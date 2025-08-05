 Skoči na glavni sadržaj

Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema , Vol. 29 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.08.2025.

Sadržaj

Promišljanja o postignućima i izazovima knjižnične arhitekture (str. 9-27)

hrvatski pdf 335kb
Reflections about the library architecture: achievements and challenges (str. 9-27)

Tatjana Aparac-Jelušić, Faletar Sanjica
Pregledni rad

Arhitektura knjižnice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (str. 28-42)

hrvatski pdf 377kb
Architecture of the library at the Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek (str. 28-42)

Nikolina Milanović, Ivana Iljkić
Stručni rad

Iskorak knjižnice u lokalnu zajednicu – uređenje vanjskih prostora knjižnice (str. 43-63)

hrvatski pdf 605kb
Library Outreach into the Local Community – Adaptation of Library's Outdoor (str. 43-63)

Jasminka Kurt, Marija Juranko Ladavac
Stručni rad

Arhitektura i prostor Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci kao važan čimbenik razvoja (str. 64-84)

hrvatski pdf 553kb
The Architecture and Space of the Vinkovci City Library and Reading Room as an Important Development Factor (str. 64-84)

Vedrana Lugić, Tihomir Marojević
Stručni rad

Prilagodba prostora za potrebe knjižničnog fonda i korisnika – iskustvo preseljenja knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku (str. 85-103)

hrvatski pdf 1100kb
Optimizing library space for the needs of the library collection and users – the experience of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek (str. 85-103)

Kristina Kiš
Stručni rad

Transformacija tradicije: rekonstrukcija i prenamjena prostora bivše kotlovnice u moderni Odjel za mlade Gradske knjižnice Vukovar - Spajalica (str. 104-120)

hrvatski pdf 352kb
Transformation of Tradition: Reconstruction and Repurposing of the Former Boiler Room into the Modern Youth Department of the Vukovar City Library – Spajalica (str. 104-120)

Vlatka Surma Szabo
Stručni rad

Gradska knjižnica Požega – dokazano savršen spoj starog i novog (str. 121-148)

hrvatski pdf 3177kb
Požega City Library – a proven perfect combination of old and new (str. 121-148)

Mirjana Franculić
Stručni rad

Zajednički prostori stvaranja unutar finskih narodnih knjižnica: Iskustvo job shadowinga (str. 149-165)

hrvatski pdf 796kb
Common spaces of Creation within finish public libraries: The Job shadowing experience (str. 149-165)

Katarina Sovulj, Lucija Pivčević
Stručni rad

Splitski srednjoškolski časopisi na prijelazu stoljeća – koncept, sadržaj, vrijednosti (str. 166-176)

hrvatski pdf 288kb
Split high school newspapers at the turn of the century – concept, content, values (str. 166-176)

Ana Jović, MArgita Mirčeta Zakarija
Stručni rad

Zbirka grafičkih mapa i grafičkih listova Gradske knjižnice u Zagrebu (str. 177-195)

hrvatski pdf 1382kb
Collection of Graphic Portfolios and Prints of the City Library of Zagreb (str. 177-195)

Igor Pugelnik
Stručni rad

Nabava knjižnične građe u školskim knjižnicama - analiza istraživanja provedenog tijekom siječnja/veljače 2024. (str. 196-211)

hrvatski pdf 378kb
Procurement of library materials in school libraries – an analysis of the research done during January and February of the year 2024 (str. 196-211)

Gorana Hasel, Darija Benaković
Stručni rad

Izazovi konverzije knjižničnog sustava: Studija slučaja Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (str. 212-229)

hrvatski pdf 837kb
Challenges in the Conversion of a Library System: A Case Study of the Vinkovci City Library (str. 212-229)

Kristina Videković, Klaudija Mandić
Stručni rad

