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Croatian Medical Journal , Vol. 62 No. 5, 2021.

  • Datum izdavanja: 21.10.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 31.05.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health Wealthy nations must do much more, much faster (str. 429-432)

Lukoye Atwoli, Abdullah H. Baqui, Thomas Benfield, Raffaella Bosurgi, Fiona Godlee, Stephen Hancocks, Richard Horton, Laurie Laybourn-Langton, Carlos Augusto Monteiro, Ian Norman, Kirsten Patrick, Nigel Praities, Marcel GM Olde Rikkert, Eric J. Rubin, Peush Sahni, Richard Smith, Nick Talley, Sue Turale, Damián Vázquez
Uvodnik

engleski pdf 95kb
CMJ joins the call of health journals for immediate actions on global environmental crisis (str. 433-434)

Svjetlana Kalanj Bognar, Anton Glasnović
Uvodnik

engleski pdf 60kb
Evaluation of colon mucosa using screening colonoscopy and flexible spectral imaging color enhancement in patients with long lasting ulcerative colitis (str. 435-445)

Seda Akkaya Özdinç, Hale Akpinar, Göksel Bengi, Sülen Sarioğlu, Özgül Sağol, Gozde Dervis Hakim, Mesut Akarsu, Müjde Soytürk, Omer Selahattin Topalak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1150kb
Diagnostic accuracy, sensitivity, and specificity of CT pulmonary artery to aorta diameter ratio in screening for pulmonary hypertension in end-stage COPD patients (str. 446-454)

Kristina Gašparović, Gordana Pavliša, Maja Hrabak Paar, Marija Brestovac, Martina Lovrić Benčić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić, Miroslav Samaržija, Josip Juras
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 798kb
Improvement in the outcomes of mantle cell lymphoma in the last decade: a real-life non interventional study of the Croatian Cooperative Group for Hematologic Diseases (str. 455-463)

Sandra Bašić-Kinda, Karla Mišura Jakobac, Jasminka Sinčić-Petričević, Dajana Deak, Marijo Vodanović, Marinka Jakić-Bubalo, Zdravko Mitrović, Barbara Dreta, Dubravka Županić Krmek, Božena Coha, Delfa Radić Krišto, Igor Aurer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 413kb
The SPARE score reliably predicts the conversion from open partial to radical nephrectomy (str. 464-471)

Hakan Bahadir Haberal, Burak Citamak, Mesut Altan, Sertac Yazici, Bulent Akdogan, Haluk Ozen, Ali Ergen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 296kb
Intraoperative superior hypogastric plexus block for pain relief after a cesarean section: a case-control study (str. 472-479)

Hakan Peker, Kemal Atasayan, Berna Haliloglu Peker, Cetin Kilicci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 682kb
Improving breast cancer prediction using a pattern recognition network with optimal feature subsets (str. 480-487)

Serdar Gündoğdu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 882kb

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