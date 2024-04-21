Zbornik Umjetničke akademije u Splitu , Vol. 2 No. 2, 2023.
- Datum izdavanja: 21.04.2024.
- Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Vilena Vrbanić
Izvorni znanstveni članak
Javier Á. Domingo
Izvorni znanstveni članak
Mirko Jankov
Prethodno priopćenje
Vito Balić, Maja Džaja Krile, Žana Siminiati Violić
Pregledni rad
Božo Kesić
Pregledni rad
Marija Milchin, Johannes Weber, Gabriela Krist
Pregledni rad
Ljubica Marčetić-Marinović
Stručni rad
Daniela Matetić Poljak
Recenzija, prikaz
Ita Praničević borovac
Recenzija, prikaz
Posjeta: 2.379 *