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Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka , Vol. 74 No. 2, 2024.

  • Datum izdavanja: 27.03.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 25.03.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Evaluation of heat-induced changes and 5-hydroxymethylfurfural formation in mare milk - a comparative study to cow milk (str. 89-105)

engleski pdf 926kb
Praćenje toplinski induciranih promjena i formiranja 5-hidroksimetilfurfurala u kobiljem mlijeku - usporedba s kravljim mlijekom (str. 89-105)

Irena Barukčić Jurina, Ivana Blažević, Tamara Jurina, Andreja Leboš Pavunc, Rajka Božanić, Katarina Lisak Jakopović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 926kb
Characterisation of probiotic fermented milks produced from goat milk containing low or high somatic cell counts (str. 106-115)

engleski pdf 398kb
Karakterizacija probiotičkih fermentiranih mlijeka proizvedenih od kozjeg mlijeka s manjim ili većim brojem somatskih stanica (str. 106-115)

Cem Karagözlü, Özer Kınık, A. Sibel Akalın, Harun Kesenkaş, Nayil Dinkçi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 398kb
Effects of lactic acid bacteria exposed to extreme conditions on yoghurt quality (str. 116-130)

engleski pdf 383kb
Učinci bakterija mliječne kiseline izloženih ekstremnim uvjetima na kvalitetu jogurta (str. 116-130)

Gökhan Akarca, Ayşe Janseli Denizkara
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 383kb
The aroma profile of butter produced using different starter cultures (str. 131-141)

engleski pdf 258kb
Aromatski profil maslaca proizvedenih korištenjem različitih starter kultura (str. 131-141)

Mustafa Şengül, Halil İbrahim Akgül, Bayram Ürkek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 258kb
Effect of dietary cold-pressed hempseed cake on the fatty acid profile of semi-hard cheese made from goat milk (str. 142-155)

engleski pdf 627kb
Utjecaj dodatka pogače sjemenki konoplje obrocima koza na profil masnih kiselina polutvrdog kozjeg sira (str. 142-155)

Željka Klir Šalavardić, Josip Novoselec, Suzana Ćavar, Zvonko Antunović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 627kb
The variability in cow’s recovery potential regarding the milk recording season (str. 156-165)

hrvatski pdf 344kb
Varijabilnost potencijala oporavka krava s obzirom na sezonu kontrole mliječnosti (str. 156-165)

Vesna Gantner, Zvonimir Steiner, Ivana Jožef, Ranko Gantner, Dragan Solić, Klemen Potočnik
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 344kb

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