martina Lovrić Benčić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić, Miroslav Samaržija, Josip Juras
Izvorni znanstveni članak
Sandra Bašić-Kinda, Karla Mišura Jakobac, Jasminka Sinčić-Petričević, Dajana Deak, Marijo Vodanović, Marinka Jakić-Bubalo, Zdravko Mitrović, Barbara Dreta, Dubravka Županić Krmek, Božena Coha, Delfa Radić Krišto, Igor Aurer
Izvorni znanstveni članak
Hakan Bahadir Haberal, Burak Citamak, Mesut Altan, Sertac Yazici, Bulent Akdogan, Haluk Ozen, Ali Ergen
Izvorni znanstveni članak
Hakan Peker, Kemal Atasayan, Berna Haliloglu Peker, Cetin Kilicci
Izvorni znanstveni članak
Serdar Gündoğdu
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *