Zbornik Umjetničke akademije u Splitu , Vol. 2 No. 2, 2023.

  • Datum izdavanja: 21.04.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

Od „bandi razbojnika” do „bezprimjerene hrabrosti”: limeni puhački instrumenti u dalmatinskim muzejima (str. 7-25)

Vilena Vrbanić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1243kb
Analysis and Meaning of the Use of Red Porphyry (Mons Porphyrites) in Roman and late Roman Architecture: The Temple of the Sun in Rome and the Lateran Baptistery (str. 27-50)

Javier Á. Domingo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3300kb
Rukopisne orguljske knjižice kao osobni svirački katalozi: primjeri iz glazbenih arhiva Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (str. 51-70)

Mirko Jankov
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 4305kb
Ostavština Silvija Bombardellija u Knjižnici Umjetničke akademije u Splitu (str. 71-85)

Vito Balić, Maja Džaja Krile, Žana Siminiati Violić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1932kb
Umjetnička akademija u Splitu i suvremena vizualna umjetnost u Hrvatskoj. Pozicija i značenje (s naglaskom na Odsjek za slikarstvo) (str. 87-95)

Božo Kesić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1040kb
Material Sensors for the Surface Recession of Calcareous Stones: Understanding Present and Future Decay (str. 97-105)

Marija Milchin, Johannes Weber, Gabriela Krist
Pregledni rad

engleski pdf 488kb
Prijedlog preoblikovanja plakata „Znakovi za uzbunjivanje” i poziv na njegovu doradu (str. 107-118)

Ljubica Marčetić-Marinović
Stručni rad

hrvatski pdf 1540kb
Ivo BABIĆ, Dalmatinski spoliji, prošlost u ulomcima, Književni krug, Split 2023., 209 stranica, Biblioteka znanstvenih djela Književnog kruga (str. 121-123)

Daniela Matetić Poljak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 73kb
Željko BRGULJAN „Život Meduse: Likovna svjedočanstva putovanja i stradanja Lloydova parobroda Medusa”, Hrvatski pomorski muzej Split, 2023. (str. 124-126)

Ita Praničević borovac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 65kb
Ennio STIPČEVIĆ–Tomislav BUŽIĆ–Vito BALIĆ (ur.): Ivan Lukačić OFMConv. (c. 1585–1648), Sacrae cantiones, Venezia, 1620, mottetti a 1–5 voci, 2” edizione, Padova: Centro Studi Antoniani, 2023., 23+74 str., ISMN 979-0-705092-63-9 (str. 127-128)

Sara Dodig Baučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 56kb

