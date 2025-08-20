National Security and the Future , Vol. 26 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 20.08.2025.
- Objavljen na Hrčku: 06.03.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Ostalo
Gordan Akrap
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ostalo
Ivana Pokrajčić, Tina Marinić-Kuliš
Pregledni rad
Sofija Kovač, Davor Ćutić
Pregledni rad
Daria Vilkova
Pregledni rad
Stjepan Novak
Pregledni rad
Lotte Nietzman, Peter Schrijver
Pregledni rad
Dražen Barbarić, Marko Odak, Miroslav Vasilj
Pregledni rad
Hichem Derradji
Pregledni rad
Celien De Stercke
Pregledni rad
Lucija Zadro
Recenzija, prikaz
Posjeta: 4.161 *