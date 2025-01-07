Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 18 No. 2-3, 2023.
- Datum izdavanja: 07.01.2025.
- Objavljen na Hrčku: 14.01.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Karlo Kvaternik, Danijel Pavković, Josip Kasać, Mihael Cipek
Izvorni znanstveni članak
Jie Zhang, Kun Jiang, Hui Jin
Izvorni znanstveni članak
Beyzanur Yavuz, Müslüm Arıcı, Sandro Nižetić
Izvorni znanstveni članak
Gladys Adriana Acosta Fernandez, Nayeli Montserrat Castrejon-Esparza, Sofia Morales-Inzunza, Karen Estrella Martinez-Torres, Luis Arturo Vargas-Robles, Marcos Eduardo Gonzalez-Trevizo
Izvorni znanstveni članak
Neven Duić, Vedran Mornar, Bruno Zelić, Vladimir Andročec, Nikola Čavlina, Vladimir Mrša, Hrvoje Gold, Igor Kuzle, Željko Tomšić
Kratko priopćenje
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