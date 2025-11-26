 Skoči na glavni sadržaj

Croatica Chemica Acta , Vol. 98 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Introduction (str. I-V)


Ostalo

engleski pdf 1578kb
Table of Contents (str. VII-X)


Kazalo

engleski pdf 9528kb
Foreword (str. XI-XI)

Ernest Meštrović, Vladislav Tomišić, Andrea Usenik
Uvodnik

engleski pdf 2936kb
Conclusion (str. XIII-XIII)


Ostalo

engleski pdf 555kb
Cover Page (str. XV-XV)


Ostalo

engleski pdf 1647kb
G-Quadruplex-Forming Aptamers as Selective Inhibitors of HMGB1 Protein: a Journey from Design to Their Functional Validation (str. 67-78)

Ettore Napolitano, Andrea Criscuolo, Claudia Riccardi, Chiara Platella, Domenica Musumeci, Daniela Montesarchio
Pregledni rad

engleski pdf 12052kb
Small Molecule, Big Potential – Nitroxoline in the Era of Rising Antimicrobial Resistance (str. 79-97)

Mirna Petković Didović, Davorka Repac Antić, Davor Kopilović, Sugita Komić, Ivana Gobin
Pregledni rad

engleski pdf 7067kb
Synthesis, Alkali Metal Cation Binding and Computational Analysis of Adamantane-substituted Hexaaza Crown Ethers (str. 99-107)

Tatjana Šumanovac, Mihaela Jakić, Kata Mlinarić-Majerski, Marina Šekutor
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4962kb
Metaphysics of Systems: Complexity, Parent System, and the Graph-theoretical Interpretation of Chemical Reaction Mechanisms (str. 109-115)

Hrvoj Vančik

Izvorni znanstveni članak

Hrvoj Vančik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2630kb
A Short Review on Quaternary Ammonium Compounds (QACs): From Antibacterial Action to Next-Generation Design (str. 117-126)

Doris Crnčević, Renata Odžak, Matilda Šprung
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3850kb
Solid State Characterization of Croatian Wine Grape Pomace by NMR and ATR-FTIR (str. 127-132)

Jelena Parlov Vuković, Tomislav Jednačak, Leda Divjak, Katarina Smetko, Marina Tišma, Ana-Marija Klarić, Ana-Marija Jagatić Korenika, Ana Bucić-Kojić, Predrag Novak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6464kb
Synthesis of Biphenyl Iodonium Salts as (Radio)labelling Precursors for Fluoroarenes (str. 133-144)

Niels Knippenberg, Jan Szczepecki, Richard Nekanovič, Vincent Ornelis, Thomas J. Cleij, Kasper Eersels, Bart van Grinsven, Hanne Diliën
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5541kb
Gold Nanoparticles Functionalized with Peptidoglycan Monomer and 1-Adamantylamine Protect Dopaminergic Neurons Against Oxidative Damages Induced by L-Dopa (str. 145-156)

Ivan Mamić, Maja Beus, Nikolina Kalčec, Nikolina Peranić, Ruža Frkanec, Petra Turčić, Ivana Vinković Vrček
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5455kb
Teaching Chemistry in the New Bachelor “Regenerative Medicine and Technology” (str. 157-166)

Matthew B. Baker, Gavin Hazell, Sabine van Rijt, W. Matthijs Blankesteijn, Tim Welting, Guus van den Akker, Jurica Bauer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13456kb

