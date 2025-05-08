 Skoči na glavni sadržaj

ST-OPEN , Vol. 6 , 2025.

  • Datum izdavanja: 08.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Lexical stratification in 20th-century Croatian children’s poetry (str. 1-22)

Ana Milavić, Anđela Milinović Hrga
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 460kb
Bitcoin price prediction using sentiment analysis (str. 1-15)

Dora Grubišić, Blanka Škrabić Perić, Mario Jadrić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 627kb
Criticism of Pope Francis as a crisis of faith and a hindrance to evangelization (str. 1-30)

Stipe Mlikotić, Ivica Jurić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 609kb
Elementary school students’ perceptions of technology education classes in southern Croatia (str. 1-10)

Andrea Brčić, Anna Alajbeg
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 328kb
Exploring microtransaction use and gambling risk: a cross-sectional study (str. 1-10)

Bruno Kačer, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 290kb
Investigating second language demotivation of secondary school English as a foreign language learners in Croatia: a mixed-methods study (str. 1-24)

Bruna Tomić, Danijela Šegedin Borovina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 395kb
Croatian as an international language in the 16th and 17th centuries: evidence from the Vatican Archives (str. 1-24)

Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4296kb
Spatio-temporal changes of thermohaline properties and nutrients in the Mediterranean Sea (str. 1-15)

Ivona Siber, Frano Matić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2673kb
The association of online game content with well-being and self-esteem (str. 1-15)

Dea Miletić, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 337kb
Anthropometric characteristics and motor abilities of youth futsal players (str. 1-9)

Ante Prgomet, Jakov Marasović, Ante Rađa, Marko Erceg
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 287kb
A historical reconstruction of the legend of Miljenko and Dobrila (Kaštela, Croatia, 17th century) (str. 1-22)

Vinka Klišmanić, Mladen Domazet
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 383kb
Assessing the early impact of ST-OPEN (2020–2025): Simulated impact factors and bibliometric indicators Across Google Scholar, Scopus, and Web of Science (str. 1-8)

Željana Bašić, Danijel Gudelj, Ana Marušić
Uvodnik

engleski pdf 269kb
Transcriptome analysis of thyroid tissue in patients with Hashimoto’s disease using next-generation sequencing: case–control study (str. 1-19)

Marija Čikotić, Marieta Bujak, Silvija Piškorjanac, Mario Štefanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2085kb
Contesting ideas in socialist Yugoslavia: the Korčula Summer School, the Kumrovec Political School, and their legacy (1964–2003) (str. 1-23)

Toma Gruica
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 439kb
Situational efficiency of clubs in the group stage of the UEFA Europa League 2023/2024 (str. 1-8)

Franko Dujmović, Jakov Marasović, Ante Rađa, Marko Erceg
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 268kb
Blast injury to the common carotid artery in a soldier wounded in the war in Ukraine: a case report (str. 1-6)

Vitelii Lukiianchuk, Dmytro Mialkovskyi, Serhii Palka
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 405kb
Monetary independence and liberalisation of capital flows: an unattainable duo in the context of financial globalisation and eurozone accession? (str. 1-13)

Klara Perica, Josip Visković, Mario Pečarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 589kb
Involuntary psychiatric treatment as a safety measure in Croatian law (str. 1-14)

Ela Juras, Damir Juras
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 320kb
The association between situational, technical and tactical parameters and performance in football: analysis of a sample from the Croatian First Football League (str. 1-9)

Bruno Baćina, Jakša Škomrlj, Šime Veršić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 465kb
Educators’ attitudes toward using theatre puppets in early childhood education and care (str. 1-14)

Ivana Visković, Anđela Vujević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 357kb

Posjeta: 9.222 *