Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka , Vol. 74 No. 2, 2024.
- Datum izdavanja: 27.03.2024.
- Objavljen na Hrčku: 25.03.2024.
Sadržaj
Puni tekst
Irena Barukčić Jurina, Ivana Blažević, Tamara Jurina, Andreja Leboš Pavunc, Rajka Božanić, Katarina Lisak Jakopović
Izvorni znanstveni članak
Cem Karagözlü, Özer Kınık, A. Sibel Akalın, Harun Kesenkaş, Nayil Dinkçi
Izvorni znanstveni članak
Gökhan Akarca, Ayşe Janseli Denizkara
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Şengül, Halil İbrahim Akgül, Bayram Ürkek
Izvorni znanstveni članak
Željka Klir Šalavardić, Josip Novoselec, Suzana Ćavar, Zvonko Antunović
Izvorni znanstveni članak
Vesna Gantner, Zvonimir Steiner, Ivana Jožef, Ranko Gantner, Dragan Solić, Klemen Potočnik
Izvorni znanstveni članak
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