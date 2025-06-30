 Skoči na glavni sadržaj

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva , Vol. 87 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.08.2025.

Izazovi ekološke poljoprivrede na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Požeško-slavonske županije (str. 3-18)

hrvatski pdf 2277kb
Challenges of organic farming on family farms in Požega-Slavonia County (str. 3-18)

Tomislav Soldo, Jasmina Mlađenović
Izvorni znanstveni članak

Usporedba karti hraniva za dopunsku preciznu gnojidbu izrađenih primjenom satelitskih snimki i bespilotnog zrakoplova (str. 19-30)

hrvatski pdf 3449kb
Comparison of nutrient maps for additional precision fertilisation created with the help of satellite imagery and an unmanned aerial vehicle (str. 19-30)

Dorijan Radočaj, Ivan Plaščak, Ivan Vidaković, Mladen Jurišić
Stručni rad

Utjecaj tretiranja sjemena plazmom aktiviranom vodom i uvjeta uzgoja na sadržaj minerala u plodovima dviju sorti paprike (Capsicum annuum L.) (str. 31-48)

hrvatski pdf 789kb
Influence of seed treatment with plasma activated water and growing conditions on the mineral content in the fruits of two pepper varieties (Capsicum annuum L.) (str. 31-48)

Iva Knezović, Jela Ćosić, Krunoslav Mirosavljević, Nataša Romanjek Fajdetić, Slavica Antunović, Robert Benković, Teuta Benković-Lačić
Stručni rad

Proizvodnja voćnog octa korištenjem tradicionalnih metoda (str. 49-66)

hrvatski pdf 1747kb
Production of fruit vinegar using traditional methods (str. 49-66)

Tomisalv Soldo, Jasmina Mlađenović, Mirela Mezak Matijević
Pregledni rad

