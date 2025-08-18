 Skoči na glavni sadržaj

Nursing journal , Vol. 30 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.08.2025.

Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Hrvatske udruge medicinskih sestara (str. 77-81)

Society for Diabetes, Endocrinology and Metabolic Diseases of the Croatian Nurses Association (str. 77-81)

Vilma Kolarić
Uvodnik

Kvaliteta spavanja medicinskih dispečera: presječno istraživanje (str. 82-90)

Sleep quality of medical dispatchers: cross-sectional study (str. 82-90)

Larisa Žula, Dominika Vrbnjak, Kasandra Musović
Izvorni znanstveni članak

Knowledge and Attitudes of Emergency Medical Service Nurses Toward Palliative Care: A Cross-Sectional Study in Šibenik-Knin County, Croatia (str. 91-96)

Znanja i stavovi medicinskih sestara Hitne medicinske službe u Šibensko-kninskoj županiji o palijativnoj skrbi: presječno istraživanje

Martin Ercegovac, Ivica Matić, Marta Čivljak
Izvorni znanstveni članak

Nursing in North Macedonia – Opportunities and challenges (str. 97-105)

Sestrinstvo u Sjevernoj Makedoniji – mogućnosti i izazovi

Natalija Dechovski, Valentina Gorichanec
Pregledni rad

Preventivne aktivnosti patronažnih sestara Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (str. 106-110)

Preventive activities of community nurses of Primorje-Gorski Kotar County Health Center

Rozmari Tusić, Ivanka Peranić
Stručni rad

Uloga medicinske sestre u liječenju pacijenta s Heydeovim sindromom (str. 111-114)

The role of the nurse in treating a patient with Heyde syndrome

Snježana Jušić, Mišela Radnić, Iva Lazinica
Stručni rad

Angioedem – Izazovi primarnog zbrinjavanja i dijagnostičko-terapijska obrada (str. 115-118)

Angioedema – Challenges of primary care and diagnostic-therapeutic treatment

Ivan Vukelić
Pismo uredniku

Prikaz knjige: Alzheimerova demencija – od dijagnostike do zdravstvene skrbi kroz ustanove za zdravstvenu njegu (str. 119-121)

Book review: Alzheimer’s Dementia – From Diagnosis to Health Care Through Nursing Institutions

Željka Ostović
Recenzija, prikaz

Prikaz knjige: Osnove zdravstvene njege (str. 122-123)

Book review: Basic nursing care

Jelena Lučan
Recenzija, prikaz

Corrigendum (str. 124-124)

Marija Spevan
Ispravak

