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Engineering Power : Bulletin of the Croatian Academy of Engineering , Vol. 18 No. 2-3, 2023.

  • Datum izdavanja: 07.01.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 14.01.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Comparison of Conventional and Fuzzy Logic-based Charging Control Systems without and with State-of-Charge Estimator (str. 2-14)

Karlo Kvaternik, Danijel Pavković, Josip Kasać, Mihael Cipek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2575kb
Energy development status and emerging technologies in China (str. 15-27)

Jie Zhang, Kun Jiang, Hui Jin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1623kb
A systematic review on battery thermal management systems for electric vehicles (str. 27-40)

Beyzanur Yavuz, Müslüm Arıcı, Sandro Nižetić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 726kb
Utilizing Satellite Remote Sensing and Geographic Information Systems for Assessing Urban Heat Island Effects as Urban Planning Tools for Emerging Economies (str. 41-48)

Gladys Adriana Acosta Fernandez, Nayeli Montserrat Castrejon-Esparza, Sofia Morales-Inzunza, Karen Estrella Martinez-Torres, Luis Arturo Vargas-Robles, Marcos Eduardo Gonzalez-Trevizo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1751kb
CAETS 2023 Conference: e2-mobility - Solutions and Opportunities (str. 48-52)

Neven Duić, Vedran Mornar, Bruno Zelić, Vladimir Andročec, Nikola Čavlina, Vladimir Mrša, Hrvoje Gold, Igor Kuzle, Željko Tomšić
Kratko priopćenje

engleski pdf 1701kb

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