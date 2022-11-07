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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 1, 2022.

  • Datum izdavanja: 07.11.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 08.11.2022.

Sadržaj

Puni tekst

BREAST CANCER AND IMMUNOSUPPRESSION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: A LITERATURE REVIEW? (str. 19-32)

engleski pdf 173kb
KARCINOM DOJKE I IMUNOSUPRESIJA U PRIMATELJA BUBREŽNOG PRESATKA: PREGLED LITERATURE (str. 0-0)

REBECCA POPPER, MARINA KLJAJIĆ, GUY ALUSH, WILLIAM MIGO, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad

PAIN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (str. 33-39)

engleski pdf 105kb
ZBRINJAVANJE BOLI PACIJENATA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI (str. 0-0)

ĐIĐI DELALIĆ, INGRID PRKAČIN
Pregledni rad

SINDROM SAGORIJEVANJA NA POSLU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str. 41-47)

hrvatski pdf 115kb
BURNOUT SYNDROME IN HEALTH CARE WORKERS AT EMERGENCY HOSPITAL DEPARTMENTS IN CROATIA (str. 0-0)

MARIJA PRŠA, ZRINKA PUHARIĆ, TEREZIJA BERLANČIĆ, MARIO GAŠIĆ
Stručni rad

MOŽE LI SMANJENA DOZA CITARABINA BITI JEDNAKO UČINKOVITA KAO I PUNA DOZA U LIJEČENJU PRIMARNOG LIMFOMA MOZGA MATRIX PROTOKOLOM? (str. 49-54)

hrvatski pdf 124kb
CAN A REDUCED DOSE OF CYTARABINE BE AS EFFECTIVE AS FULL DOSE IN THE TREATMENT OF PRIMARY DIFFUSE B-CELL LYMPHOMA IN MATRix PROTOCOL? (str. 0-0)

KLARA BRČIĆ, GORAN RINČIĆ, SABINA NOVAKOVIĆ COHA, HANA MATIJACA, TOMISLAV BRBLIĆ, DAJANA DEAK, DARIO JOSIP ŽIVKOVIĆ, PETAR GAĆINA
Stručni rad

NOVE MOGUĆNOSTI LIJEČENJA ANEMIJE U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI (str. 55-60)

hrvatski pdf 167kb
NEW OPTIONS FOR THE TREATMENT OF ANEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (str. 0-0)

PETAR KES
Ostalo

ROKSADUSTAT ZA LIJEČENJE ANEMIJE U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLEŠĆU KOJI NISU NA DIJALIZI: RANDOMIZIRANO, OTVORENO, AKTIVNIM LIJEKOM KONTROLIRANO ISPITIVANJE FAZE 3 (DOLOMITES) (str. 61-76)

hrvatski pdf 338kb
ROXADUSTAT FOR THE TREATMENT OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS NOT ON DIALYSIS: A PHASE 3 RANDOMIZED OPEN-LABEL ACTIVE-CONTROLLED STUDY (DOLOMITES) (str. 0-0)

JONATHAN BARRATT, BRANISLAV ANDRIĆ, AVTANDIL TATARADZE, MICHAEL SCHÖMIG, MICHAEL REUSCH, UDAYA VALLURI, CHRISTOPHE MARIAT
Ostalo

HRVATSKE SMJERNICE ZA LIJEČENJE ODRASLIH OSOBA S DEBLJINOM (str. 3-18)

hrvatski pdf 257kb
CROATIAN GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF ADULTS WITH OBESITY (str. 19-32)

DAVOR ŠTIMAC, SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, MAJA BARETIĆ, MIROSLAV BEKAVAC BEŠLIN, ANDREJ BELANČIĆ, ŽELJKA CRNČEVIĆ ORLIĆ, VELJKO ĐORĐEVIĆ, DARKO MARČINKO, DAVOR MILIČIĆ, GORANA MIROŠEVIĆ, SANJA MUSIĆ MILANOVIĆ, DINKA PAVIČIĆ BALDANI, ALESSANDRA POKRAJAC BULIAN, SANJIN RAČKI, DARIO RAHELIĆ, ŽELJKO REINER, ALEN RUŽIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Ostalo

engleski pdf 173kb

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