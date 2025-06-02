 Skoči na glavni sadržaj

Kartografija i geoinformacije , Vol. 24 No. 43, 2025.

  • Datum izdavanja: 02.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.08.2025.

Sadržaj

Opremljenost središnjim funkcijama u naseljima Hercegbosanske županije – primjer općine Tomislavgrad (str. 5-23)

hrvatski pdf 7096kb
Central Functions in the Settlements of Herceg-Bosnia County – the Example of Tomislavgrad Municipality (str. 4-23)

Denis Radoš, Branimir Vukosav, Mislav Stjepan Čagalj
Pregledni rad

engleski pdf 7096kb
Istraživanje vizualnih varijabli za učinkovitu web-kartografiju (str. 25-43)

hrvatski pdf 8004kb
Exploring Visual Variables for Effective Web Cartography (str. 24-43)

Nikoleta Nikolova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8004kb
Uporaba daljinskog istraživanja i GIS-a za dijagnosticiranje i ocjenu trenutačnog stanja sastojina vrste Acacia raddiana: Slučaj sliva Maider (Maroko) (str. 44-60)

hrvatski pdf 22575kb
Use of Remote Sensing and GIS to Diagnose and Assess the Current Situation of Acacia Raddiana Stands / Case of the Maider BV (Morocco) (str. 45-60)

Otman Tamri, Saïd Chakiri, Allal Labriki, Mohammed Amine Zerdeb
Pregledni rad

engleski pdf 22575kb
Višegodišnji program službene državne kartografije za razdoblje 2025. – 2034. (str. 63-71)

hrvatski pdf 669kb
Multi-Annual Official State Cartography Programme for the Period 2025 – 2034 (str. 62-71)

Državna geodetska uprava
Vijest

engleski pdf 669kb
Rezultati natječaja za dječju kartu svijeta 2025. u Hrvatskoj (str. 73-77)

hrvatski pdf 5145kb
Results of the 2025 Children's Map of the World Competition in Croatia (str. 72-76)

Klaudija Molnar, Jurica Jagetić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 5145kb
Hrvatska na međunarodnoj izložbi karata (str. 78-79)

hrvatski pdf 2254kb
Croatia at the International Cartographic Exhibition (str. 78-79)

Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 2254kb
Mapping the Mediterranean: Innovative Approaches to Historical Cartography (13th – 20th Century) (str. 80-83)

hrvatski pdf 2873kb
Mapping the Mediterranean: Innovative Approaches to Historical Cartography (13th–20th Century) (str. 80-83)

Tome Marelić
Vijest

engleski pdf 2873kb
QGIS User Conference u Norrköpingu (str. 84-87)

hrvatski pdf 1261kb
QGIS User Conference in Norrköping (str. 84-87)

Vedran Stojnović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1261kb
Perplexity i klasifikacija kartografskih projekcija (str. 89-91)

hrvatski pdf 592kb
Perplexity and Classification of Map Projections (str. 88-91)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 592kb
Umjetna inteligencija osvrće se na prikaz ChatGPT-jeva znanja o kartografskim projekcijama (str. 93-97)

hrvatski pdf 941kb
Artificial Intelligence Takes a Look at the Review of ChatGPT's Knowledge on Map Projections (str. 92-97)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 941kb
Najprikladnije kartografske projekcije za izradu globusa i umjetna inteligencija (str. 99-101)

hrvatski pdf 556kb
The Most Suitable Map Projections for Creating Globes and Artificial Intelligence (str. 98-101)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 556kb
Novo vodstvo HKOIG-a i najava 18. simpozija: Pogled geodetske struke u budućnost (str. 103-103)

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Vijest

hrvatski pdf 800kb

