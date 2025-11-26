Croatica Chemica Acta , Vol. 98 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 26.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 26.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Kazalo
Ernest Meštrović, Vladislav Tomišić, Andrea Usenik
Uvodnik
Ostalo
Ostalo
Ettore Napolitano, Andrea Criscuolo, Claudia Riccardi, Chiara Platella, Domenica Musumeci, Daniela Montesarchio
Pregledni rad
Mirna Petković Didović, Davorka Repac Antić, Davor Kopilović, Sugita Komić, Ivana Gobin
Pregledni rad
Tatjana Šumanovac, Mihaela Jakić, Kata Mlinarić-Majerski, Marina Šekutor
Izvorni znanstveni članak
Hrvoj Vančik
Izvorni znanstveni članak
Doris Crnčević, Renata Odžak, Matilda Šprung
Izvorni znanstveni članak
Jelena Parlov Vuković, Tomislav Jednačak, Leda Divjak, Katarina Smetko, Marina Tišma, Ana-Marija Klarić, Ana-Marija Jagatić Korenika, Ana Bucić-Kojić, Predrag Novak
Izvorni znanstveni članak
Niels Knippenberg, Jan Szczepecki, Richard Nekanovič, Vincent Ornelis, Thomas J. Cleij, Kasper Eersels, Bart van Grinsven, Hanne Diliën
Izvorni znanstveni članak
Ivan Mamić, Maja Beus, Nikolina Kalčec, Nikolina Peranić, Ruža Frkanec, Petra Turčić, Ivana Vinković Vrček
Izvorni znanstveni članak
Matthew B. Baker, Gavin Hazell, Sabine van Rijt, W. Matthijs Blankesteijn, Tim Welting, Guus van den Akker, Jurica Bauer
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 5.278 *