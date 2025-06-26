 Skoči na glavni sadržaj

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo , Vol. 72 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Artificial Neural Network for Improving the Motion Control Quality of Underwater Remotely Operated Vehicle (str. 39-48)

Xuan-Kien Dang, Žarko Koboević, Nguyen-Hoang Long Phan, Viet-Dung Do, Soi Ly
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3114kb
CFD Analysis of Hull Separation and Vessel Speed on the Hydrodynamic Performance of Catamaran Trash Skimmers (str. 49-56)

Ahmad Firdhaus, Ahmad Fauzan Zakki, Samuel Samuel, Andi Trimulyono, Raichi Gumawan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2496kb
Bridging S-N Method and Fracture Mechanics in Fatigue Evaluation of Fillet Welded T joints of an Oil Tanker (str. 57-68)

Tasmia Hoque, S M Ikhtiar Mahmud
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5798kb
Structural Assessment of Frame Design of 40-ft ISO LNG Tank under High and Low Cycle Load Conditions (str. 69-82)

Tuswan Tuswan, Denis Paskal, Ocid Mursid, Alfiy Alfatarizqi, Hartono Yudo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5944kb
Analysis of Recreational Crafts Accidents – Precondition for Improvement of Safety of Navigation in the Adriatic Sea (str. 83-92)

Ante Komać, Vlado Frančić, Marko Strabić, Renato Ivče
Prethodno priopćenje

engleski pdf 882kb

Posjeta: 850 *