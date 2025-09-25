 Skoči na glavni sadržaj

Tourism and hospitality management , Vol. 31 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2025.

A study on the perception of hotel employees towards service robots in developing countries, a case of Vietnam (str. 333-343)

Ping-Tsan Ho, Yi-Min Li, Minh-Thu Ho, Hsuan-Tso Kuo, Mai-Uyen Nguyen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 372kb
Examining the impact of work values on job satisfaction and organizational citizenship behaviors: A study of five-star hotels in Istanbul (str. 345-356)

Oğuz Türkay
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 433kb
Green dynamic capabilities in tourism: An integrative conceptual model for sustainable competitive advantage (str. 357-369)

Álvaro Dias, Rafaela Oliveira, Leandro Pereira
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 426kb
Investigating intentions to visit sarajevo city: Expanding the theory of planned behavior (str. 371-383)

Ahmed Chemseddine Bouarar, Kamel Mouloudj, Amra Čaušević, Smail j Mouloud
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 455kb
Segmenting tourism companies with relational and technological bases (str. 385-398)

Maria Fuentes-Blasco, Beatriz Moliner-Velázquez, Irene Gil-Saura, Gloria Berenguer-Contrí
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 761kb
Influence of entrepreneurial marketing on hotel industry performance: A mediation analysis (str. 399-412)

Arpita Goyal, Smita Sucharita Mahapatra, Sanghamitra Dhal, Uma Sankar Mishra
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 720kb
Travelers' Accommodation Intention Towards Smart Hotels: A Two-Stage Analysis Using SEM and fsQCA (str. 413-425)

Fei-Rung Chiu, Yan-Kwang Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 653kb
Destination-generated content and their influence on perceived image (str. 427-438)

Carmen María Hervás Cortina, María Eugenia Ruiz Molina, Irene Gil Saura
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 449kb
Effects of Applying BPM Critical Path and Statistical PERT Analysis on CFM Practices and Profit Maximization in Hotel Industry (str. 439-458)

Mohamed Hany B. Moussa, M. S. Sayed, Batta R. Allam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 888kb
Hotel Daily Deals: a Revenue Management Perspective (str. 459-470)

Katarzyna Minor, Stanislav Ivanov, Miha Bratec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 511kb
Precarization Among Hotel Employees: Examples from City and Coastal Hotels (str. 471-481)

Engin BAYRAKTAROGLU, Baris CIVAK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 405kb
Will generation z use ChatGPT for tourism recommendations (str. 483-491)

Anom Hery Suasapha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 356kb

