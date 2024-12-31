 Skoči na glavni sadržaj

Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme , Vol. 19. No. 27., 2024.

  • Datum izdavanja: 31.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 12.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-3)

hrvatski pdf 116kb
Contents

Kazalo

Uvodna riječ (str. 4-4)

Uvodnik

hrvatski pdf 100kb
Opseg glave: o inteligenciji, klasifikaciji i obrazovanju (str. 5-28)

hrvatski pdf 401kb
Circumference of the head: about intelligence, classification and education

Eva Marija Jurešić
Stručni rad

Povezanost akademskog uspjeha sa studentskim radom među studenticama i studentima Sveučilišta u Zagrebu (str. 29-47)

hrvatski pdf 537kb
Connection between academic attainment and student employment among students at University of Zagreb (str. 29-47)

Vinona Burela
Stručni rad

Percepcija problema i (ne)formalne podrške mladih studenata zadarskog područja pred osamostaljenjem (str. 48-65)

hrvatski pdf 367kb
Perception of problems and (in)formal support of young students of Zadar area about to become independent (str. 48-65)

Mateo Tomišić, Patricia Zorić, Magdalena Batinović, Nikolina Mucić, Marea Novosel, Patrik Pavleković, Mirta Zvonka Škugor, Martina Ušljebrka
Stručni rad

The Neocolonial Present – Theory and practice in the Middle Eastern cases of Nakba (1948-2023) and 100 years of Kurdish revolution (str. 66-85)

Hana Barši Palmić, João Rochate da Palma
Stručni rad

engleski pdf 375kb
Artsakh and Gaza: A Parallel Struggle (str. 86-108)

Klara Francesca Junkar
Stručni rad

engleski pdf 499kb
„Petrinja će jednostavno biti grad obnovljenih zgrada“ - izazovi revitalizacije grada Petrinje nakon potresa (str. 109-126)

hrvatski pdf 639kb
“Petrinja will simply be the city of restored buildings” - the challenges of revitalizing the city of Petrinja after the earthquake (str. 109-126)

Tamara Krešić
Stručni rad

Sukob generacija i mekluanovska filozofija medija u Paklenoj naranči (str. 127-139)

hrvatski pdf 212kb
Clash of generations and McLuhan’s philosophy of media in Clockwork Orange (str. 127-139)

Tvrtko Balić
Stručni rad

Partnersko nasilje: pregled istraživanja o riziko faktorima, posljedicama i mjerama prevencije (str. 139-172)

srpski pdf 374kb
Intimate partner violence: a research review of risk factors, consequences and prevention programmes (str. 139-172)

Jelena Bačić
Stručni rad

Gregurović, S. i Klempić Bogadi, S., ur. (2023). Neminovnost ili izbor? Povijesni i suvremeni aspekti migracija u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti – Jesenski i Turk (str. 173-177)

Antonio Krnić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 148kb
Intervju s dr.sc. Majom Solar (str. 178-185)

Ostalo

hrvatski pdf 158kb
Naputak suradnicima (str. 186-188)

Ostalo

hrvatski pdf 141kb

