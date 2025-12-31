Natura Croatica , Vol. 34 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Manfred A. Jäch, Michaela Brojer, Edin Lugić, Vlatka Mičetić Stanković
Izvorni znanstveni članak
Irena Grbac, Martina Podnar, Boris Lauš, Bruno Schmidt
Izvorni znanstveni članak
Pranverë Sadiku, Halil Ibrahimi
Izvorni znanstveni članak
Borna Brezak, Karmela Adžić, Patricia Kokot, Tin Rožman, Iva Čupić, Duje Lisičić, Mladen Kučinić, Srđan Pichler, Josip Skejo
Izvorni znanstveni članak
Balázs Tóth, Róbert Enyedi, Gergely Katona, Tamás Korompai
Izvorni znanstveni članak
Sanja Puljas, Juraj Kamenjarin, Leon Bošnjak, Ivica Šamanić
Izvorni znanstveni članak
Paola Rumin, Anja Rimac
Izvorni znanstveni članak
Fouzi Abdelkhaleq Taybi, Kamal Gourari, Abdessadek Essadek, Youness Mabrouki
Izvorni znanstveni članak
Dejan Kulijer, Peter Kogovšek, Nika Tivadar
Izvorni znanstveni članak
Andreja Brigić, Vedran Šegota, Fran Rebrina, Antun Alegro, Andrej Stroj, Anja Rimac, Marija Bučar
Izvorni znanstveni članak
Toni Kočevar, Jelena Kralj
Izvorni znanstveni članak
Mladen Kučinić, Nazymgul Akimbekova, Danijela Gumhalter, Maja Pintar, Ainagul Balgauovna Kaliyeva, Ana Šalinović Steinbacher, Mirna Klaić, Zarina Sergazinova, Josip Skejo
Izvorni znanstveni članak
Lamia Boutabia, Mohamed El Hadi Derguini, Salah Telailia
Izvorni znanstveni članak
Sebastian Ćato
Kratko priopćenje
Mihailo Vujić, Vukašin Gojšina
Kratko priopćenje
Maria Špoljar, Mirela Sertić Perić, Renata MAtoničkin Kepčija, Ivančica Ternjej, Fran Rebrina, Sven Horvatić, Damir Sirovina, Marko Miliša, Zoran Marčić, Goran Kovačević, Lucija Šerić Jelaska, Valentina Dorić, Jasna Lajtner
Pregledni rad
