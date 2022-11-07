Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 1, 2022.
- Datum izdavanja: 07.11.2022.
- Objavljen na Hrčku: 08.11.2022.
Sadržaj
Puni tekst
REBECCA POPPER, MARINA KLJAJIĆ, GUY ALUSH, WILLIAM MIGO, NIKOLINA BAŠIĆ-JUKIĆ
Pregledni rad
ĐIĐI DELALIĆ, INGRID PRKAČIN
Pregledni rad
MARIJA PRŠA, ZRINKA PUHARIĆ, TEREZIJA BERLANČIĆ, MARIO GAŠIĆ
Stručni rad
KLARA BRČIĆ, GORAN RINČIĆ, SABINA NOVAKOVIĆ COHA, HANA MATIJACA, TOMISLAV BRBLIĆ, DAJANA DEAK, DARIO JOSIP ŽIVKOVIĆ, PETAR GAĆINA
Stručni rad
PETAR KES
Ostalo
JONATHAN BARRATT, BRANISLAV ANDRIĆ, AVTANDIL TATARADZE, MICHAEL SCHÖMIG, MICHAEL REUSCH, UDAYA VALLURI, CHRISTOPHE MARIAT
Ostalo
DAVOR ŠTIMAC, SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, MAJA BARETIĆ, MIROSLAV BEKAVAC BEŠLIN, ANDREJ BELANČIĆ, ŽELJKA CRNČEVIĆ ORLIĆ, VELJKO ĐORĐEVIĆ, DARKO MARČINKO, DAVOR MILIČIĆ, GORANA MIROŠEVIĆ, SANJA MUSIĆ MILANOVIĆ, DINKA PAVIČIĆ BALDANI, ALESSANDRA POKRAJAC BULIAN, SANJIN RAČKI, DARIO RAHELIĆ, ŽELJKO REINER, ALEN RUŽIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Ostalo
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