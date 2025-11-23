 Skoči na glavni sadržaj

Svjedok : Godišnjak Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije , No. 32, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 3-4)

Jadranka Garmaz
Uvodnik

hrvatski pdf 43kb
Kršćanski motivi u igrokazima (str. 5-18)

Tea-Tereza Vidović Schreiber
Pregledni rad

hrvatski pdf 85kb
Pedagoška dobrobit igre u nastavi kao prevencija ovisnosti o ekranima (str. 19-37)

Marijana Ćuk
Pregledni rad

hrvatski pdf 99kb
Od medijske ovisnosti do digitalnog minimalizma. Kako djeci i mladima pomoći da odgovorno i zdravo koriste medije? (str. 38-53)

Šime Zupčić
Stručni rad

hrvatski pdf 86kb
Što je kanon ili imamo li pravo na lijepo, dobro i sveto u umjetnosti? (str. 54-85)

Sanja Nikčević
Pregledni rad

hrvatski pdf 174kb
Između principa i tragičnosti: Eagletonova kritika Blochove filozofije nade (str. 86-121)

Hrvoje Petrušić
Pregledni rad

hrvatski pdf 176kb
Opraštanje i pomirenje u mimetičkoj teoriji Renéa Girarda i dramatskoj teologiji Raymunda Schwagera (str. 122-138)

Magdalena Višić
Pregledni rad

hrvatski pdf 115kb
Lav XIV. životni profil, ideje i izazovi. Christophe Henning, Lav XIV. Životni profil, ideje i izazovi (Verbum, 2025.) (str. 139-140)

Dušan Vuletić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 51kb
„Bog je čovjeka stvorio radi života samih stvorenja, ali ne da kratko traje pa da se onda potpuno ugasi” (str. 141-144)

Andrea Filić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 50kb
Zašto ste bojažljivi? Kako nemate vjere? (Mk 4,40) (str. 145-146)

Nikola Kuzmičić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 43kb
Jesu li samo petice garancija uspjeha u životu? (str. 147-148)

Nikolina Vugdelija
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 42kb
Anđeo učenja (str. 149-150)

Hrvoje Petrušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 65kb
Življenje i promicanje kršćanskih vrijednosti u vrtićkom i obiteljskom kontekstu (str. 151-157)

Anamarija Rapić, Maja Stipić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 319kb
Kutija nade (igrokaz) (str. 158-162)

Marina Šimić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 60kb
Slobodom u neslobodu (str. 163-172)

Ante Batinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 79kb
Ovisnost - bijeg od slobode (str. 173-178)

Ivan Zovko
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 66kb
Centar „Juraj Bonači” u Taboru (str. 179-182)

Melita Luetić
Recenzija, Prikaz slučaja

hrvatski pdf 1751kb
Pohađanje vjeronauka u osnovnim i srednjim školama te centrima za osobe s teškoćama 2025./2026. godine (str. 183-188)

Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije
Ostalo

hrvatski pdf 62kb

