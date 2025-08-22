Natura Croatica , Vol. 34 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 31.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.08.2025.
Sadržaj
W. John Tennent, Süleyman Erdeğer, Onat Başbay, Eddie John
Izvorni znanstveni članak
Lucie Juřičková, Luboš Beran, Petr Kment
Izvorni znanstveni članak
Tihomir Marjanac, Marina Čalogović
Izvorni znanstveni članak
Ivaylo K. Dedov, Ulrich E. Schneppat, Vukašin Gojšina, Fabia Knechtle Glogger, Regula Cornu
Izvorni znanstveni članak
Nenad Jasprica, Katija Dolina
Izvorni znanstveni članak
Katica Poljak, Maja Vurnek, Ivanka Špoljarić, Dragana Franjković, Krešimir Čulinović, Željko Rendulić
Izvorni znanstveni članak
Milenko Milović, Jagoda Karađole, Marija Pandža
Izvorni znanstveni članak
Soufyane El Caidi, Abdelkhaleq Fouzi Taybi, Youness Mabrouki
Izvorni znanstveni članak
Shabnam Farzali, Mair Huseynov, Youness Mabrouki, Asif Manafov, Aladdin Eyvazov, Aynur Hajiagayeva, Andriy Utevsky, Serge Utevsky
Izvorni znanstveni članak
Ana Randić, Vedran Šegota, Jelena Bujan, Jana Bedek, Antun Alegro, Andreja Brigić
Izvorni znanstveni članak
Carmen Rožmanić, Danijela Damijanić, Vesna Ahel, Marko Klobučar
Izvorni znanstveni članak
Semir Maslo, Šemso Šarić, Aldin Boškailo, Emir Šarić
Izvorni znanstveni članak
Marija Kovačević, Nikola Tvrtković
Kratko priopćenje
Thomas O. Mérő, A. Žuljević, I. Šećerov, D. Malbaša
Kratko priopćenje
Aleksandar Simović, Milivoj Krstić, Vuk Iković, Slađana Gvozdenović Nikolić
Kratko priopćenje
