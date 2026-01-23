 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Operational Research Review , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Assessing the pure technical efficiency of public primary schools in the City of Zagreb (str. 1-15)

Branko Stanić, Simona Prijaković, Mihaela Bronić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 379kb
Customer impatience in the GI/M(k)/1/N queue with working vacation: Economic and performance analysis (str. 17-27)

Abdelhak Guendouzi, Allal Saadaoui
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 467kb
Solution to the single parametric linear programming problems via simplex-based algorithms: handling the uncertainties in costs, left or right-hand sides (str. 29-40)

Gizem Temelcan Ergenecosar, Hale Gonce Kocken, Inci Albayrak, Mustafa Sivri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 448kb
On the identification of a distribution for the arrivals to a queueing system: an application from bank data (str. 41-49)

Ashwini K, Sumathi Prabhu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 427kb
Management ownership and earnings management: application of matching techniques (str. 51-65)

Slavko Šodan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 515kb
Determinants of real estate prices in Croatian counties: spatial panel data analysis (str. 67-79)

Magdalena Milan, Lena Malešević Perović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 536kb
Risk-based decision-making: extended F-Entropy method with correction factor based 2D-FAHP method (str. 81-96)

Aysu Yaşar, Mehmet Kenan Terzioğlu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 753kb
Multidecision criteria models for Logistics Performance Index in the EU countries (str. 97-110)

Ângela Silva, Bruna Barros, Helena Sofia Rodrigues
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1197kb
A hybrid approach to approximate the Pareto front of the MOST problem (str. 111-123)

Asma Boumesbah, Mohamed El-Amine Chergui
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 475kb
Reliability and performance evaluation of retrial repairable systems with an unreliable repairer using the GSPN model (str. 125-139)

Kheireddine Boudehane, Samira Taleb
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2886kb
Comparative assessment of flexible manufacturing systems using the EDAS and Shannon entropy method (str. 141-157)

Pankaj Prasad Dwivedi, Dilip Kumar Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1269kb
Can student attitudes toward immigration be changed? Evidence from a survey experiment in Croatia (str. 159-170)

Ria Ivandić, Velibor Mačkić, Miroslav Mandić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 360kb
Doubly effective one round election model: Improving efficiency and fiscal savings (str. 171-180)

Josip Matejaš, Danijel Mlinarić, Tunjo Perić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 312kb

