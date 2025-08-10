 Skoči na glavni sadržaj

ADMET and DMPK , Vol. 13 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.08.2025.

Comparison of lipophilic and size-exclusion membranes: the effect of stirring and cyclodextrin in the donor compartment

Petra Tőzsér, Szabina Kádár, Edina Szabó, Máté Dobó, Gergő Tóth, György T. Balogh, Péter Sóti, Bálint Sinkó, Enikő Borbás
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1497kb
Fabrication and optimization of freeze-dried isoniazid-loaded poly-ε-caprolactone nanoparticles

Eknath Kole, Yuvraj Pawara, Atul Chaudhari, Aniruddha Chatterjee, Jitendra Naik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1678kb
Exploring hepatic stellate cell-driven fibrosis: therapeutic advances and future perspectives

Alka Singh, Ansab Akhtar, Prashant Shukla
Pregledni rad

engleski pdf 1178kb
Bile micelle binding of structurally diverse ionized drug molecules

Mayu Konishi, Kiyohiko Sugano
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 947kb
Morphine electrochemical determination using SnO2 nanostructure-modified glassy carbon electrode in the presence of diclofenac

Zainab S. Hadawi, Isam Ngaimesh Taeb, Rasha N. Aljabery
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 810kb
Electrochemical sensors for anticancer drugs used in the targeted therapy of chronic myeloid leukaemia

Totka Dodevska
Pregledni rad

engleski pdf 965kb
Nano-modified biosensors for detection of pathogenic diseases: The prospect of smart, multiplex and point-of-care testing

Abdullahi Umar Ibrahim, Pwadubashiyi Coston Pwavodi, Mehmet Oszoz, Basil Barth Duwa, Irkham Irkham, Yeni Wahyuni Hartati
Pregledni rad

engleski pdf 1153kb
Monolayer graphene/platinum-modified 3D origami microfluidic paper-based biosensor for smartphone-assisted biomarkers detection

Arda Fridua Putra, Annisa Septyana Ningrum, Suyanto Suyanto, Vania Mitha Pratiwi, Muhammad Yusuf Hakim Widianto, Irkham Irkham, Wulan Tri Wahyuni, Isnaini Rahmawati, Fu-Ming Wang, Chi-Hsien Huang, Ruri Agung Wahyuono
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1755kb

