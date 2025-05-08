ST-OPEN , Vol. 6 , 2025.
- Datum izdavanja: 08.05.2025.
- Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Milavić, Anđela Milinović Hrga
Izvorni znanstveni članak
Dora Grubišić, Blanka Škrabić Perić, Mario Jadrić
Izvorni znanstveni članak
Stipe Mlikotić, Ivica Jurić
Izvorni znanstveni članak
Andrea Brčić, Anna Alajbeg
Izvorni znanstveni članak
Bruno Kačer, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak
Bruna Tomić, Danijela Šegedin Borovina
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak
Ivona Siber, Frano Matić
Izvorni znanstveni članak
Dea Miletić, Ivan Buljan
Izvorni znanstveni članak
Ante Prgomet, Jakov Marasović, Ante Rađa, Marko Erceg
Izvorni znanstveni članak
Vinka Klišmanić, Mladen Domazet
Izvorni znanstveni članak
Željana Bašić, Danijel Gudelj, Ana Marušić
Uvodnik
Marija Čikotić, Marieta Bujak, Silvija Piškorjanac, Mario Štefanić
Izvorni znanstveni članak
Toma Gruica
Izvorni znanstveni članak
Franko Dujmović, Jakov Marasović, Ante Rađa, Marko Erceg
Izvorni znanstveni članak
Vitelii Lukiianchuk, Dmytro Mialkovskyi, Serhii Palka
Izvorni znanstveni članak
Klara Perica, Josip Visković, Mario Pečarić
Izvorni znanstveni članak
Ela Juras, Damir Juras
Izvorni znanstveni članak
Bruno Baćina, Jakša Škomrlj, Šime Veršić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Visković, Anđela Vujević
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 9.222 *