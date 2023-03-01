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Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 13 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 01.03.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Experimental and theoretical study on corrosion inhibition of mild steel by meso-tetraphenyl-porphyrin derivatives in acid solution (str. 217-229)

Messaoud Meraghni, Touhami Lanez, Elhafnaoui Lanez, Lazhar Bechki, Ali Kennoufa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 835kb
Non-toxic leguminous plant leaf extract as an effective corrosion inhibitor of UNS S30403 in 1 M HCl (str. 231-250)

Okiemute Dickson Ofuyekpone, Adesoji Adeolu Adediran, Ochuko Goodluck Utu, Basil O. Onyekpe, Ufuoma G Unueroh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1293kb
Conducting polymer functionalized graphene-based electrochemical sensors for sensing pollutants in water (str. 251-274)

Siti Nur Akmar Mohd Yazid, Aina Adriana Che Adnan, Illyas Md Isa, Mohamad Idris Saidin, Mohamad Syahrizal Ahmad, Chin Suk Fun
Pregledni rad

engleski pdf 644kb
Benzimidazole-modified polyaniline micro-shells for electrochemical detection of cadmium in aqueous solution (str. 275-286)

Eldhose V. Varghese, Bejoy Thomas, Carsten Schwandt, Praveen C. Ramamurthy, Alex Joseph
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 539kb
Determination of ascorbic acid at solid electrodes modified with L-cysteine (str. 287-296)

Nur İzi, Tuğçe Göver, Zafer Yazıcıgil
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 697kb
Electrochemical determination of vitamin B6 in pharmaceutical and energy drink samples (str. 297-319)

Gizaw Tesfaye, Merid Tessema, Negussie Negash
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1174kb
Synergistic of yeast Saccharomyces cerevisiae and glucose oxidase enzyme as co-biocatalyst of enzymatic microbial fuel cell (EMFC) in converting sugarcane bagasse extract into electricity (str. 321-332)

Marcelinus Christwardana, J. Joelianingsih, Linda Aliffia Yoshi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 803kb
Ion-exchange membranes for blue energy generation: A short overview focused on nanocomposite (str. 333-345)

Jin Gi Hong, Tae-Won Park
Pregledni rad

engleski pdf 538kb
Hybrid polymer inclusion membrane as anion exchange membrane for recovering Pd2+ ions in electrogenerative process (str. 347-360)

Syed Fariq Fathullah Syed Yaacob, Nadia Mansor, Syaza Atikah Nizar, Ayo Olasupo, Norita Mohamed, Faiz Bukhari Mohd Suah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1062kb
Treatment of oily wastewater by electrocoagulation technology: A general review (2018-2022) (str. 361-372)

Muhammad Aiyd Jasim, Forat Yasir AlJaberi AlJaberi
Pregledni rad

engleski pdf 597kb
Removal of nickel from Ni(II)-NH3-SO2-CO2-H2O system by electrocoagulation, sedimentation and filtration processes (str. 373-391)

Armando Rojas Vargas, María Elena Magaña Haynes, Crispin Sánchez Guillen, Forat Yasir AlJaberi AlJaberi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 926kb
Synthesis of ammonia from water and nitrogen using a compo-site cathode based on La0.6Ba0.4Fe0.8Cu0.2O3-δ-Ce0.8Gd0.18Ca0.02O2-δ (str. 393-405)

Ibrahim Amar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 826kb
High-velocity air fuel coatings for steel for erosion-resistant applications (str. 407-420)

Yasemin Yıldıran Avcu, Mert Güney, Egemen Avcu
Pregledni rad

engleski pdf 1152kb
Post-heat treatment of electrochemically carburized low-carbon steel (str. 421-436)

Chan On Sow, Wong Min Jin Karen, Saffuan Awg Bahrin, Bih Lii Chua, Gan Jet Hong Melvin, Nancy Julius Siambun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1361kb

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