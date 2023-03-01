Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 13 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 01.03.2023.
- Objavljen na Hrčku: 05.03.2023.
Sadržaj
Puni tekst
Messaoud Meraghni, Touhami Lanez, Elhafnaoui Lanez, Lazhar Bechki, Ali Kennoufa
Izvorni znanstveni članak
Okiemute Dickson Ofuyekpone, Adesoji Adeolu Adediran, Ochuko Goodluck Utu, Basil O. Onyekpe, Ufuoma G Unueroh
Izvorni znanstveni članak
Siti Nur Akmar Mohd Yazid, Aina Adriana Che Adnan, Illyas Md Isa, Mohamad Idris Saidin, Mohamad Syahrizal Ahmad, Chin Suk Fun
Pregledni rad
Eldhose V. Varghese, Bejoy Thomas, Carsten Schwandt, Praveen C. Ramamurthy, Alex Joseph
Izvorni znanstveni članak
Nur İzi, Tuğçe Göver, Zafer Yazıcıgil
Izvorni znanstveni članak
Gizaw Tesfaye, Merid Tessema, Negussie Negash
Izvorni znanstveni članak
Marcelinus Christwardana, J. Joelianingsih, Linda Aliffia Yoshi
Izvorni znanstveni članak
Jin Gi Hong, Tae-Won Park
Pregledni rad
Syed Fariq Fathullah Syed Yaacob, Nadia Mansor, Syaza Atikah Nizar, Ayo Olasupo, Norita Mohamed, Faiz Bukhari Mohd Suah
Izvorni znanstveni članak
Muhammad Aiyd Jasim, Forat Yasir AlJaberi AlJaberi
Pregledni rad
Armando Rojas Vargas, María Elena Magaña Haynes, Crispin Sánchez Guillen, Forat Yasir AlJaberi AlJaberi
Izvorni znanstveni članak
Ibrahim Amar
Izvorni znanstveni članak
Yasemin Yıldıran Avcu, Mert Güney, Egemen Avcu
Pregledni rad
Chan On Sow, Wong Min Jin Karen, Saffuan Awg Bahrin, Bih Lii Chua, Gan Jet Hong Melvin, Nancy Julius Siambun
Izvorni znanstveni članak
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