National Security and the Future , Vol. 26 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 20.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.

Sadržaj

Impressum (str. 1-6)


In memoriam: Professor Marc Cools (str. 11-16)

Gordan Akrap
Comparative Analysis of Theoretical Models of Radicalization and Deradicalization of Extremist Ideology Followers (str. 19-70)

Ivana Pokrajčić, Tina Marinić-Kuliš
Intelligence Activities in the Function of National Security in Croatia (str. 71-106)

Sofija Kovač, Davor Ćutić
Russian-Ukrainian War: Lessons for NATO and Europe as of 2025 (str. 107-122)

Daria Vilkova
Replaying Old Tunes A Case Study of Serbian Identity Politics Unfolding in the Triangle between Banja Luka, Mitrovica, and Belgrade. A Pathway to Russian Foreign Influence by Exploiting Local Drivers and Triggers (str. 123-164)

Dorthe Bach Nyemann
EU Intelligence Cooperation – New Dangers, Old Problems (str. 167-186)

Stjepan Novak
Communicating the Russian Threat: Intelligence Agencies’ Public Messaging in Europe (2025) (str. 187-222)

Lotte Nietzman, Peter Schrijver
Geopolitical Implications of Hybrid Operations: The Example of the Southern Gas Interconnection (str. 223-256)

Dražen Barbarić, Marko Odak, Miroslav Vasilj
Border and Borderlands Management in Africa: Lines and Practices (str. 257-286)

Hichem Derradji
Governance of Security in Digital Europe: Lessons from Croatia's Cybersecurity Architecture (str. 287-320)

Celien De Stercke
Croatian Dissidents and the Dissonance of the West (Julienne Bušić, Ed.) (str. 329-336)

Lucija Zadro
