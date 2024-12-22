 Skoči na glavni sadržaj

Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama , Vol. 8 No. 8, 2024.

  • Datum izdavanja: 22.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 02.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

RIJEČ GLAVNE UREDNICE (str. 7-7)

Marta Zečević Berbić
Uvodnik

hrvatski pdf 25kb
PODRŠKA ODGOJITELJA DJECI S OSTEOGENESIS IMPERFECTOM U USTANOVAMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (str. 9-16)

hrvatski pdf 76kb
PRESCHOOL TEACHERS’ SUPPORT TO CHILDREN WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA IN EARLY AND PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS (str. 9-16)

Lucca Lalić, Aleksandra Krampač-Grljušić
Pregledni rad

SUVREMENE OVISNOSTI U DJETINJSTVU I ADOLESCENCIJI: OVISNOST O ENERGETSKIM PIĆIMA I VIDEO IGRICAMA (str. 17-25)

hrvatski pdf 81kb
MODERN DAY ADDICTIONS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: ADDICTION TO ENERGY DRINKS AND VIDEO GAMES (str. 17-25)

Gabriel Romstein
Pregledni rad

(BIO)ETIKA U PODUZETNIŠTVU - PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA I PREPORUKE ZA BUDUĆNOST (str. 27-36)

hrvatski pdf 91kb
(BIO)ETHICS IN ENTREPRENEURSHIP - A REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH AND RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE (str. 27-36)

Dorothea Bedeković, Tomislav Malenica, Edita Borić, Lovro Borić
Pregledni rad

JEZIČNE POGREŠKE U PISANIM RADOVIMA KOD SREDNJOŠKOLACA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA (str. 37-54)

hrvatski pdf 116kb
LINGUISTIC ERRORS IN WRITTEN ASSIGNMENTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN CROATIAN LANGUAGE CLASSES (str. 37-54)

Antonija Grozdanović
Stručni rad

BOLEST KAO KULTUROLOŠKI FENOMEN U PRIPOVIJETKAMA NEZASITNOST I BIJEDA TE PRED SVJETLOM (str. 55-65)

hrvatski pdf 81kb
DISEASE AS A CULTURAL PHENNOMENON IN SHORT STORIES NEZASITNOSTI I BIJEDA AND PRED SVJETLOM (str. 55-65)

Ivona Smolčić
Stručni rad

POSTANAK SVIJETA I BOGOVA U GRČKOJ MITOLOGIJI (str. 67-76)

hrvatski pdf 71kb
THE ORIGIN OF THE WORLD AND THE GODS IN GREEK MYTHOLOGY (str. 67-76)

Antonija Grozdanović
Stručni rad

KNJIGE ZA DJECU NA IZLOŽBENIM POLICAMA VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA (str. 77-84)

hrvatski pdf 83kb
CHILDREN'S BOOKS ON DISPLAY SHELVES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (str. 77-84)

Zorica Antulov
Stručni rad

PRIKAZ KNJIGE: RAZNOLIKOST ŽIVOG SVIJETA: PRIRUČNIK ZA STUDENTE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA, STUDENTE UČITELJSKOG FAKULTETA, ODGOJITELJE I UČITELJE (str. 85-88)

Krešimir Vidačić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 47kb

Posjeta: 0 *