 Skoči na glavni sadržaj

Natura Croatica , Vol. 34 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 31.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Annotated checklist of the minute moss beetles (Insecta: Coleoptera: Hydraenidae) of Croatia, with two lectotype designations (str. 199-240)

Manfred A. Jäch, Michaela Brojer, Edin Lugić, Vlatka Mičetić Stanković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2096kb
Carniolan lizard Zootoca carniolica (Reptilia: Squamata: Lacertidae) in Croatia: implication on species conservation (str. 241-256)

Irena Grbac, Martina Podnar, Boris Lauš, Bruno Schmidt
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2969kb
Contribution to the knowledge of the caddisfly (Insecta: Trichoptera) fauna of the eastern part of Kosovo with the first record of Wormaldia juliani Kumanski, 1979 (str. 257-266)

Pranverë Sadiku, Halil Ibrahimi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 496kb
Mediterranean House Gecko, Hemidactylus turcicus (Reptilia: Gekkonidae), has established urban populations in Central Europe (str. 267-276)

Borna Brezak, Karmela Adžić, Patricia Kokot, Tin Rožman, Iva Čupić, Duje Lisičić, Mladen Kučinić, Srđan Pichler, Josip Skejo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2218kb
Revealing miracle: news on the Dalmatian geometrid moth Mirlatia arcuata Hausmann, Mayr, László & Huemer, 2023 (Lepidoptera: Geometridae) (str. 277-290)

Balázs Tóth, Róbert Enyedi, Gergely Katona, Tamás Korompai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1891kb
Diversity of the gall-inducing Cynipidae on Quercus virgiliana in Central Dalmatia, Croatia (str. 294-302)

Sanja Puljas, Juraj Kamenjarin, Leon Bošnjak, Ivica Šamanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3735kb
Epiphytic bryophytes of an urban forest: diversity, ecology, and host tree preference in Maksimir Forest Park, Zagreb (str. 303-325)

Paola Rumin, Anja Rimac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1115kb
Expansion of the non-indigenous sponge Paraleucilla magna Klautau, Monteiro & Borojevic, 2004 (Porifera: Calcarea) along the Mediterranean coast of Morocco (str. 327-335)

Fouzi Abdelkhaleq Taybi, Kamal Gourari, Abdessadek Essadek, Youness Mabrouki
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1433kb
The spread of Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) (Odonata: Libellulidae) in the western part of the Balkan Peninsula (str. 337-348)

Dejan Kulijer, Peter Kogovšek, Nika Tivadar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2016kb
Ecology versus toponymy: ecological reassessment of a historically misnamed locality (Sunđer, Velebit Mountain) (str. 349-366)

Andreja Brigić, Vedran Šegota, Fran Rebrina, Antun Alegro, Andrej Stroj, Anja Rimac, Marija Bučar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1917kb
Clutch and egg size in marine and freshwater common terns Sterna hirundo (str. 367-376)

Toni Kočevar, Jelena Kralj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 376kb
A surprising finding of the species Stenophylax malaspina (Schmid, 1957) (Insecta, Trichoptera) in Croatia (str. 377-386)

Mladen Kučinić, Nazymgul Akimbekova, Danijela Gumhalter, Maja Pintar, Ainagul Balgauovna Kaliyeva, Ana Šalinović Steinbacher, Mirna Klaić, Zarina Sergazinova, Josip Skejo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1594kb
Recent nesting of the Red-crested Pochard Netta rufina (Pallas, 1773) confirmed in Algeria (str. 387-393)

Lamia Boutabia, Mohamed El Hadi Derguini, Salah Telailia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 783kb
On the recent presence of Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) in Croatia (str. 395-398)

Sebastian Ćato
Kratko priopćenje

engleski pdf 944kb
Dinaric land leech Xerobdella anulata (Autrum, 1958) (Hirudinea: Xerobdellidae) in Serbia - the easternmost record in Europe (str. 399-403)

Mihailo Vujić, Vukašin Gojšina
Kratko priopćenje

engleski pdf 2203kb
150 years of the Division of Zoology at the Faculty of Science, University of Zagreb: a review of the last decade (str. 403-423)

Maria Špoljar, Mirela Sertić Perić, Renata MAtoničkin Kepčija, Ivančica Ternjej, Fran Rebrina, Sven Horvatić, Damir Sirovina, Marko Miliša, Zoran Marčić, Goran Kovačević, Lucija Šerić Jelaska, Valentina Dorić, Jasna Lajtner
Pregledni rad

engleski pdf 2256kb
Plethora of plants – collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (10): Glasshouse Succulents of the family Asphodelaceae - subfamily Alooideae (str. 425-474)

Dubravka Sandev
Stručni rad

engleski pdf 7274kb

Posjeta: 8.436 *