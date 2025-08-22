 Skoči na glavni sadržaj

Natura Croatica , Vol. 34 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.08.2025.

Sadržaj

A remarkable discovery: Atara (= Rapala) arata (Bremer, 1861), a butterfly genus and species recorded for the first time from Türkiye (str. 1-8)

W. John Tennent, Süleyman Erdeğer, Onat Başbay, Eddie John
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3389kb
Non-marine molluscs of the island of Brač (Croatia) – when can the island be considered explored? (str. 9-36)

Lucie Juřičková, Luboš Beran, Petr Kment
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2506kb
Weathering rate of Late Eocene clastics of Lopar Peninsula (Rab Island, Croatia) (str. 37-52)

Tihomir Marjanac, Marina Čalogović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4759kb
Distribution of the alien slug Boettgerilla pallens Simroth, 1912 in Bulgaria and Serbia (Mollusca: Gastropoda: Boettgerillidae) (str. 53-64)

Ivaylo K. Dedov, Ulrich E. Schneppat, Vukašin Gojšina, Fabia Knechtle Glogger, Regula Cornu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2528kb
Phytosociological study of the southeasternmost islets in Croatia (Southern Adriatic, NE Mediterranean) (str. 65-80)

Nenad Jasprica, Katija Dolina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1550kb
Mitigation measures to reduce roadkill of fire salamander Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) using passive traps in Plitvice Lakes National Park (str. 81-97)

Katica Poljak, Maja Vurnek, Ivanka Špoljarić, Dragana Franjković, Krešimir Čulinović, Željko Rendulić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2233kb
The distribution of Scabiosa delminiana (Caprifoliaceae) in Croatia (str. 99-108)

Milenko Milović, Jagoda Karađole, Marija Pandža
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 638kb
Re-discovery of the invasive guppy Poecilia reticulata (Peters, 1859) (Poeciliidae) in Morocco (str. 109-116)

Soufyane El Caidi, Abdelkhaleq Fouzi Taybi, Youness Mabrouki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
First record of the hematophagous leech Limnatis paluda (Hirudinea: Praobdellidae) in the Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan, with comments on its geographic distribution and environmental preferences (str. 117-123)

Shabnam Farzali, Mair Huseynov, Youness Mabrouki, Asif Manafov, Aladdin Eyvazov, Aynur Hajiagayeva, Andriy Utevsky, Serge Utevsky
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1205kb
Plant and soil invertebrate diversity of a rare alkaline fen in Croatia (str. 125-144)

Ana Randić, Vedran Šegota, Jelena Bujan, Jana Bedek, Antun Alegro, Andreja Brigić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1851kb
A new perspective on the distribution of Horvath’s rock lizard (Iberolacerta horvathi) in Učka Nature Park: new records from Ćićarija mountain (str. 145-154)

Carmen Rožmanić, Danijela Damijanić, Vesna Ahel, Marko Klobučar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3139kb
Mistletoes (Loranthaceae Juss.) and their preliminary distribution in Bosnia and Herzegovina (str. 155-181)

Semir Maslo, Šemso Šarić, Aldin Boškailo, Emir Šarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5614kb
First evidence of the expansion of Podarcis siculus (Reptilia: Squamata: Lacertidae) in the Pannonian Plain, Croatia (str. 183-187)

Marija Kovačević, Nikola Tvrtković
Kratko priopćenje

engleski pdf 1484kb
A case of nest stacking in the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus (str. 189-192)

Thomas O. Mérő, A. Žuljević, I. Šećerov, D. Malbaša
Kratko priopćenje

engleski pdf 249kb
New records of stenoendemic lizard Dinarolacerta montenegrina in Montenegro (str. 193-196)

Aleksandar Simović, Milivoj Krstić, Vuk Iković, Slađana Gvozdenović Nikolić
Kratko priopćenje

engleski pdf 1441kb

